Raporlu personele ödenecek olan ücret son 90 günlük prime esas kazancın, yine bildirilen güne bölümüyle ortaya çıkan rakamın 2/3'ü şeklinde hesaplanıyor ve bu formüle göre çıkan rakam sigortalıya ödeniyordu. Şimdi iş göremezlik raporlarının hesaplama sistemi son 3 aylık prim tahakkukuna göre değil, 12 aylık toplam tahakkuk tutarına göre yapılacak. İşte rapor paralarının yeni hesaplanma yöntemi… Yeni rapor ödeneği hesaplama sistemine üst limit getirildi. Gelin sizlere yeni sistemin nasıl işleyeceğini eski ve yeni hesaplamaları karşılaştırarak anlatmaya gayret edeyim.
İŞ GÖRMEZLİK ÖDENEĞİ NEDİR?
Sosyal Güvenlik Uzmanı Mert Nayır yazdı...İş görmezlik ödemesi; sigortalı çalışanların hastalanmaları, iş kazası geçirmeleri ya da meslek hastalığına yakalanmaları durumunda SGK tarafından mağdur olmasını önlemek maksadıyla çalışana yapılan ödeme anlamına gelir.
Raporlu personele ödenecek olan ücret ise son 90 günlük prime esas kazancın, yine bildirilen güne bölümüyle ortaya çıkan rakamın 2/3'ü şeklinde hesaplanıyor ve bu formüle göre çıkan rakam sigortalıya ödeniyordu. Ancak birçok mevzuat değişikliğinin yaşandığı pandemi döneminde bu hesaplama sistemi de nasibini aldı. Yeni rapor ödeneği hesaplama sistemine üst limit getirildi. Gelin sizlere yeni sistemin nasıl işleyeceğini eski ve yeni hesaplamaları karşılaştırarak anlatmaya gayret edeyim.