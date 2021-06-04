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    • SGK
    • 04.06.2021 11:16
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    • 04.06.2021 11:16
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    Tek tek açıklandı! , ’lı, ’lu, 'li emekli herkesi ilgilendiriyor! Eğer yapmazsanız dumur olursunuz!

    Peş peşe açıklama yapıldı. , 'lı, 'li, 'lu, memur, emekli, engelli milyonları ilgilendiriyor! Yeni torba kanunda EYT’liler için bir değişiklik var mı? 1994 yılında staj yaptım, 1999 yılında da doğum yaptım. Sigortalılık başlangıcım 2000, ne zaman emekli olabilirim? Toplam prim günüm 7100 oldu, daha çalışmalı mıyım? Yıllık izin ücreti alacağı kazanılmış hak niteliğindedir, istifa edilse bile ödenmesi gerekir. Bu ücreti ödemeyen işverenlere 555 idari para cezası uygulanıyor. Yeni çıkacak olan torba kanunda EYT'liler için bir değişiklik var mıdır? Prim gününü 2008 yılında dolduran kaç yaşında emekli olur?

    SGK, SSK’lı, BAĞ-KUR’lu, EYT'li emekli herkesi ilgilendiriyor! 555 lira cezası var...

    Açıklamalar ardı ardına geldi. SGK, SSK, Bağkur, Emekli, EYT'li, memur tüm çalışanları yakından ilgilendiren sorular ve cevapları haberimizde yer alıyor. Memur, işçi fark etmiyor çalışanlar işten ayrılsalar bile mesai, yıllık izin ve ikramiye gibi haklarını almaları için zaman aşımı süresi var. Emekli, dul ve yetimi, işçi, memur, EYT'li herkes çok merak ediyordu.

    Merhaba, kronik tansiyon hastasıyım. Geçtiğimiz günlerde doktoruma gittim ve tansiyon ilaçlarımı yazdırdım, ilaçları aldıktan sonra kaybettim. Tekrardan doktoruma gittim ancak kendisi tekrardan ilaç yazamayacağını iletti. Ne yapmam gerekiyor, başka bir doktordan randevu alsam ya da aile hekimime gitsem ilaçlarımı yazdırabilir miyim?

    Merhaba, öncelikle geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Hekim ve eczacıların kullanmakta olduğu medula sisteminde ne yazık ki ilaçlarını kaybetti diye bir seçenek yoktur. Bu ilaçları eczaneden temin ettikten sonra ilaçların bitiş tarihi de otomatik olarak sisteme işlenir. Bu tarih öncesinde başka hekime de gitseniz tekrardan aynı ilaçları yazamaz. İlaçlarınızı ücretini ödeyerek alabilirsiniz.

    Merhaba, sigortalı olarak 15 Mayıs'ta işe başladım. 17 Gün oldu hala e-devlette göremiyorum. İşverene sorduğumda ise biz işe girişini yaptık diyor. Ben ne zaman görebilirim e-devlette?

    Merhaba, sigortalıların bildirimleri kuruma hep bir ay geç verilir. Mayıs ayının bildirimi 26 Haziran'a kadar, Haziran aynının bildirimi ise 26 Temmuz'a kadar yapılır. Dolayısıyla Mayıs ayının bildirimlerinin de 26 Haziran'a vakti var. 27 Haziran'da e-devlet sisteminde görebilirsiniz, tabi yine de emin olmak isterseniz işyerinden işe giriş bildirgenizi de isteyebilirsiniz.

        Selamlar, biz 3 arkadaş aynı anda fabrikada işe girdik. İkisinin sigortasını girdiğimiz tarihte yani 01.05.1999 tarihinde yaptılar. Benim sigortamı ise 18 yaşına girdiğinde yapacağız diye 18.04.2000 tarihine bıraktılar. Şimdi benimle giren arkadaşlar SGK'dan yazı alarak kıdem tazminatlarını aldılar. Ancak ben alamıyorum, çünkü işe girişim 08.09.1999 tarihinden önce olmalıymış. Haklarımı nasıl alabilirim?

        Merhaba, ülkemizde kanun okumak ve yorumlamak oldukça zahmetli bir meziyettir. Bu nedenle işverenler ve yöneticiler risk almamayı seçerler. Geçmişte bunun gibi hatalar sonucu hala emekli olamamış mağduriyet yaşayan kişiler var. Sizin şansınız ise firmanızın aktif olması ve hala o firmada çalışıyor olmanız. Öncelikle işyeri yöneticinizle bu durumu açıkça konuşun. Geriye yönelik işe giriş bildirgesi ve aylık prim hizmet belgesi verecekler. Bunlarla ilgili zaman aşımı olduğundan idari para cezası da uygulanmayacaktır. Sadece primi öderler ancak bir denetime de girerler. Denetmen inceler, bazı kişileri ifadeye çağırır ve karar verir. Bu yönde bir sonuç alamazsanız bağlı bulunduğunuz SGK merkezine giderek dilekçe ile denetim talebinde bulunun. Ya da Alo170 hattına bir şikayet kaydı bırakın. Talebiniz doğrultusunda bir inceleme yapılacaktır. Denetim sonucuna göre arabulucuda da sorununuzu çözebilirsiniz.

        Sayın yetkili, benim küçük bir tekstil atölyem var. Burada 11 tane personelle çalışıyorum. Geçtiğimiz ay SGK'dan denetime geldiler, denetime gelen arkadaş işçilere soru sordu, ben pek müdahalede bulunmadım. Çıkarken personel özlük dosyalarını tamamlayın dedi, tekrar denetime gelindiğinde eksik olduğu yazılırsa 3064 TL ceza yazılır dedi. Bizim personeller okumamış, diploması yok, belgesi yok. Kimlik fotokopilerini zor alıyoruz. Yükümlülük işveren olarak bizde midir?

        Merhaba, denetmen arkadaş doğru söylemiş yasal olarak her personel için özlük dosyası bulunmalı. Siz her personel için dosya oluşturun, personellere getirmeleri gereken evrakları tebliğ ettiğinize dair imzalı belge alın dosyalarına koyun. Sorumluluğunuzu yerine getirmiş olacaksınız, tabi takibini de yine yapın. Özlük dosyası bulunmayan personeller için işverene 4857 sayılı İş Kanununun 104. Maddesi gereği 3,064,00 TL idari para cezası uygulanır.

        Merhaba 2021/nisan döneminde bir personelimizi sehven 29 eksik gün kodundan 0 gün bildirmişiz. Ertesi gün fark ettik ve bildirge verme süresinden 1 gün geçmiş oldu. İptal ek verdik ve personelimizin gün sayısı 30 oldu. Sgk merkezi ek iptali onaylamak için denetime yazı yazacağını söyledi. Denetim de nelere dikkat etmem gerekli?

        Merhaba, belge türü değişikliklerinde denetmen genelde evrak incelemesine girmez. Kişiyi arar yada ifadeye çağırır, o dönemde çalışıp çalışmadığını sorar ve karar verir. Ek-iptal belge için denetmen işyerinize gelmez ya da sizden ek bir belge talep etmez.

            Merhaba, yeni çıkacak olan torba kanunda EYT'liler için bir değişiklik var mıdır? Prim günümü 2008 yılında doldurdum, kaç yıldır yaşımı bekliyorum.

            Merhaba, üzerinde çalışılan ve mecliste kabul edilen torba kanun kamu alacaklarının tahsilini içermektedir. Ne yazık ki emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili bir düzenleme yapılmamaktadır.

            Sayın uzman, 1994 yılında staj yaptım, 1999 yılında da doğum yaptım. Sigortalılık başlangıcım da 01.04.2000, ne zaman emekli olabilirim? Toplam prim günüm 7100 oldu, daha çalışmalı mıyım?

            Merhaba, normal şartlarda sigortalılık başlangıcınıza istinaden emeklilik şartlarınız 58 yaş 7000 prim günüdür. Prim günü açısından sorununuz yok, yaşınızı ise belirtmemişsiniz ancak stajınıza göre 44 ya da 45 olmalı.

            Staj süreleri sigortalı olarak başlangıç kabul edilmemektedir ancak doğum borçlanması ile başlangıcınızı geriye çekmeniz mümkündür. 210 Gün doğum borçlanması yaparsanız sigortalılık başlangıcınız daha öncesinde staj sigortanız olduğundan (adınıza kısa vadeli sigorta kolları bildirildiğinden) 08.09.1999 öncesine çekilir. Bu durumda emeklilik şartlarınız 56 yaş 5975 prim gününe inmiş olur.

            Selamlar, 2009 yılında şirket kurdum. Aynı zamanda farklı bir işyerinde sigortalı olarak da çalışıyordum. Bu şekilde tam 5 yıl prim ödedim, tabi işyerim de SGK'mı ödedi. Öğrendiğim kadarıyla SGK'lı olanlar Bağkur primi ödemek zorunda değilmiş. Kurum benden bu parayı neden aldı, ödediğim ücretleri geri alabilir miyim?

            Merhaba, ortaklığınızın bulunmadığı bir firmadan SGK primleriniz ödenmişse o dönemde ödemiş olduğunuz Bağkur primlerinizi geri alabilirsiniz. Kurum sizden yersiz 4/b primi tahsil etmiş. Bağkur dosyanız kurumdaysa oraya giderek dilekçe ile müracaat etmeniz gerekecektir.

                Selam 12. 12. 1972 doğumluyum ilk işe giriş tarihi 01 03 1991 8500 günüm var yüzde 50 engelli raporum var epilepsi bronşit hastasıyım halen özel sektörde çalışmaktayım bu şartlarda ne zaman emeli olurum engellilik üzerinden emekliliğe başvurabilir miyim?

                Sigortalılık başlangıç tarihinize istinaden 52 yaş 5525 prim günü şartına tabisiniz. Prim gününüzü fazlasıyla tamamlamışsınız ancak yaşınızı beklemektesiniz. Engelli raporunuz mevcutsa hemen emekli olabilirsiniz. Konuyla ilgili SGK merkezine giderek engelli emekliliğine ayrılmak istediğinizi belirtmeniz yeterlidir, kurum sizi heyet hastanesine yönlendirecektir. Heyet size %40 ve üzeri oranlı rapor verirse yaş şartına bakılmaksızın emekliye ayrılabilirsiniz.


                Merhabalar, adım Şener Türk 1970 doğumluyum. 01,05,1993 sigorta girişliyim 8750'lerde işgünü pirimim var. Ne zaman emekli olabilirim. Birde sigorta girişim askerden sonra. Askerlik borçlanması yaparak erken emekli olabilir miyim? Bu haktan faydalanabiliyor muyum? Teşekkür ederek iyi günler dilerim.

                Sigortalılık başlangıç tarihinize istinaden 54 yaş 5675 prim günü şartlarına tabisiniz. Prim gününüzü doldurmuşsunuz, yaşınızı beklemektesiniz. Askerden sonra sigortalılık başlangıcı olan kişiler için askerlik borçlanması avantaj sağlamaktadır. 161 Gün askerlik borçlanması yaparak emeklilik şartlarınızı 53 yaş 5600 prim gününe çekebilirsiniz. 2020 Yılı için en düşük borçlanma tutarı 161 gün için 5.053,79 TL'dir.

                İyi günler ben 23.08.1966 doğumluyum 09.10.1987 tarihinde İzmir de bir firmada 1-1.5 sene çalıştım askerlik yaptıktan sonra 01.08.1995 te tekrar sigortalı olarak çalışmaya başladım ve 2009 yılında işten ayrıldım 5072 gün prim var ne zaman emekli olabilirim? Ayrıca hizmet tespit davası açtım devam ediyor bu emekliliğime herhangi bir sorun teşkil eder mi? Çok teşekkür ederim saygılarımla… Hüseyin Oral

                01.08.1995 tarihli işe giriş tarihinize istinaden 55 yaş 5750 prim günü şartlarına tabisiniz. Bu şartlara göre yaş ve prim gününüzü henüz tamamlamamış bulunmaktasınız. Hizmet tespit davası için oldukça geç kalmışsınız, dava sonuçlansa bile süreyi göz önünde bulundursak siz zaten diğer şartları da yerine getirmiş olacaksınız. Davanızın devam etmesi tahsis talebinde bulunmanıza engel değildir. 1987 Tarihindeki girişinize göre 50 yaş 5375 prim günü şartına tabi olacaktınız.
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                Haberler SGK Tek tek açıklandı! SGK, SSK’lı, BAĞ-KUR’lu, EYT'li emekli herkesi ilgilendiriyor! Eğer yapmazsanız dumur olursunuz!