Tüm emekliler için geçerli. Yazılı başvuru şartı bulunuyor. Sosyal Güvenlik Kurumu İl veya Merkez Müdürlüğü'ne müracaat etmek gerekiyor. Eğer emekli maaşınızın doğru hesaplanmadığını düşünüyorsanız başvuruda bulunmanız yeterli. Emekli maaşlarında yanlışlık olması durumunda SGK tarafından gerekli düzenleme yapılıyor. Çalışma hayatında yer alan vatandaşların emeklilik sürecine ilişkin detaylar, ilk işe başlama tarihleri, doğum tarihleri, sigortalılık süreci, kaç yaşında oldukları, askerlik ve doğum borçlanmaları ile değişiyor. Bu kapsamda vatandaşlar kendi durumlarını öğrenmek için sorularını uzmanlara soruyorlar.
İşte o soru ve cevabı...
Soru: 1968 doğumluyum. İlk SSK girişim Almanya'da 1986'dadır. Almanya'da 10 ay çalıştım. Türkiye'de toplam 5260 gün çalıştım. 2012'de emekli oldum. Bugünkü emekli maaşım 2.400 TL. Son 10 yıl aldığım maaş üzerinden prim ödendi. Sizce bu maaşım doğru mu? l Esrah EDİZEL
Cevap: Emekli aylığını üstünden prim hesaplanan kazanç tutarı ile prim ödeme gün sayısı belirliyor. Ancak prim ödeme dönemleri de çok önemli. Çünkü 2000'den önce, 1 Ocak 2000 ile 1 Ekim 2008 arası ve 1 Ekim 2008'den emekli olunan tarihe kadar ödenen primler emekli aylığını farklı ağırlıkta etkiliyor. Dolayısıyla bu veriler olmadan emekli aylığı hesabı mümkün değil. Ancak bugün emeklilerin yaklaşık yarısına yakınının aylığı 1.000 liranın altında.