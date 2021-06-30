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    • SGK
    • 01.07.2021 08:18
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    • 01.07.2021 08:18
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    12, 24 ya da 36 taksitler halinde kesilecek! SGK SSK ve Bağ-kur’lu emeklilere 3 maaş faizsiz avans: 4 bin 500 TL ödeme...

    Emekliye avans 2021 haberleri yakından takip ediliyor. Emekliler, emeklilik maaşı başvuru yaptıklarında verilen 3 maaş avans uygulamasının mevcut emekliler için de verilmesini istiyor. Emeklilik maaşı başvurusu yapanların emeklilik başvurusu kabul edilene kadar sunulan 3 maaş avans uygulamasının emekliler içinde sağlanması bekleniyor. Peki, Emekliye faizsiz 3 maaş avans verilecek mi? SGK SSK ve Bağkur emeklilerine avans var mı? SGK bu uygulamayı onaylarsa, nakit sıkıntısı yaşayan emekliler Sosyal Güvenlik Kurumu'na yazılı başvuru yaparak avans talep edebilecek.

    takvim.com.tr
    Emeklilere 3 maaş ve faizsiz avans 4 bin 500 TL ödeme...

    Emeklilik için başvuru yapan vatandaşların emekli maaşı bağlanana kadar 3 maaş avans imkanı sağlanıyor. Maaşı 90 gün içinde bağlanamayanlar Sosyal Güvenlik Kurumu'na yazılı başvurarak, 3 net asgari ücret (6 bin 972 lira) avans alabiliyor. 3 maaş avans uygulamasının mevcut emekliler içinde sağlanması bekleniyor. SGK bu uygulamayı mevcut emekliler için onaylarsa, emekliler de 3 maaş tutarında (4 bin 500) lira avans çekebilecek.

    EMEKLİYE AVANS 2021

    SGK bu uygulamayı onaylarsa, nakit sıkıntısı yaşayan emekliler Sosyal Güvenlik Kurumu'na yazılı başvuru yaparak avans talep edebilecek. En düşük emekli maaşı bin 500 lira olduğundan avans uygulamasının onaylanmasıyla emekliler en az 4 bin 500 lira avans çekebilecek.

    Çekilen avans emeklinin maaşından 12, 24 ya da 36 taksitler halinde kesilecek. 36 ay taksit olursa, 4 bin 500 liralık avans emeklinin maaşından 3 yıl boyunca aylık 125 lira kesinti yapılacak.

    EMEKLİ PARALARI SGK'YA İADE EDİLMESİN

    Türkiye Emekliler Derneği Genel Başkanı Kazım Ergün ve Genel Sekreteri Gazi Aykırı imzasıyla Türkiye Bankalar Birliği'ne emeklilerin taleplerini içeren yazı gönderildi. Yazıda, Coronavirüs tedbirleri kapsamında, KDV ve sosyal güvenlik primi tahsilatının ertelendiği, nakit akışı bozulan firmaların bankalara olan kredi anapara ve faiz ödemelerinin asgari 3 ay ötelendiği hatırlatıldı.

        Dernek olarak bu olumlu gelişmelerin yanı sıra sayıları 1 milyonu bulan dernek üyelerinin ve toplam sayıları 13 milyona varan emeklilerin yoğun talepleriyle karşılaşıldığı aktarılan yazıda, şunlar kaydedildi:

        "Emeklilerimiz de en az 3 ay olmak üzere, kredi geri ödeme taksitlerinin faizsiz olarak ötelenmesini talep etmektedir. Özellikle özel bankalardan aylık alan emeklilerimizin bir diğer talebi de yaşları sebebiyle evden çıkamadıkları için aylıklarını çekememeleri yüzünden yaşadıkları sıkıntıların giderilmesidir. Sürecin uzaması halinde maaşların 90 günlük süre bitiminde Sosyal Güvenlik Kurumu'na iadesi bile söz konusudur. Bu sorunun da giderilmesi için özel bankalarımızla alınacak tedbirlerin görüşülmesini ve soruna çözüm üretilmesini arz ederiz."

        Nakit Avans Nasıl Kullanılır, Neden İhtiyaç Duyulur?

        Acil nakit ihtiyacı durumunda kredi vb. işlemlerle zaman kaybetmek istemeyen kişiler nakit avans işlemini tercih etmektedir. Nakit avans işlemi iki şekilde yapılabilmektedir.

        Kredi kartını ilgili bankanın ATM cihazına takıp, para çekme işlemi gerçekleştirerek

        İnternet şubesi kanalıyla ödeme yapılmak istenen hesap numarasına kredi kartı bakiyesini kullanarak EFT/Havale yapılarak (Sadece belirli bankalarca desteklenmektedir.)

        Nakit avans işlemi herhangi bir prosedürle uğraşmadan kişilerin acil nakit ihtiyacını gidermektedir. Bazı bankalar tüm kredi kartı limitinin nakit avans olarak çekilmesine izin verirken bazı bankalar ise sadece belirli bir kısmın nakit olarak çekilmesine müsaade etmektedir.

        Yaptığımız incelemelere dayanarak şunu söyleyebiliriz ki nakit avans işlemi her ne kadar ivedi finansman ihtiyacını karşılasa da faiz oranları ve masrafları itibariyle normal kredi çekme işleminden görece daha külfetlidir. Kullanılan nakit avans ertesi ekstre döneminde ödenmek durumundadır.
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