Bugün emekli olsanız ne kadar emekli maaşı alacağınızı merak ediyorsanız 4A, 4B ve 4C için emekli maaşı öğrenme işlem aşamalarının E-devlet üzerinden nasıl yapıldığını inceleyebilirsiniz. Bir kişi uzun yıllar boyunca yüksek maaş aldıysa emekli olduğu zamanda emekli maaşı yükseliyor. Ayrıca kendi işini yapan Bağkurlu yüksek miktardan prim ödemesi yapıyorsa bu kesinlikle büyük bir avantajdır. O açıdan en önemli, kısım çalışan durumlarda alınan maaş ve ödenen prim miktarıdır. Emekli olmasına az kalan kişiler ya da emeklilik hayatında ne kadar maaş alacağını merak edenler maaşlarının ne kadar olacağını hesaplamak istiyor.
EMEKLİ OLUNCA NE KADAR MAAŞ ALIRIM
SGK'nın internet sayfasında bulunan 'Emekli Maaşı Hesaplama' robotuyla emeklilik maaşları öncesinden tahmin edilebiliyor. Kişilerin SSK maaş sorgulama işlemleri için uygulama formunu doldurması gerekecektir. TC kimlik numarası, SSK sicil numarası, baba adı, nüfus il, doğum tarihi gibi bilgilerin talep edildiği bu formu eksiksiz dolduran vatandaşlar, emeklilikte ne kadar maaş alabileceklerini hesaplayabilirler.
EMEKLİ MAAŞI NEYE GÖRE HESAPLANIR?
Emekli maaşınız çalıştığınız süre, ödediğiniz prim miktarı gibi pek çok spesifik kritere göre hesaplanmakta. Uzun süre çalışan ve yüksek prim ödeyen sigortalıların görece daha fazla maaş aldığını gözlemlemekteyiz. Ocak ve Temmuz aylarında enflasyon farkına göre yılda iki kez zamlanan emekli maaşları hak sahibinin istediği herhangi bir banka şubesine yatırılabiliyor.