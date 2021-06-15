Zam için son yirmi gün! Emekli ve memur maaş zammı kaç TL olacak? Tabloda tutarlar hesaplanıyor!

Emekli ve memurlar Temmuz ayı için geri sayıma başladı ve ayın ilk günlerinde maaşlara yapılacak zam tutarı belli olacak. Konu hakkında gelişmeler sıkı sıkı takip edilirken maaşlara yapılacak olan zam tutarı 2021 yılının ilk aylık enflasyon oranlarına göre netlik kazanacak. Gözler şimdi Haziran ayı enflasyon oranlarına çevrildi. Bu yılın ilk beş verisi belli olurken, yeni zamlı maaşlar için son bir veri kaldı. Peki, emekli ve memur maaşı zammı kaç TL olacak? İşte bilgiler...

ZAMLI MAAŞLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 5 Temmuz Pazartesi günü haziran ayı enflasyon oranı açıklanacak. Buna göre, 2021 yılının ilk altı aylık enflasyon verisi belli olacak. Enflasyon verisiyle birlikte memurlar, emekliler, yaşlılar, engelliler ve evde bakım parası alanların gelirlerinde yaşanacak artış belli olacak.