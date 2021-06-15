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    • SGK
    • 15.06.2021 15:03
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    • 15.06.2021 15:08
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    Zam için son yirmi gün! Emekli ve memur maaş zammı kaç TL olacak? Tabloda tutarlar hesaplanıyor!

    Milyonlarca emekli ve memur vatandaş heyecanla Temmuz ayında maaşlarına yapılacak olan zam tutarına kilitlendi. Bilindiği üzere 6 aylık enflasyon rakamlarına göre maaşlara belirli tutarda zam yapılıyor. İlk 5 ayın verisi tamamlandı ve gözler TÜİK tarafından açıklanacak olan Haziran ayı enflasyon oranlarına çevrildi. Emekli ve memur zammının belli olması için için son yirmi gün kaldı. Son verilere göre tablo netleşmeye başladı. Milyonlar heyecanla yeni maaşlarını heyecanla bekliyor. Peki, emekli ve memur maaşı zammı kaç TL olacak? İşte tabloda yer alan son tutarlar...

    takvim.com.tr
    Emekli ve memur maaşı zammı kaç TL olacak?

    Emekli ve memurlar Temmuz ayı için geri sayıma başladı ve ayın ilk günlerinde maaşlara yapılacak zam tutarı belli olacak. Konu hakkında gelişmeler sıkı sıkı takip edilirken maaşlara yapılacak olan zam tutarı 2021 yılının ilk aylık enflasyon oranlarına göre netlik kazanacak. Gözler şimdi Haziran ayı enflasyon oranlarına çevrildi. Bu yılın ilk beş verisi belli olurken, yeni zamlı maaşlar için son bir veri kaldı. Peki, emekli ve memur maaşı zammı kaç TL olacak? İşte bilgiler...

    ZAMLI MAAŞLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 5 Temmuz Pazartesi günü haziran ayı enflasyon oranı açıklanacak. Buna göre, 2021 yılının ilk altı aylık enflasyon verisi belli olacak. Enflasyon verisiyle birlikte memurlar, emekliler, yaşlılar, engelliler ve evde bakım parası alanların gelirlerinde yaşanacak artış belli olacak.

    2021'in ilk 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon, SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin zam oranını, memurların ve memur emeklilerinin ise yüzde 3'lük artışa eklenecek enflasyon farkını gösterecek. 6 aylık enflasyonun yüzde 3'ü aşan kısmı, yüzde 3'lük zam oranına eklenecek.

    EMEKLİ VE MEMUR MAAŞI ZAMMI NE KADAR OLACAK?

    5 aylık enflasyona göre zam oranı yüzde 6.39 çıkarken, gözler kesin rakamı verecek Haziran enflasyonuna çevrildi.

        Merkez Bankası'nın yaptığı Piyasa Katılımcıları Anketi'ndeki enflasyon tahmini ise zam oranının yüzde 7.67 olabileceğini ortaya koydu. Buna göre yeni maaşlar şöyle olacak:

        EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

        En düşük emekli aylığı; yüzde 7.67 artışla esnafta 2 bin 333, çiftçide bin 854, memurda 3 bin 252, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 2 bin 605 liraya yükselecek.

        EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK?

        Aile yardımı hariç en düşük memur maaşı 4 bin 299 lira olacak. Eş yardımı 405,73, 0-6 yaş çocuk yardımı 89,24, 6 yaş üstü çocuk yardımı ise 44,62 liraya çıkacak. Eşi çalışmayan, 2 çocuklu memur 584,21 lira alacak.

            DOKTOR: Emekli Sandığı kapsamındaki emekli doktorlara her ay yapılan ilave ödeme uzmanlarda 3 bin 34, uzman olmayanlarda ise 2 bin 320 liraya ulaşacak.

            YAŞLI AYLIĞI: 65 yaş aylığı 763,67 liradan 822,24 liraya çıkacak.

            ENGELLİ AYLIĞI: Yüzde 40-69 engeli olanların aylığı 656,36, yüzde 70 ve üzeri engeli olanlarınki de 984,55 liraya yükselecek.

            EVDE BAKIM YARDIMI: Evde bakıma muhtaç yaşlı ve engelli yakınına bakanlara ödenen bin 657 lira tutarındaki aylık, bin 785 liraya ulaşacak.
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            Haberler SGK Zam için son yirmi gün! Emekli ve memur maaş zammı kaç TL olacak? Tabloda tutarlar hesaplanıyor!