12, 24 ya da 36 taksitler halinde kesilecek! SGK SSK ve Bağ-kur’lu emeklilere 3 maaş faizsiz avans: 4 bin 500 TL ödeme...

Emeklilik için başvuru yapan vatandaşların emekli maaşı bağlanana kadar 3 maaş avans imkanı sağlanıyor. Maaşı 90 gün içinde bağlanamayanlar Sosyal Güvenlik Kurumu'na yazılı başvurarak, 3 net asgari ücret (6 bin 972 lira) avans alabiliyor. 3 maaş avans uygulamasının mevcut emekliler içinde sağlanması bekleniyor. SGK bu uygulamayı mevcut emekliler için onaylarsa, emekliler de 3 maaş tutarında (4 bin 500) lira avans çekebilecek.
EMEKLİYE AVANS 2021
SGK bu uygulamayı onaylarsa, nakit sıkıntısı yaşayan emekliler Sosyal Güvenlik Kurumu'na yazılı başvuru yaparak avans talep edebilecek. En düşük emekli maaşı bin 500 lira olduğundan avans uygulamasının onaylanmasıyla emekliler en az 4 bin 500 lira avans çekebilecek.
Çekilen avans emeklinin maaşından 12, 24 ya da 36 taksitler halinde kesilecek. 36 ay taksit olursa, 4 bin 500 liralık avans emeklinin maaşından 3 yıl boyunca aylık 125 lira kesinti yapılacak.
EMEKLİ PARALARI SGK'YA İADE EDİLMESİN
Türkiye Emekliler Derneği Genel Başkanı Kazım Ergün ve Genel Sekreteri Gazi Aykırı imzasıyla Türkiye Bankalar Birliği'ne emeklilerin taleplerini içeren yazı gönderildi. Yazıda, Coronavirüs tedbirleri kapsamında, KDV ve sosyal güvenlik primi tahsilatının ertelendiği, nakit akışı bozulan firmaların bankalara olan kredi anapara ve faiz ödemelerinin asgari 3 ay ötelendiği hatırlatıldı.