860 ve 1030 TL almak için hemen bunları yapın ve hesabınıza yatsın!

Yaşlılık aylığı 711.5 liradan 864.89 liraya, engellilere ödenen aylık 851.95 liradan 1035.63 liraya yükseldi. 2022 sayılı Kanun uyarınca ödenen aylıklar bir hizmet veya prim karşılığı olamayıp sosyal yardım niteliğindedir. 65 yaşında olan vatandaşların iş gücü kaybı yaşaması nedeniyle herhangi bir işte çalışarak aylık gelirini elde etmesi çok mümkün değilken; aynı kişinin çocuklarından ya da devlet kanalından hiçbir geliri yoksa devreye 65 yaş aylığı giriyor.
Kira Yardımı
Gerekli şartları taşıyan tüm kişiler, yerinde gerçekleştirilen araştırmaların sonucunda kira yardımı alabiliyorlar. Valilik ve Kaymakamlıkların bünyesinde, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına başvurular yapılabiliyor. Kira yardımı, zorluk yaşayan ailelerin kira paralarını karşılayıp, bu yüklerini hafifletmek adına çok sayıda kurum ve kuruluşca sağlanıyor.
Günümüzde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlükleri, Sosyal yardımlaşma ve dayanışma va kıfları, sivil toplum kuruluşları, özel vakıflar ve dernekler bu anlamda büyük destek vermektedir.