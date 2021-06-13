Milyonlarca insanı ilgilendiren emeklilik şartları bazı durumlarda değişebiliyor. Kadınlara doğum borçlanması, askerlik borçlanması ya da kısmi emeklilik gibi durumlar etkili olabiliyor. Emeklilik için yaş koşulunun uygulanmaya başlanması ile birlikte pek çok şahıs gün koşulunu doldurmasına karşın yaşını beklemek zorunda kalmıştı. Emeklilik hesaplaması yaparken, SGK Hizmet dökümü baz alınacaktır. Sosyal Güvenlik Kurumu kayıtlarında yani SGK Hizmet dökümünüzde eksik çalışma bilgilerinin olması halinde tekrardan hesaplama yapılacaktır.
EYT SORUNU
Emeklilikte yaşa takılanlar kendilerine yapılan uygulamayı değerlendirerek yıllardır bir mücadele ortaya koyuyorlar. Çok sayıda ilde organize olmayı başaran EYT'liler dernekleşme adımlarını da attılar. Kurumsal bir yapıya kavuşan EYT'liler siyasetçilerin sorunlarına çözüm üretmesi için girişimlerini sürdürüyorlar.
KISMİ EMEKLİLİK
Emeklilik hesaplaması yaparken, SGK Hizmet dökümü baz alınacaktır. Sosyal Güvenlik Kurumu kayıtlarında yani SGK Hizmet dökümünüzde eksik çalışma bilgilerinin olması halinde tekrardan hesaplama yapılacaktır. SGK hizmet dökümü bilgilerinde yer alan ilk defa işe giriş tarihiniz emeklilik hesaplama işlemlerinde önemli rol oynamaktadır.