Ne Zaman Emekli olurum? SMS ile Öğrenme

SGK'nın 5502 SMS Bilgi Servisi Uygulaması ile de emeklilik sms ile öğrenme ve sorgulama işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Ne zaman emekli olurum? SGK 5502 SMS Bilgi Servisi Rehberi sayfasını ziyaret ederek öğrenebilirsiniz.

Emeklilik Yaşı Hesaplama

Ne zaman emekli olabilirim sorusunun cevabını linkimizde bulabileceğiniz emeklilik hesaplama aracıyla eski adıyla SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı, yeni adıyla ise 4/a, 4/b ve 4/c olarak bilinen tüm statüler için SGK emeklilik hesaplama işlemlerinizi yapabilirsiniz.