SGK müjdeyi verdi ve her şey netleşti! Milyonlarca kişi artık emekli sayılıyor… Emeklilik yaşı 3 yıl erkene mi alındı?

Çalışanlar için emekli olabilmek en önem taşıyan temennidir. Bu anlamda erken emekli olma yolları incelenmeye devam ediyor. 2000 ve 2008'de çıkan yasalar bu bireylerin geriye dönük borçlanmasını ortadan kaldırdı. Bu hakların geri alındığı Yargıtay kararları mevcut. Çalışanların emeklilik hesapları yapılırken tüm hizmetleri hesaba katılıyor. Tabii bunun için hizmet birleştirmesi dediğimiz usulün uygulanması gerekiyor. Müesseseler arası çalışmalar belirli usullerle birleştiriliyor, emekli olunacak kurumlar tanımlanıyor. Bir çalışan hem Sosyal Sigortalar Kurumulu hem Bağ-Kur'lu hatta hem de Emekli Sandığı'na tabi olarak çalışabilir. Çalışmalarının tamamı prim gününü oluşturuyor.
3 YIL ERKEN EMEKLİ OLUNABİLİR
Yıpranma gün sayısı yapılan işe göre 5 ile 8 yıl arasında değişiyor. İşçi ve memurların yararlandıkları yıpranma süresi, üç yılı geçmemek üzere işçi ve memurun emekli olacağı yaş haddinden düşüyor. Bu, prim sorunu olmayan işçi veya memurun üç yıl erken emekli olmasını sağlıyor.
46 YAŞINDA EMEKLİLİK
Posta Gazetesi Yazarı ve SGK Uzmanı Ekrem Sarısu kendi köşesinde emeklilik ile ilgili sorulara yanıt verdi. Bu kapsamda bir erkek çalışanın kendisine sorduğu soruyu yanıtlayan Ekrem Sarısu kişinin 46 yaşında emeklilik hakkı elde edebileceğini ifade etti.
1965 doğumluyum. 1980'de sigortalı oldum. 2951 gün prim ödemem var. Ne zaman emekli olabilirim?
23 Kasım 1980'den sonraki bir tarihte sigortalı olduğunuzu varsayarsak; 25 yıl sigortalılık süresi, 5075 gün prim ödeme ve 46 yaşı doldurma şartlarıyla. Bu seçenekte 2124 gün daha prim ödeyerek toplam priminizi 5075 güne tamamlayacağınız tarihte emekli olabilirsiniz. İkinci seçenekte ise 15 yıl sigortalılık süresi, 3600 gün prim ödeme ve 60 yaş şartlarına tabi olarak. Bu seçenekte de 649 gün daha prim ödeyerek emekli olabilirsiniz.