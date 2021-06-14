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    • SGK
    • 14.06.2021 13:17
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    • 14.06.2021 13:17
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    Bu tarihten önce sigorta girişiniz varsa... 49-50, 51, 52 yaşında emeklilik müjdesi! 3600 ve 4500 günle nasıl olunur?

    Kadın çalışanlar doğum borçlanmaları ve erkek çalışanlar ise askerlik borçlanmaları ile emeklilik yaşını düşürebiliyorlar. lik için ise işe giriş tarihi en ehemmiyetli nokta oluyor. 10 sene çalışma ile erken emeklilik hakkı ise her çalışana sağlanan bir hak değil. 3600 günle emekli olabilmek için çalışanların 'nın emeklilik sisteminde ilk baz aldığı tarih olan 1999 senesinden evvel işe girmiş olmaları gerekiyor. İlk işe giriş tarihi, ilk sigorta girişi 9 Eylül 1999 tarihinden evvel olanlar 3600 günle emekli olabilirler. Bilindiği üzere çalışanların emekli olacakları yaş, ilk olarak işe giriş tarihiyle orantılı.

    takvim.com.tr
    Bu tarihten önce sigorta girişiniz varsa... 49-50, 51, 52 yaşında emeklilik müjdesi!

    Emeklilik hesabı tüm çalışma dünyası içerisinde bulunan vatandaşlar tarafından yapılıyor. SGK'nın uygulamada olan tertip etmesine göre hangi koşullarda ve kaç yaşında emekli olabileceğini merak eden çalışanlar, standart uygulamaların dışında erken emeklilik yöntemlerini de merak ediyorlar. SGK mevzuatında yer alan kısmi emeklilik ise çalışanlar daha erken yaşta emekli olabilirler. Burada ehemmiyetli olan nokta ise hangi yarıyıllarda ilk sigorta başlangıcının yapılmış olduğudur. İşte SGK mevzuatında yer alan kısmı erken emeklilik yöntemleri. 4A yani eski adıyla SSK, 4B yani eski adıyla Bağ-Kur ve 4C yani eski adıyla emekli sandığı kapsamında sigortalı olan kadın ve erkeklerin erken emekli olabilmeleri için en önemli şart sigorta başlangıç tarihleridir.

    49 YAŞINDA EMEKLİLİK ŞARTLARI

    Bilindiği üzere çalışanların emekli olacakları yaş, ilk olarak işe giriş tarihiyle orantılı. Çalışma hayatına 1999 yılı Eylül ayı öncesi başlamış olanlar daha erken emeklilik hakkı elde ediyorlar. Emeklilik için prim borcu olanlar doğum ve askerlik borçlanması yaparak emeklilik yaşını düşebiliyorlar.

    Emekli olmak isteyenler için emeklilik şartları kişiye özel uygulanırken bazı özel durumları bulunanlar kendilerine ilişkin bilgileri SGK uzmanlarına soruyorlar.

    1 Soru - 1 Cevap (49 Yaşında Emeklilik Hakkı - Kadın Çalışan)

    Soru: 4 Ekim 1973 doğumluyum. 11 Ocak 1993 tarihinde memuriyete girdim. 1998 ve 2004'te doğum yapmam nedeniyle 9'ar ay ücretsiz izin kullandım. Ne zaman emekli olabilirim?

    Cevap: Ilk doğumunuzda kullandığınız izin süresinin 4 ayını borçlanmanız halinde, emekli olmak için; 20 tam yıl fiili hizmet süresi ve 49 yaş şartlarına tabi olursunuz. Hizmet süreniz yeterli olduğundan 49 yaşınızı dolduracağınız 4 Ekim 2022'de emekli olabilirsiniz. Hizmet sürenizi tamamlamış olduğunuzdan, isterseniz 4 ay borçlanmadan sonra görevden ayrılır ve emekli olacağınız yaşın dolmasını çalışmadan bekleyebilirsiniz. Bu durumda emekli aylığınız 49 yaşınızı dolduracağınız 4 Ekim 2022'de bağlanır. Emekli ikramiyenizi de bu tarihte alabilirsiniz.

    3600 GÜNDEN NASIL EMEKLİ OLUNUR?

    4A yani eski adıyla SSK, 4B yani eski adıyla Bağ-Kur ve 4C yani eski adıyla emekli sandığı kapsamında sigortalı olan kadın ve erkeklerin erken emekli olabilmeleri için en önemli şart sigorta başlangıç tarihleridir. Erken emeklilikte üç tarih çok önemli…

    Erken emeklilik için 08.09.1999 tarihinden önce sigortalı olup, 15 yıllık sigorta süresi ve 3600 prim gününü tamamlamış olmaları gerekmektedir.

    İkinci olarak da 31.12.2011 tarihinden önce sigortalı olup 15 yıllık sigorta süresi ve 3600 iş günü primini dolduran erkekler 55 yaşında, kadınlar ise 54 yaşında emekli olmaya hak kazanırlar.

    08.09.199 tarihinden önce girişi olmayanların 3600 günden emekli olmaları mümkün değildir. Bunun dışında 31.12.2011 tarihine kadar prim gününü doldurmamış olan erkek sigortalılar 59, kadın sigortalılar ise 58 yaşında 3600 gün üzerinden emekliliğe hak kazanırlar.

    Kişinin sigorta girişi 08.09.1999 tarihinden sonra ise 3600 prim gününden emekli olmaları avantaj sağlamamaktadır. Ancak, 3600 gün şartı, 08.09.1999'dan sonra işe girenler için 4500, 01.05.2008 gününden sonra işe girenler için 5400 olarak uygulanmaktadır.

        SORULARLA 3600 GÜNDEN EMEKLİLİK

        – 4 Şubat 1972 doğumlu eşimin SSK başlangıç tarihi 27 Ağustos 2010 olup 2600 gün primi var. 1000 gün daha prim ödeyerek 3600 günden emekli olabilir mi? Olabilirse ne zaman? E.E.

        Eşiniz gibi 7 Eylül 1999'dan sonra sigortalı olanların 3600 günle emekli olma hakkı yok. Eşiniz iki şekilde emekli olabilir. 7200 gün prim ve 58 yaş şartlarına tabi olarak. Primini 7200 güne tamamlayacağı tarihte. 4800 gün prim ödeme ve 61 yaş şartlarına tabi olarak. Bu seçenekte de 1200 gün daha prim ödeyerek primini 4800 güne tamamlarsa 61 yaşını dolduracağı tarihte.

        – 26 Haziran 1967 doğumluyum. SSK başlangıcım 1997. 3600 günden ne zaman emekli olurum? T.S. Yaş haddinden emekli olmak için; 15 yıl sigortalılık süresi, 3600 gün prim ve 60 yaş şartlarına tabisiniz. 3600 gün prim ödemiş olmanız şartıyla, 60 yaşınızı dolduracağınız 26 Haziran 2027 tarihinde emekli olabilirsiniz? T.S.

        Yaş haddinden emekli olmak için; 15 yıl sigortalılık süresi, 3600 gün prim ve 60 yaş şartlarına tabisiniz. 3600 gün prim ödemiş olmanız şartıyla, 60 yaşınızı dolduracağınız 26 Haziran 2027 tarihinde emekli olabilirsiniz.

        – 4 Kasım 1971 doğumlu annemin SSK başlangıç tarihi 15 Ağustos 1989 olup 2606 gün primi var. Sağlık sebeplerinden dolayı çalışmaya devam edemeyeceğinden SGK'dan geri ödeme alabilir miyiz? K.G.

        Emekli olmak için aranan yaşı doldurduğu halde emekli olacak kadar primi olmayanlardan talep edenlere, ödedikleri prim 'yaşlılık toptan ödemesi' adı altında iade edilmektedir. Annenizin prim iadesi alabilmesi için 58 yaşını doldurması gerekir. Ancak iade olarak alacağı para, kuruma gidip geleceği taksi parasını karşılamayacağından, prim iadesinden ziyade emekli olmayı düşünmeli. Çünkü 994 gün daha prim ödeyerek primini 3600 güne tamamlaması şartıyla, 58 yaşını dolduracağı tarihte emekli olabilir. Sağlık sebeplerinden dolayı çalışamayacağını belirtmişsiniz. Şayet en az yüzde 60 oranında işgücü kaybı varsa malulen emekli olması da mümkün (10 yıl sigortalılık süresi, 1800 gün prim ödeme ve yüzde 60 oranında işgücü kaybı şartlarıyla

        1999 ÖNCESİNDE SİGORTA BAŞLANGICINA SAHİP OLMANIN OLUMLU YÖNLERİ NELER?

        1999 tarihinden önce sigortalı olanlar emekliliğin kapısını aralıyorlar. Yeni belirlenen duruma göre, 1999 yılından önce sigortalı olanlar bazı avantajlara sahip oluyorlar. Bu kişiler:

        Erken emekli olma fırsatı elde ederler.

        Aralıksız çalışan bir kişinin 3600 prim gününü tamamlamış olduğu kabul edilir.

        Bu tarihten sonra sigortalı olan kişilere göre daha yüksek maaş alırlar.

            4500 GÜNLE KIDEM TAZMİNATI ALMAK İÇİN ŞARTLAR

            Soru: SSK giriş tarihim Mart 2007'de olup 3800 prim ödemem var. 4500'den emekli olmak için dilekçe verdiğimde kıdem tazminatımı aynı yıl alabilir miyim? ? Şule YILDIRIM

            Cevap: Doğum tarihinizi bildirmemişsiniz. Emekli olmak için aranan şartlardan yaş dışındaki şartları sağlayanlar işlerinden kıdem tazminatı alarak ayrılabiliyor. İki emeklilik seçeneğiniz var.

            1) 7000 gün prim ödeme ve 58 yaş şartlarıyla. Bu seçenekte 3200 gün daha prim ödeyerek priminizi 7000 güne tamamlayacağınız tarihte işinizden kıdem tazminatı alarak ayrılabilirsiniz.

            2) 25 yıl sigortalılık süresi, 4500 gün prim ödeme ve 58 yaş şartlarıyla. Bu seçenekte kıdem tazminatı alarak işinizden ayrılabilmeniz için; primi 4500 güne tamamlamanızın yanında, 25 yıllık sigortalılık sürenizi de doldurmanız gerekiyor. Başka bir ifadeyle 4500 gün primle 25 yıllık sigortalılık sürenizi dolduracağınız Mart 2032'de kıdem tazminatı alarak işinizden ayrılabilirsiniz.

            ERKEN EMEKLİLİKTE ARANAN DİĞER ÖNEMLİ ŞARTLAR NELER?

            Erken emekli olabilmek için 1999 tarihinden önce sigortalı olmak büyük bir avantaj sağlıyor fakat bunun yanında başka şartlar da var. 1999 öncesinde sigortası başlayanların erken emekli olma şartları:

            3600 günlük prim ödemesi tamamen yapılmış olmalı.

            15 yıllık çalışma süresi dolmuş olmalı.

            Çalışanlar 4A, 4B, 4C sigorta gruplarından herhangi birinin kapsamında olmalılar.

            Herhangi bir prim borcu bulunmamalı.

            Erken emekli olmak için bu şartların yanında bir de yaş koşulunu sağlamak gerekiyor. Bu durum erkek ve kadınlar için farklı oluyor. Ayrıca 3600 prim gününün tamamlandığı tarih de emekli olma yaşını etkiliyor. Belirtilen tarihten sonra sigortalı olan kişilerinse başka koşullara uygun olup olmadığına bakılmaksızın başvuruları kabul edilmiyor.

            5400 GÜNDEN EMEKLİLİK

            İşe başlama tarihi 2008 yılından sonra olanlar için kademeli emeklilik uygulanır.

            Bu kapsamda 2008 yılından sonra işe başlayanlar 5400 prim gün ve 25 yıllık çalışma süreci ile emekli olabilirler. Ancak burada uygunacak özel bir durum bulunuyor. SGK mevzuatına göre 5400 günden emekli olacakların 5400 günü 31.12.2035'e kadar tamamlamış olması gerekiyor.
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            Haberler SGK Bu tarihten önce sigorta girişiniz varsa... 49-50, 51, 52 yaşında emeklilik müjdesi! 3600 ve 4500 günle nasıl erken emekli olunur?