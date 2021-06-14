Emeklilik hesabı tüm çalışma dünyası içerisinde bulunan vatandaşlar tarafından yapılıyor. SGK'nın uygulamada olan tertip etmesine göre hangi koşullarda ve kaç yaşında emekli olabileceğini merak eden çalışanlar, standart uygulamaların dışında erken emeklilik yöntemlerini de merak ediyorlar. SGK mevzuatında yer alan kısmi emeklilik ise çalışanlar daha erken yaşta emekli olabilirler. Burada ehemmiyetli olan nokta ise hangi yarıyıllarda ilk sigorta başlangıcının yapılmış olduğudur. İşte SGK mevzuatında yer alan kısmı erken emeklilik yöntemleri. 4A yani eski adıyla SSK, 4B yani eski adıyla Bağ-Kur ve 4C yani eski adıyla emekli sandığı kapsamında sigortalı olan kadın ve erkeklerin erken emekli olabilmeleri için en önemli şart sigorta başlangıç tarihleridir.
49 YAŞINDA EMEKLİLİK ŞARTLARI
Bilindiği üzere çalışanların emekli olacakları yaş, ilk olarak işe giriş tarihiyle orantılı. Çalışma hayatına 1999 yılı Eylül ayı öncesi başlamış olanlar daha erken emeklilik hakkı elde ediyorlar. Emeklilik için prim borcu olanlar doğum ve askerlik borçlanması yaparak emeklilik yaşını düşebiliyorlar.
Emekli olmak isteyenler için emeklilik şartları kişiye özel uygulanırken bazı özel durumları bulunanlar kendilerine ilişkin bilgileri SGK uzmanlarına soruyorlar.
1 Soru - 1 Cevap (49 Yaşında Emeklilik Hakkı - Kadın Çalışan)
Soru: 4 Ekim 1973 doğumluyum. 11 Ocak 1993 tarihinde memuriyete girdim. 1998 ve 2004'te doğum yapmam nedeniyle 9'ar ay ücretsiz izin kullandım. Ne zaman emekli olabilirim?
Cevap: Ilk doğumunuzda kullandığınız izin süresinin 4 ayını borçlanmanız halinde, emekli olmak için; 20 tam yıl fiili hizmet süresi ve 49 yaş şartlarına tabi olursunuz. Hizmet süreniz yeterli olduğundan 49 yaşınızı dolduracağınız 4 Ekim 2022'de emekli olabilirsiniz. Hizmet sürenizi tamamlamış olduğunuzdan, isterseniz 4 ay borçlanmadan sonra görevden ayrılır ve emekli olacağınız yaşın dolmasını çalışmadan bekleyebilirsiniz. Bu durumda emekli aylığınız 49 yaşınızı dolduracağınız 4 Ekim 2022'de bağlanır. Emekli ikramiyenizi de bu tarihte alabilirsiniz.
3600 GÜNDEN NASIL EMEKLİ OLUNUR?
4A yani eski adıyla SSK, 4B yani eski adıyla Bağ-Kur ve 4C yani eski adıyla emekli sandığı kapsamında sigortalı olan kadın ve erkeklerin erken emekli olabilmeleri için en önemli şart sigorta başlangıç tarihleridir. Erken emeklilikte üç tarih çok önemli…
Erken emeklilik için 08.09.1999 tarihinden önce sigortalı olup, 15 yıllık sigorta süresi ve 3600 prim gününü tamamlamış olmaları gerekmektedir.
İkinci olarak da 31.12.2011 tarihinden önce sigortalı olup 15 yıllık sigorta süresi ve 3600 iş günü primini dolduran erkekler 55 yaşında, kadınlar ise 54 yaşında emekli olmaya hak kazanırlar.
08.09.199 tarihinden önce girişi olmayanların 3600 günden emekli olmaları mümkün değildir. Bunun dışında 31.12.2011 tarihine kadar prim gününü doldurmamış olan erkek sigortalılar 59, kadın sigortalılar ise 58 yaşında 3600 gün üzerinden emekliliğe hak kazanırlar.
Kişinin sigorta girişi 08.09.1999 tarihinden sonra ise 3600 prim gününden emekli olmaları avantaj sağlamamaktadır. Ancak, 3600 gün şartı, 08.09.1999'dan sonra işe girenler için 4500, 01.05.2008 gününden sonra işe girenler için 5400 olarak uygulanmaktadır.