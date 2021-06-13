Son dakika haberleri... Tek tek açıklandı! 250 TL eksik değil! 1.600 TL ödeme yapılacak. 2021 yılında maaşlarını belirlenen bankalara taşıyan emekliler, aldıkları emekli maaşına göre promosyon ödemeleri alacak. Peki, emekli promosyon 2021 ne zaman verilecek? 2021 yılı için emeklilerin ikramiye alacağı tarihler çok öncesinde belirlenmişti. Kurban Bayramı ikramiyesi 12 Temmuz 2021 ile 16 Temmuz 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Emekliler bu ödemeleri 2021 senesi için 1500 TL olarak alacaklar. Emekliler kendi isteklerine göre iki ayrı yöntemle ödemelerini alabilecekler. İlk maaşınızı SGK'nın anlaşmalı olduğu bankadan aldıktan sonra maaşınızı dilediniz bankaya taşıyabilirsiniz.