Emeklilik işlemlerinde zaman zaman sıkıntılar yaşanabiliyor. Emeklilikte Yaşa Takılan vatandaşların ortak olan sorunu, kendilerine işe giriş tarihinde vaat edilen emeklilik sisteminin daha sonradan değişmiş olması. 1999 yılı öncesinde işe giren vatandaşları etkileyen bu düzenlemede emekli olmak isteyen vatandaşların belli bir yaşa gelmeleri gerekiyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz dönemlerde çok net dille EYT konusunda düzenleme olmayacağı açıklamaları halen etkisini sürdürüyor.
2021 EYT FORMÜLLERİ
EYT mağduriyetlerinin giderilmesi için gündeme bazı yöntemler gelmeye devam ediyor. Kademeli olarak emeklilik hakkı verilmesi, muhakkak yaşa kadar yarım emekli ücreti ödenmesi, muhakkak yaşa kadar sadece sağlık hizmetlerinden yararlandırılması gibi çok muhtelif yöntemler gündeme getiriliyor. Ancak Hükümet yetkilileri bu mevzuda pozitif bir yaklaşım içerisinde olmadığı için EYT yöntemleri masada tartışılamıyor.
EYT'LİLERLE İLGİLİ YENİ DÜZENLEME GELECEK Mİ?
Emeklilikte yaşa takılanlar emekli olamadıkları dönemde çalışma hayatına devam ediyor ve çalıştıkça, emekli aylıklarında düşüş meydana geliyor. Bu paradoksun önlenmesi açısından emeklilikte yaşa takılanların, EYT'li olarak geçirdikleri sürelerde çalıştıkları dönem boyunca emekli maaşlarının düşmeyeceği bir yöntem üzerinde çalışılıyor. Yapılacak bu değişiklikle birlikte emeklilikte yaşa takılanların çalışmaya devam etseler bile maaşlarının düşmemesi sağlanacak.