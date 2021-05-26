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    • SGK
    • 26.05.2021 11:18
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    • 26.05.2021 11:56
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    Erken emekli olmak için müthiş bilinmeyen formül! ve Bağkur'lu 56-58 ve 61 ında... Sigortalılık süresi, prim ödeme...

    web sitesi üzerinden veya şubelerinden ne zaman emekli olabileceğinizi kolayca öğrenebilirsiniz. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun emeklilik sisteminde işe giriş tarihi büyük ehemmiyet teşkil ediyor. Burada öne çıkan tarihler 1999 senesi evveli, 1999 - 2088 arası ve 2008 seneyi sonrası. 2008 senesinden sonra işe giren vatandaşların emekli olabilmeleri için öncelikle bayanlarda 58, erkeklerde 60 koşulunu bitirmek. Bunun dışında yeni işe girenlerin 7200 prim gün koşulunu da yerine getirmeleri gerekiyor. Peki ne zaman emekli olurum? Sigortalılık süresi, prim ödeme ve yaş koşulu nedir?

    takvim.com.tr
    Kadınlar ve erkekler 56-58 ve 61 yaşında... Sigortalılık süresi...

    Yüz binlerce kişi tarafından merak edilen merak edilen ne zaman emekli olurum suali en çok araştırılan ve incelenen mevzular arasında yer almaya başladı. Her bir müessese tarafından değişik koşullar gerektiren emeklilik mevzusunu, erken emeklilik hayalini kuranların neler yapması gerektiğini ve erken emekli olunabilecek işleri haberimizin ayrıntılarında bulabilirsiniz. Erkeklerde emeklilik sürecine doğrudan etki eden etmenlerden birisi de askerlik borçlanması. İşte askerlik borçlanması ile 61 yaşında emeklilik şartlarına dair detaylar. Kadınlar ve erkekler 56-58 ve 61 yaşında... Ne zaman emekli olurum?

    61 YAŞINDA EMEKLİLİK

    Erkeklerde emeklilik sürecine doğrudan etki eden etmenlerden birisi de askerlik borçlanması. İşte askerlik borçlanması ile 61 yaşında emeklilik şartlarına dair detaylar.

    10 Mayıs 1967 doğumluyum. 15 Ocak 1995'te öğretmenliğe başladım. 1997'de 8 ay askerlik yaptım. 1 Mayıs 2013'te görevden ayrıldım. Emeklilik hakkım var mıdır? Ne zaman emekli olabilirim?

    Yaş haddinden emekli olmak için 15 tam yıl fiili hizmet süresi ve 61 yaş şartlarına tabisiniz. 15 yıldan fazla hizmet süreniz olduğundan, herhangi bir sigortalılık statüsünde çalışmazsanız 61 yaşınızı dolduracağınız tarihte emekli olabilirsiniz.

    58 YAŞINDA EMEKLİLİK

    3600 gün prim şartı ve normal emeklilik durumlarında 46 ve 58 yaş şartlarına ilişkin emeklilik detayları.

    1969 doğumluyum. Sigorta başlangıcım 1989 Eylül'de oldu. Toplam primim 1600 işgünü. İki doğum borçlanması var. 3600'den ne zaman emekli olabilirim?

    Emekli olmak için 20 yıl sigortalılık süresi, 5375 gün prim ödeme ve 46 yaş şartlarına tabisiniz. İki doğumunuz borçlanma şartlarını taşıyorsa, borçlanıp 1440 gün kazandıktan sonra 2335 gün daha prim ödeyerek priminizi 5375 güne tamamlayacağız tarihte emekli olabilirsiniz. Ayrıca 2000 gün daha prim ödeyerek priminizi 3600 güne tamamlamanız şartıyla, 58 yaşında emekli olabilirsiniz

        57 YAŞINDA EMEKLİLİK

        Emeklilik konusunda merak ediken konulardan birisi olan askerlik borçlanmasıyla emeklilik konusuna dair bir diğer soru ve cevap.

        14 Eylül 1978 doğumluyum. SSK başlangıç tarihim 1 Temmuz 1997. Toplam 1907 gün primim var. 1998'de 18 ay askerlik yaptım. Ne zaman emekli olabilirim?

        Emekli olmak için 25 yıl sigortalılık süresi, 5900 gün prim ödeme ve 57 yaş şartlarına tabisiniz. 3993 gün daha prim ödeyerek priminizi 5900 güne tamamlamanız şartıyla 57 yaşınızı dolduracağınız tarihte emekli olabilirsiniz.

        Ne Zaman Emekli Olurum?

        SGK internet sitesi üzerinden veya Sosyal Güvenlik Kurumu şubelerinden ne zaman emekli olabileceğinizi kolayca öğrenebilirsiniz. SGK'nın internet sayfasında yer alan makalelerde ne zaman emekli olabileceğinizi kendiniz hesaplayabilirsiniz ya da SGK tarafından hazırlanan sorgulama sayfasına bilgilerinizi girerek otomatik olarak öğrenebilirsiniz. SGK'nın cep telefonları için hazırlamış olduğu uygulamada da ne zaman emekli olabileceğinizi hesaplamak oldukça kolay.

        Ne Zaman Emekli olurum? SMS ile Öğrenme

        SGK'nın 5502 SMS Bilgi Servisi Uygulaması ile de emeklilik sms ile öğrenme ve sorgulama işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Ne zaman emekli olurum? SGK 5502 SMS Bilgi Servisi Rehberi sayfasını ziyaret ederek öğrenebilirsiniz.

        Emeklilik Yaşı Hesaplama

        Ne zaman emekli olabilirim sorusunun cevabını linkimizde bulabileceğiniz emeklilik hesaplama aracıyla eski adıyla SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı, yeni adıyla ise 4/a, 4/b ve 4/c olarak bilinen tüm statüler için SGK emeklilik hesaplama işlemlerinizi yapabilirsiniz.

            Erken Emeklilik Yaşı

            Erken emeklilik çalışanlar için SGK tarafından sunulmuş bir avantajdır. Erken emeklilik için SGK bazı şartlar ortaya koymuştur. 2008 yılından daha önceki çalışma zamanları ile yıpranma payları da dikkate alınacaktır. 5510 sayılı Kanun'da açıklandığı üzere emeklilik yaşı normal şartlarda kadınlarda 58, erkeklerde 60 olarak belirtilmiştir. Fakat istisnalarda mevcuttur. Bazı çalışma şartlarıyla ilişkili olarak eklenen hizmet süreleri emeklilik yaş hadlerinden düşürülmekte. Belirtilen durumlardan bazıları ise şunlardır; malüliyet ve fiili hizmet zamları.

            Daha Erken Emekli Olunabilecek Meslekler

            Erken emekli olabilecek bazı meslek grupları fiili hizmet zammı ile çalıştıkları sürelerin belirli bir kısmı ek hizmet olarak kabul ediliyor. Bazı belirli kısımları da emeklilik yaş hadlerinden indiriliyor. Mesleklerden bazıları, itfaiyeciler, cam fabrikalarında çalışanlar, su altında çalışanlar, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde çalışanlar, polis ve emniyet mensubu olan kişiler, Milli İstihbarat Teşkilatı'nda çalışanlar, basın kartı olan kişiler, radyoaktif ve radyasyon ile ilgili işlerde çalışanlar, demir-çelik fabrikalarında çalışan kişiler, kanalizasyon ve çevre kirliliği ile ilgili işlerde çalışanlar, maden ve yeraltı işlerinde çalışanlar, termik santralde çalışanlar, cıva üretiminde ve çimento fabrikalarında çalışan kişiler gibi meslek gruplarında bulunanlar erken emeklilik avantajından yararlanabileceklerdir.

            Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görev alan, emniyet mensubu kişiler ve Milli İstihbarat Teşkilatı görevlileri en fazla 8 yıl olarak faydalanabileceklerdir. Maden, kanalizasyon, çevre kirliliği gibi hizmetlerde çalışan kişilere süre kısıtlaması bulunmuyor. Fiili hizmet süresi zammının emeklilik yaşından çıkarılabilmesi için malüliyet ve vefat durumları dışında, maden ve yer altı işlerinde çalışan sigortası bulunan kişiler en az 1800 gün, diğer sigortası olan kişiler için ise en az 3600 gün bu işlerde çalışmaları icap etmelidir. Fiili hizmet süresi zammı en fazla 3 yıl olmak şartıyla yarısı emeklilik yaşından düşürülmektedir.

                ERKEKLER

                İşe Başlama Tarihi Sigortalılık Süresi Yaş şartı Prim Günü

                09.09.1976 ve öncesi 25 Yok

                5000

                09.09.1976 - 23.05.1979

                25 44 5000
                24.05.1979 - 23.11.1980

                25 45 5000
                24.11.1980 - 23.05.1982

                25 46 5075
                24.05.1982 - 23.11.1983

                25 47 5150
                24.11.1983 - 23.05.1985

                25 48 5225
                24.05.1985-23.11.1986

                25 49 5300
                24.11.1986 - 23.05.1988

                25 50 5375
                24.05.1988 - 23.11.1989

                25 51 5450
                24.11.1989 - 23.05.1991

                25 52 5525
                24.05.1991 - 23.11.1992

                25 53 5600
                24.11.1992 - 23.05.1994

                25 54 5675
                24.05.1994 - 23.11.1995

                25 55 5750
                24.11.1995 - 23.05.1997

                25 56 5825
                24.05.1997 - 23.11.1998

                25 57 5900
                24.11.1998 - 09.09.1999

                25 58 5975
                09.09.1999 - 20.04.2008

                25 60 7000
                01.05.2008 - 31.12.2035

                25 61 7200

                KADINLAR

                İşe Başlama Tarihi

                Sigortalılık Süresi Yaş şartı Prim Günü

                01.04.1981 ve öncesi

                20 Yok 5000
                01.04.1981-08.09.1981

                20 38 5000
                09.09.1981-23.05.1984

                20 40 5000
                24.05.1984-23.05.1985

                20 41 5000
                24.05.1985-23.05.1986

                20 42 5075
                24.05.1986-23.05.1987

                20 43 5150
                24.05.1987-23.05.1988

                20 44 5225
                24.05.1988-23.05.1989

                20 45 5300
                24.05.1989-23.05.1990

                20 46 5375
                24.05.1990-23.05.1991

                20 47 5450
                24.05.1991-23.05.1992

                20 48 5525
                24.05.1992-23.05.1993

                20 49 5600
                24.05.1993-23.05.1994

                20 50 5675
                24.05.1994-23.05.1995

                20 51 5750
                24.05.1995-23.05.1996

                20 52 5825
                24.05.1996-23.05.1997

                20 53 5900
                24.05.1997-23.05.1998

                20 54 5975
                24.05.1998-23.05.1999

                20 55 5975
                24.05.1999-08.09.1999

                20 56 5975
                09.09.1999-30.04.2008

                20 58 7000
                01.05.2008-31.12.2035

                20 58 7200
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                Haberler SGK Erken emekli olmak için müthiş bilinmeyen formül! SGK ve Bağkur'lu 56-58 ve 61 yaşında... Sigortalılık süresi, prim ödeme...