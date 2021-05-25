15 yıl sigortalı çalışarak emekli olabilirsiniz! Eğer sigortanız bu şartlara uyuyorsa... 8 Eylül 1999 çok önemli! EYT'ye gerek yok!

Sosyal güvenlik sistemimizde emekli olmak için üç koşul bulunuyor. Bunlardan ilki sigortalılık süresi, başka bir deyişle ilk işe giriş tarihi ile emeklilik arzında bulunulan tarih arasında geçen müddet. İkinci koşul prim ödeme gün rakamı, üçüncü koşul ise yaş kriteri. Bu üç şart beraber sağlandığında emekli olmaya hak kazanabilirsiniz. Fakat değişen kanunlar çerçevesinde emeklilik hakkı kazanmak için sigortalılık süreniz yani ilk kez sigortalı olarak çalışmaya başladığınız tarih büyük önem taşıyor. Ülkemizde 2006 yılı öncesinde sosyal güvenlik sistemi, SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı olmak üzere 3 ayrı koldan ilerliyordu. 2006 yılında yapılan değişiklik ile bu üç kurum Sosyal Güvenlik Kurumu çatısı altında birleştirildi.