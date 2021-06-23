KİMLER ERKEN EMEKLİ OLABİLİR?

Yayımlanan liste kapsamında kurşun ve arsenikte, cam fabrika ve atölyelerinde, cıva üretiminde, çimento ve kok fabrikalarıyla termik santrallerde, alüminyum, demir-çelik, döküm ve asit üretimi fabrikalarında, Emniyet, MİT, basın ve gazetecilik sektörlerine ait olan 45 meslek grubu içerisinde yer alan çalışanlar ek prim gün sayısı sayesinde 10 yılda erken emeklilik hakkı elde edecekler.

MADEN İŞÇİLERİ YIPRANMA PAYI İLE KAÇ YILDA EMEKLİ OLUR?

Canları pahasına çalışan ve dünyanın en tehlikeli işlerinden birini yapan madenciler için uygulanan yıpranma payı en yüksek rakam olarak dikkat çekmektedir. Maden işçilerinde emeklilik hesaplaması yapılırken 360 güne karşılık olarak 60 gün ile 90 gün çalışanların gün sayısına ilave ediliyor. Maden işçileri için ise işlerinin son derece riskli olması nedeni ile aynı uygulama 180 güne yükseliyor.

Yapılan bu uygulama sayesinde maden işçileri Türkiye'de en erken emekli olunan meslek grubu olarak 5 senede emekli olma hakkı elde ediyor. Diğer meslek grupları için ise yapılan erken emeklilik hesaplaması ile 10 senede emekli olma şansı sunuluyor.