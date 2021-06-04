Açıklamalar ardı ardına geldi. SGK, SSK, Bağkur, Emekli, EYT'li, memur tüm çalışanları yakından ilgilendiren sorular ve cevapları haberimizde yer alıyor. Memur, işçi fark etmiyor çalışanlar işten ayrılsalar bile mesai, yıllık izin ve ikramiye gibi haklarını almaları için zaman aşımı süresi var. Emekli, dul ve yetimi, işçi, memur, EYT'li herkes çok merak ediyordu.
Merhaba, kronik tansiyon hastasıyım. Geçtiğimiz günlerde doktoruma gittim ve tansiyon ilaçlarımı yazdırdım, ilaçları aldıktan sonra kaybettim. Tekrardan doktoruma gittim ancak kendisi tekrardan ilaç yazamayacağını iletti. Ne yapmam gerekiyor, başka bir doktordan randevu alsam ya da aile hekimime gitsem ilaçlarımı yazdırabilir miyim?
Merhaba, öncelikle geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Hekim ve eczacıların kullanmakta olduğu medula sisteminde ne yazık ki ilaçlarını kaybetti diye bir seçenek yoktur. Bu ilaçları eczaneden temin ettikten sonra ilaçların bitiş tarihi de otomatik olarak sisteme işlenir. Bu tarih öncesinde başka hekime de gitseniz tekrardan aynı ilaçları yazamaz. İlaçlarınızı ücretini ödeyerek alabilirsiniz.
Merhaba, sigortalı olarak 15 Mayıs'ta işe başladım. 17 Gün oldu hala e-devlette göremiyorum. İşverene sorduğumda ise biz işe girişini yaptık diyor. Ben ne zaman görebilirim e-devlette?
Merhaba, sigortalıların bildirimleri kuruma hep bir ay geç verilir. Mayıs ayının bildirimi 26 Haziran'a kadar, Haziran aynının bildirimi ise 26 Temmuz'a kadar yapılır. Dolayısıyla Mayıs ayının bildirimlerinin de 26 Haziran'a vakti var. 27 Haziran'da e-devlet sisteminde görebilirsiniz, tabi yine de emin olmak isterseniz işyerinden işe giriş bildirgenizi de isteyebilirsiniz.