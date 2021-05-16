Türkiye'de son yılların en çok tartışma konularından birisi olan Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) sorunu için çözüm bekleniyor. Yaklaşık 5 milyon EYT'li vatandaş emekli olabilecekler mi? 2021'de EYT düzenlemesi çıkacak mı? Emeklilikte yaşa takılanlar için umutlar devam ediyor. Emeklilik hakkı için çalışmalarına devam eden EYT'li vatandaşlar hükümetin EYT mevzusunda yeni adım atmasını bekliyorlar. Peki EYT kanununa ait hükümetten yeni adım atılırsa kimler emekli olacak? Bu sualin cevabı hali hazırda çok rakamda vatandaş tarafından inceleniyor. Bizler de bu konuya ilişkin tüm merak edilenleri haberimizde ele aldık.
2021 EYT DÜZENLEMESİ NE ZAMAN ÇIKACAK?
EYT'liler 2021'de EYT tertip etmesinin TBMMde çıkmasını bekliyorlar. EYT tertip etmesinin yapılması gidişatında prim gün rakamı ve öteki koşulları yerine getiren ve yalnızca yaş koşulunu takılan kişiler emekli edilecekler. Bu biçimde emekli olmayı bekleyen toplam 5 milyon vaatndaşın olduğu belirtiliyor. Şu anda EYT'liler için rastgele bir somut adım atılmış değil.
BUGÜN EYT YASASI ÇIKSA KİMLER EMEKLİ OLUR?
Emeklilikte Yaşa Takılan vatandaşların ortak olan sorunu, kendilerine işe giriş tarihinde vaat edilen emeklilik sisteminin daha sonradan değişmiş olması. 1999 yılı öncesinde işe giren vatandaşları etkileyen bu düzenlemede emekli olmak isteyen vatandaşların belli bir yaşa gelmeleri gerekiyor.