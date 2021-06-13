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    • SGK
    • 13.06.2021 15:14
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    • 13.06.2021 15:14
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    ’li olanlar yıllardır bunu bekliyordu! Emekli olma yaşı düşüyor, erken emeklilik yolları! emeklilik müjdesiyle...

    ’liler için son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Türkiye'de çalışma yaşamından emeklilikte yaşa takılanlar meselesi devam ediyor. Seneler içerisinde yapılan farklılıkları ile emeklilik yaşı yükseltildi. Buna bağlı olarak da öteki emeklilik koşullarını yerine getirmelerine karşın 5 milyon ortamındaki vatandaşa emekli olabilmeleri için yaş koşulu getirildi. Emeklilik yaşını geri çekmek için yıpranma, malullük, emekliliği gibi avantajların dışında üç önemli fırsat daha var. Emekli olmak için aranılan prim koşulu ve sigortalılık süresi koşullarını doldurmalarına karşın yaşa takıldıkları için emekli olamayan bireylerin büyük bir kısmı erken emeklilik olanaklarını araştırmaya devam ediyor.

    takvim.com.tr
    EYT’li olanlar senelerdir son dakika bunu bekliyordu!

    Milyonlarca insanı ilgilendiren emeklilik şartları bazı durumlarda değişebiliyor. Kadınlara doğum borçlanması, askerlik borçlanması ya da kısmi emeklilik gibi durumlar etkili olabiliyor. Emeklilik için yaş koşulunun uygulanmaya başlanması ile birlikte pek çok şahıs gün koşulunu doldurmasına karşın yaşını beklemek zorunda kalmıştı. Emeklilik hesaplaması yaparken, SGK Hizmet dökümü baz alınacaktır. Sosyal Güvenlik Kurumu kayıtlarında yani SGK Hizmet dökümünüzde eksik çalışma bilgilerinin olması halinde tekrardan hesaplama yapılacaktır.

    EYT SORUNU

    Emeklilikte yaşa takılanlar kendilerine yapılan uygulamayı değerlendirerek yıllardır bir mücadele ortaya koyuyorlar. Çok sayıda ilde organize olmayı başaran EYT'liler dernekleşme adımlarını da attılar. Kurumsal bir yapıya kavuşan EYT'liler siyasetçilerin sorunlarına çözüm üretmesi için girişimlerini sürdürüyorlar.

    KISMİ EMEKLİLİK

    Emeklilik hesaplaması yaparken, SGK Hizmet dökümü baz alınacaktır. Sosyal Güvenlik Kurumu kayıtlarında yani SGK Hizmet dökümünüzde eksik çalışma bilgilerinin olması halinde tekrardan hesaplama yapılacaktır. SGK hizmet dökümü bilgilerinde yer alan ilk defa işe giriş tarihiniz emeklilik hesaplama işlemlerinde önemli rol oynamaktadır.

        Emeklilik İçin Gerekli Yaş Şartı,

        Emeklilik İçin Gerekli Sigortalılık Süresi,

        Emeklilik İçin Gerekli Sigorta Prim Günü Sayısı,

        Ortaya çıkarak emeklilik hesaplama işlemleri yapılmaktadır.

        Emeklilik hesaplama işlemlerinde ilk önce normal emeklilik de dediğimiz halk arasında tam emeklilik olarak bilinen emeklilik hesaplanır. Emeklilik hesaplaması sonrasında, SİGORTALININ İŞE GİRİŞ TARİHİ değişkenlik göstererek,

        Normal emeklilik için gerekli şartların bir kısmını tamamlayan fakat YAŞ ŞARTINI tamamlayamayan sigortalıların daha az prim günü sayısı ve sigortalılık süresi ile emeklilik yolunu tercih etmeleridir.

        Örneğin Kamuoyunda daha çok 15 yıl 3600 gün dediğimiz olgu ile emekli olacak vatandaşlarımız aslında Kısmi Emeklilik hakkını kullanmaktadır.

        Kısmi emekli olma şartları nelerdir?

        Yaştan emekli olabilmek için 3 dönem önemlidir. Yaştan emeklilikte 3600, 4500 ve 5400 prim günü ile emekli olabilirsiniz.

        3600 gün prim ödeyerek emekli olmak

        3600 günde emekli olabilmeniz için 08.09.1999 tarihinden önce işe girmiş olmanız gerekmektedir. Ayrıca bayanlarda ve erkeklerde emeklilik şartları da farklılık gösterir. Erkeklerde 3600 gün şartına göre emekli olma durumu aşağıda verilmiştir.

        En az 15 yıllık sigortalılık süresini tamamlamış olmalısınız.

        En az 3600 gün prim ödemiş olmalısınız.

        4500 gün prim ödeyerek emekli olmak

        Erkeklerin 4500 gün ile yaşlılıktan emeklilik şartları

        08.09.1999 günü ile 30.04.2008 günü arasında ilk defa işe giren erkeklerin kısmi emeklilik şartlarıyla yani 4500 gün sayısı ile emekli olabilmeleri için 60 yaşını tamamlamış, 25 yıldan beri sigortalı olması ve en az 4500 gün sayısı ile yaşlılıktan kısmi emekli olacaklardır.

        Kadınların 4500 gün ile yaşlılıktan emeklilik şartları

        09.09.1999 ile 30.04.2008 günü arasında işe giren bayanların kısmi emeklilik şartlarıyla yani 4500 gün sayısı ile emekli olabilmeleri için 58 yaşını tamamlamış, 25 yıldan beri sigortalı olması ve en az 4500 gün sayısı ile yaşlılıktan kısmi emekli olacaklardır. Görüldüğü üzere, 08.09.1999 gününden sonra işe girenler için normal emeklilik şartlarında sigortalılık süresi diye bir şart kalmamış iken kısmi emeklilik için 25 yıllık bir sigortalılık süresi şartı da getirilmiştir.

            Erkeklerin 5400 gün ile emekli olma şartları

            İlk defa 01.05.2008 tarihi ve sonrası işe girmiş yani sigortalı olmuş veya olacak erkeklerden 4a bendi kapsamında sigortalı sayılanlar için kısmı emeklilik şartı 5400 gün olarak uygulanır. Emeklilik yaşlarının tespiti 5400 günü tamamladıkları/tamamlayacakları zamana göre belli olur.

            Buna göre;

            01.05.2008 ile 31.12.2005 tarihleri arasında 5400 günü tamamlayan erkekler 63

            01.01.2036 ile 31.12.2037 tarihleri arasında 5400 günü tamamlayan erkekler 64

            01.01.2038 gününden sonra 5400 günü tamamlayan erkekler için 65 olarak uygulanır.

            Ancak yaş hadlerinin uygulanması 5400 prim gün sayısı şartını doldurduğu tarihte geçerli olan yaş hadleri esas alınır.

            Kadınların 5400 gün ile emekli olma şartları

            İlk defa 01.05.2008 tarihi ve sonrası işe girmiş yani sigortalı olmuş veya olacak kadınlar 4a bendi kapsamında sigortalı sayılanlar için kısmı emeklilik şartı 5400 gün olarak uygulanır. Emeklilik yaşlarının tespiti 5400 günü tamamladıkları/tamamlayacakları zamana göre belli olur.

            Buna göre;

            01.05.2008 ile 31.12.2035 tarihleri arasında 5400 günü tamamlayan kadınlar 61

            01.01.2036 ile 31.12.2037 tarihleri arasında 5400 günü tamamlayan kadınlar 62

            01.01.2038 ile 31.12.2039 tarihleri arasında 5400 günü tamamlayan kadınlar 63

            01.01.2040 ile 31.12. 2039 tarihleri arasında 5400 günü tamamlayan kadınlar 64

            01.01.2042 tarihinden itibaren ise 65 yaşında emekli olacaklar.

            Kısmi emeklilikte ne kadar maaş alınır, maaş ne kadar?

            Kısmi emeklilik maaşları tahmin edilebileceği üzere normal emekliliğe göre daha düşüktür.

            3600 günden emekli olan vatandaşlarımız 1000 ile 1600 TL arasında değişen miktarlarda emekli maaşı almaktadırlar.

            4500 günde emekli olan vatandaşlarımız ise 600 ile 100 TL arasında değişen miktarlarda emekli maaşı alırlar.

            5400 günden emekli olan vatandaşlarımız da 800 ile 1200 TL arasında değişen miktarlarda emekli maaşı alırlar.
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