8 Eylül 1999 çok önemli! EYT'ye gerek yok! 15 yıl sigortalı çalışarak emekli olabilirsiniz! Eğer sigortanız bu şartlara uyuyorsa...

Emeklilik her çalışanın hayalidir. Çalışma hayatı ilerledikçe her çalışan emeklilik dönemi için planlar yapmaya ve ne zaman emekli olabileceğini merak etmeye başlar. Peki emekli olmak için hangi şartlara sahip olmanız gerekiyor? İşe başladığınız yıl emekliliğiniz için önem taşıyor mu? Doğru yanıt; evet. İşte sigorta girişiniz 1999 yılı öncesinde yapıldıysa emeklilik için sahip olduğunuz avantajlar... Halihazırda yürürlükte olan mevzuata göre işe başlangıç tarihiniz 8 Eylül 1999 tarihinden sonra ise emekli olmanız için 7200 gün prim ödemiş ve 65 yaşını doldurmuş olmanız gerekiyor. Ancak 8 Eylül 1999 tarihinden önce çalışmaya başladıysanız, 15 yıl sigortalılık süresine ve 3600 prim ödeme gün sayısına sahip olmanız emekli olmanız için yeterli kabul ediliyor.