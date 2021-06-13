Son dakika haberleri... Peş peşe açıklandı. 250 TL eksik değil! 1.500 TL ödeme yapılacak, detaylar ortaya çıktı. Ülkede bulunan binlerce emekli ödeme alacak. Pandemi zamanları içerisinde parasal olarak güçlük sürükleyen emeklilere ödeme gelecek. Bu süreç içerisinde bir hayli emekli ek işine gidemedi ya da başka bir vaziyetten dolayı parasal kazançlarını yitirdi. Devlet tarafından yapılan zam ile emekliler yeni senede rahat bir soluk aldılar. Emeklilere 1.500 TL ödeme yapılacak! Emeklilerin promosyon ödemeleri 3 yılı kapsayan süreyle yapılmaktadır. Bu süre bittikten sonra emekliler ile bankalar arasında yine bir protokol anlaşması imzalanacak.
KURBAN BAYRAMI'NDA EK ÖDEME
2021 yılı için emeklilerin ikramiye alacağı tarihler çok öncesinde belirlenmişti. Kurban Bayramı ikramiyesi 12 Temmuz 2021 ile 16 Temmuz 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
Emekliler bu ödemeleri 2021 senesi için 1500 TL olarak alacaklar. Emekliler kendi isteklerine göre iki ayrı yöntemle ödemelerini alabilecekler.
2021 EMEKLİ PROMOSYON ÖDEMESİ NE ZAMAN YAPILIR?
Emeklilerin promosyon ödemeleri T.C. kimlik numaralarının son haneleri dikkate alınarak ödenecek. T.C. kimlik numarasının son hanesine promosyon ödemelerinin yapılacağı aylar;
0-2 olanlar Mart ayında
2-4 olanlar Nisan ayında
6-8 olanlar Mayıs ayında promosyon alıyor.