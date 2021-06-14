Çalışma hayatı olan annelere, doğum borçlanması emeklilik için önemli avantajlar sunuyor. Daha çalışmaya başlamadan eğitim döneminde yapılan stajın ise borçlanma konusunda annelere ayrıcalık sağladığı pek bilinmiyor. Her bir çocuk için 2 yıl olmak üzere, 3 çocuk için 6 yıla kadar varan doğum borçlanması hakkından yararlanmada staj sigortası kadınlara erken emeklilik hakkı sağlıyor. Doğum borçlanması için ödenecek tutar, o yılki brüt asgari ücret üzerinden hesaplanıyor. Brüt asgari ücretin günlük tutarının yüzde 32'si (bu yıl için 36.16 lira) 1 günlük doğum borçlanması tutarını veriyor. Bunun 7.5 katı (bu yıl için 286.20 lira) ise günlük en yüksek borçlanma tutarını oluşturuyor.
PRİMLER TAMAMLANIYOR
Staj emeklilik hesabında dikkate alınmasa da doğum borçlanmasında hesaba katılıyor. Yani çok bilinmeyen bu fayda sayesinde kadınlara staj ile sigortalı çalışmaya başladıkları tarihler arasında doğan çocukları için doğum borçlanması yapabilme imkanı doğuyor. Anneler, bu şekilde yapılan doğum borçlanması ile hem eksik prim günlerini tamamlayabiliyor hem de emeklilik yaşını öne çekerek maaş bağlanmasını sağlıyor.
NE KADAR ÖDENİYOR?
Her bir çocuk için 2 yıl olmak üzere, 3 çocuk için 6 yıla kadar varan doğum borçlanması hakkından yararlanmada staj sigortası kadınlara erken emeklilik hakkı sağlıyor. Doğum borçlanması için ödenecek tutar, o yılki brüt asgari ücret üzerinden hesaplanıyor. Brüt asgari ücretin günlük tutarının yüzde 32'si (bu yıl için 36.16 lira) 1 günlük doğum borçlanması tutarını veriyor. Bunun 7.5 katı (bu yıl için 286.20 lira) ise günlük en yüksek borçlanma tutarını oluşturuyor.