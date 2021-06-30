12, 24 ya da 36 taksitler halinde kesilecek! SGK SSK ve Bağ-kur’lu emeklilere 3 maaş faizsiz avans: 4 bin 500 TL ödeme...

Nakit avans işlemi herhangi bir prosedürle uğraşmadan kişilerin acil nakit ihtiyacını gidermektedir. Bazı bankalar tüm kredi kartı limitinin nakit avans olarak çekilmesine izin verirken bazı bankalar ise sadece belirli bir kısmın nakit olarak çekilmesine müsaade etmektedir.

Yaptığımız incelemelere dayanarak şunu söyleyebiliriz ki nakit avans işlemi her ne kadar ivedi finansman ihtiyacını karşılasa da faiz oranları ve masrafları itibariyle normal kredi çekme işleminden görece daha külfetlidir. Kullanılan nakit avans ertesi ekstre döneminde ödenmek durumundadır.