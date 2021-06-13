EYT'liler için son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Türkiye'de çalışma yaşamından emeklilikte yaşa takılanlar meselesi devam ediyor. Seneler içerisinde yapılan SGK yasası farklılıkları ile emeklilik yaşı yükseltildi. Buna bağlı olarak da öteki emeklilik koşullarını yerine getirmelerine karşın 5 milyon ortamındaki vatandaşa emekli olabilmeleri için yaş koşulu getirildi. Emeklilik yaşını geri çekmek için yıpranma, malullük, engelli emekliliği gibi avantajların dışında üç önemli fırsat daha var. Emekli olmak için aranılan prim koşulu ve sigortalılık süresi koşullarını doldurmalarına karşın yaşa takıldıkları için emekli olamayan bireylerin büyük bir kısmı erken emeklilik olanaklarını araştırmaya devam ediyor.
EYT SORUNU
Emeklilikte yaşa takılanlar kendilerine yapılan uygulamayı değerlendirerek yıllardır bir mücadele ortaya koyuyorlar. Çok sayıda ilde organize olmayı başaran EYT'liler dernekleşme adımlarını da attılar. Kurumsal bir yapıya kavuşan EYT'liler siyasetçilerin sorunlarına çözüm üretmesi için girişimlerini sürdürüyorlar.
KISMİ EMEKLİLİK
Emeklilik hesaplaması yaparken, SGK Hizmet dökümü baz alınacaktır. Sosyal Güvenlik Kurumu kayıtlarında yani SGK Hizmet dökümünüzde eksik çalışma bilgilerinin olması halinde tekrardan hesaplama yapılacaktır. SGK hizmet dökümü bilgilerinde yer alan ilk defa işe giriş tarihiniz emeklilik hesaplama işlemlerinde önemli rol oynamaktadır.