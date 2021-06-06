Fakat bu dönemler içerisinde kişilerin prim ödemeleri yapılmadı ve ortalama olarak 7 aylık bir açık meydana geldi.Kısa çalışma ödeneği alan kişiler her ne kadar acaba bir sorun mu var diye düşünseler bile bu ödenekleri alan kişiler için prim ödemesi yapılmaz.