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    • SGK
    • 25.05.2021 14:57
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    • 25.05.2021 14:57
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    8 Eylül 1999 çok önemli! EYT'ye gerek yok! 15 yıl sigortalı çalışarak emekli olabilirsiniz! Eğer sigortanız bu şartlara uyuyorsa...

    Sosyal güvenlik sistemimizde emekli olmak için üç koşul bulunuyor. Bunlardan ilki sigortalılık süresi, başka bir deyişle ilk işe giriş tarihi ile emeklilik arzında bulunulan tarih arasında geçen müddet. İkinci koşul prim ödeme gün rakamı, üçüncü koşul ise yaş kriteri. Bu üç şart beraber sağlandığında emekli olmaya hak kazanabilirsiniz. Fakat değişen kanunlar çerçevesinde emeklilik hakkı kazanmak için sigortalılık süreniz yani ilk kez sigortalı olarak çalışmaya başladığınız tarih büyük önem taşıyor. Ülkemizde 2006 yılı öncesinde sosyal güvenlik sistemi, SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı olmak üzere 3 ayrı koldan ilerliyordu. 2006 yılında yapılan değişiklik ile bu üç kurum Sosyal Güvenlik Kurumu çatısı altında birleştirildi.

    takvim.com.tr
    8 Eylül 1999 çok önemli! EYT'ye gerek yok! 15 yıl sigortalı çalışarak emekli olabilirsiniz!

    Emeklilik her çalışanın hayalidir. Çalışma hayatı ilerledikçe her çalışan emeklilik dönemi için planlar yapmaya ve ne zaman emekli olabileceğini merak etmeye başlar. Peki emekli olmak için hangi şartlara sahip olmanız gerekiyor? İşe başladığınız yıl emekliliğiniz için önem taşıyor mu? Doğru yanıt; evet. İşte sigorta girişiniz 1999 yılı öncesinde yapıldıysa emeklilik için sahip olduğunuz avantajlar... Halihazırda yürürlükte olan mevzuata göre işe başlangıç tarihiniz 8 Eylül 1999 tarihinden sonra ise emekli olmanız için 7200 gün prim ödemiş ve 65 yaşını doldurmuş olmanız gerekiyor. Ancak 8 Eylül 1999 tarihinden önce çalışmaya başladıysanız, 15 yıl sigortalılık süresine ve 3600 prim ödeme gün sayısına sahip olmanız emekli olmanız için yeterli kabul ediliyor.

    ÖNEMLİ TARİH: 8 Eylül 1999

    Ülkemizde 2006 yılı öncesinde sosyal güvenlik sistemi, SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı olmak üzere 3 ayrı koldan ilerliyordu. 2006 yılında yapılan değişiklik ile bu üç kurum Sosyal Güvenlik Kurumu çatısı altında birleştirildi. Bu yeni durum her üç kurumun emeklilik şartlarına bazı farklılıklar getirse de, ilk işe giriş tarihiniz 8 Eylül 1999 tarihinden önce ise daha az çalışma süresi ve prim ödeme günü ile emekli olabilmenizin yolunu açmış oldu.

    15 YIL SİGORTALILIK VE 3600 GÜN PRİM ÖDEYEREK EMEKLİLİK

    Halihazırda yürürlükte olan mevzuata göre işe başlangıç tarihiniz 8 Eylül 1999 tarihinden sonra ise emekli olmanız için 7200 gün prim ödemiş ve 65 yaşını doldurmuş olmanız gerekiyor. Ancak 8 Eylül 1999 tarihinden önce çalışmaya başladıysanız, 15 yıl sigortalılık süresine ve 3600 prim ödeme gün sayısına sahip olmanız emekli olmanız için yeterli kabul ediliyor. Yaş şartı ise 15 yıllık hizmet süresi ve 3600 gün prim ödemesinin tamamlandığı tarih esas alınarak belirleniyor. Bu tarihe göre de kademeli olarak erken yaşlarda emekli olma avantajını elde etmiş oluyorsunuz.

        1999'DAN ÖNCE SİGORTASIZ ÇALIŞTIYSANIZ NE YAPMALISINIZ?

        1999 yılından önce çalışmaya başlayıp 15 yıl sigortalılık süresini ve 3600 gün prim ödeme gün sayısını tamamladınız, ancak sigortanız 1999 yılı sonrasında yapıldıysa endişelenmeyin. Sosyal Güvenlik Kurumu'na başvurarak 1999 yılı öncesi sigortalılık başlangıcınızın tespitini yaptırabilir ve hakkınız olan emeklilik avantajına kavuşabilirsiniz.

        EYT YASASI NE OLDU?

        Ak Parti'den gelen açıklamadan sonra EYT'nin yasalaşması durumunda kimleri kapsayacağı ve detaylarına ilişkin ümitler yeniden yeşerdi.
        2016 ve 2018 yıllarında Türkiye Büyük Millet Meclisine (TBMM) sunulan yasa tasarısında Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) için yeni bir formül geliştirilmişti. Yasa tasarısına göre ilk kez sigorta girişi 8 Eylül 1999 tarihi olanlar ve öncesinde zorunlu sigortalılık süresi ile istenilen prim miktarını tamamlayanların emeklilik hakkına kavuşabilmesi için çalışma yapılmıştı.

        Yasa kapsamında 20 yıl ve 25 yıllık sigortalılık süresini tamamlamak için hizmet borçlanması hakkından yararlanılabilmesine izin verilmişti. Buna göre kadınlar doğum borçlanması ve sigortalı bir işte çalışmadan önce silahaltına alınanlar askerlik borçlanması ile erken emekli olabilecekti. Aynı zamanda yurt dışında çalışma hayatını sürdürenler bu dönemi borçlanarak eksik prim günlerini tamamlayabilirdi.
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