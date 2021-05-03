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    • SGK
    • 03.05.2021 11:24
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    • 03.05.2021 11:24
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    Tam 730 gün önce anında emeklilik yöntemi açıklandı! , ve ’luların bunu yapması yeterli oluyor!

    Tek tek açıklandı! 730 gün önce emekli olabilirsiniz! Sosyal Sigortalar Kuurmu ve Bağkur'lu erken emeklilik rehberi vatandaşlar tarafından ilgi görüyor. SGK erkek çalışanlara askerlik borçlanması, kadın çalışanlara ise borçlanması hakkı veriyor. Askerlik ve doğum borçlanmaları ile prim şartının sağlanması öne çekilmiş oluyor. Prim doldurmak için çalışma yaşamında yer alan vatandaşlar için askerlik ve doğum borçlanmaları ile bu süreci öne sürükleyebiliyorlar. Erken emeklilik için hem kadınların hem de erkeklerin yararlanabildiği farklı durumlar bulunmakta olup bunlardan ilki kadınlar için doğum ve çocuk, erkekler için ise askerlik olarak yer alıyor.

    takvim.com.tr
    Tam 730 gün önce anında emeklilik yöntemi açıklandı!

    Vatandaşlar tarafından en çok cevap aranan sorulardan birisi de "Ne zaman emekli olabilirim?" sorusu. İş hayatındaki milyonlarca vatandaş emeklilik tarihlerini merak ediyor ve erken emekli olmanın yollarını arıyor. SGK işe başlama tarihinden önce askerlik görevini yerine getirmiş olanlara askerlik borçlanması sağlıyor. Askerlik borçlanmasıyla vatandaşlar daha erken sürede emekli olabiliyor. Askerlik borçlanmasının detaylarını soru ve cevaplarla aktarıyoruz. SGK Uzmanı Ekrem Sarısu erkek çalışanın sorusunu "Askerlik sürenizin 250 gününü borçlanmanız halinde, emekli olmak için; 25 yıl sigortalılık süresi, 5825 gün prim ödeme ve 56 yaş şartlarına tabi olursunuz." şeklinde yanıtladı.

    ERKEN EMEKLİLİK İÇİN İKİ FORMÜL

    Erken emekli olmak isteyen erkek çalışanlar askerlik borçlanması ile prim eksikliklerini tamamlayabilir ve erken emekli olabilirler. Kadınlar da aynı şekilde doğum borçlanması imkanını kullanarak erken emekli olabilirler.

    Kadınlar 3 doğum için borçlanma talebinde bulunabilirler. Erkekler ise askerlik süreci kadar borçlanma yapabilirler. 1999 yılı öncesinde askerlik yapanlar 18 ay askerlik yaptıklarından dolayı bu borçlanma emeklilik sürecinde önemli bir kazanım sağlanabiliyor.

    BORÇLANMA İLE EMEKLİLİK

    Erken emekli olma fırsatını yakalayabilmek için kadınlar ve erkekler farklı durumlardan faydalanabilirler. Bunlardan birisi kadınlar için doğum ve bebektir. Erkekler için askerlik görevi yer edinmektedir. Doğum için kadın çalışanlar 3 çocuğa kadar borçlanma olanaklarına sahipler. 2160 gün yani 6 sene çalışabilen kadınlar 3 çocuğu olması durumunda daha erken emekli olma hakkına sahipler. Aynı kural erkeklerde askerlik görevini yerine getirmiş olan vatandaşlar içinde en az bir yaş daha önce emekli olma hakkını sağlamakta.

    SGK'nın yapmış olduğu bildiriye göre 23 Aralık 1970 doğumlu olan ve Kasım 1993 tarihinde askere giden bir birey 1 Şubat 1996 tarihinde sigortalı olarak çalışmaya başladıysa ve 6000 gün sigortacılık zamanı bulunduruyorsa askerlik borçlanması yapamazsa 23.12.2026 tarihinde emekli olma durumu sağlanacaktır.

        DOĞUM VE ASKERLİK BORÇLANMASI

        Doğum borçlanması ve askerlik borçlanması için önemli noktalar arasında sigorta başlangıç günü ve askerlik ile doğum yapılan tarih yer ediniyordu. Koşulları sağlayan bireyler SGK il müdürlüklerinden bu zaman sürecini borçlandırma yapabiliyorlar.

        SGK'DAN TOPLU ÖDEME ALMAK İÇİN ŞARTLAR

        – Sigortalı olarak bir işyerinde çalışmıyor olmak ya da kendi işini (Bağkur) yürütüyor olmamak.

        – Emeklilik için gerekli olan üç şarttan ikisini yani yıl (erkekler için 25, kadınlar için 20) ve yaş şartını tamamlamış olmak.

        Bu şartları taşıyanlar eğer gerekli primleri tamamlamışlarsa zaten emekli oluyorlar. Ancak primleri eksik ise ve tamamlama imkanı da yoksa paralarını geri alabiliyorlar. Bunu vefat eden sigortalıların kanuni mirasçıları da yerine getirerek parayı alabiliyor. Kanuni mirasçılarına ölüm aylığı yani dul ve yetim maaşı bağlanmamış olması gerekiyor.

        TOPLU ÖDEME ALMAK İÇİN YAPILMASI GEREKENLER

        Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan toplu prim ödemesi talep edecek vatandaşların SGK'ya dilekçe ile başvuruda bulunmaları gerekiyor. SGK bu işlemi kendiliğinden yapmıyor. O yüzden mutlaka dilekçe ile başvuruluyor. Başvuruda bulunan vatandaşlar, o zamana kadar ödediği malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primlerini geri alabiliyor. Eğer çalışan vatandaş vefat etmiş ise çalışanın yakınları SGK'ya başvuruda bulunarak toplu ödeme talep edebilirler. Kurum durumu inceleyip şartları taşıdığınızda geri ödeme yapıyor.

        İHYA SİSTEMİ DEVREDE

        Toplu para alanlarda emeklilik için her şey bitmiş olmuyor. Paranızı aldıktan sonra çalışmaya başlarsanız bu kez 'ihya' sistemi devreye giriyor. Arasını aldığınız prim günlerinizi yeniden ödeyerek mevcut primlerinize ekleyebiliyorsunuz. Bu ödemelerde SGK geçmişten bu güne kadar geçen zaman için bir faiz işletmiyor. Ancak yatırdığınız primler güncelleme katsayısına göre yeniden belirlenip miktardaki düşüşler gideriliyor.

        56 YAŞINDA EMEKLİLİK

        Bilindiği üzere emeklilik yaşı üzerine en etkili şart, işe giriş tarihi. İşe giriş tarihine göre ve askerlik borçlanması yapılması durumunda 56 yaşında emeklilik hakkı kazanabilecek bir vatandaşın sorusu ve SGK uzmanı tarafından verilen yanıt. "24 Ekim 1974 doğumluyum. İlk işe girişim 1 Şubat 1998 olup 7780 gün primim var. 1994-1995'te 18 ay askerlik yaptım. Ne zaman emekli olabilirim? Askerlik borçlanması yapsam, emeklilik yaşım öne çekilir mi?"

        SGK Uzmanı Ekrem Sarısu erkek çalışanın sorusunu "Askerlik sürenizin 250 gününü borçlanmanız halinde, emekli olmak için; 25 yıl sigortalılık süresi, 5825 gün prim ödeme ve 56 yaş şartlarına tabi olursunuz." şeklinde yanıtladı.

            NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM?

            SGK'nın resmi internet sayfasından "Ne zaman emekli olurum?" sorgulaması yapılabiliyor. Ancak bağlı bulunduğunuz sigorta koluna göre sorgulama yapmalısınız.

            * 4A eski adı ile SSK'lı ne zaman emekli olur?

            https://uyg.sgk.gov.tr/nezaman/ linkine adres çubuğunuza kopyaladıktan sonra sorgulama sayfası karşınıza çıkacak. Bu sayfada cinsiyet, doğum tarihi gibi kişisel bilgilerinizde hizmete başlama tarihiniz, askerlik gün sayınız gibi sigortalılık bilgilerinizi de doldurmalısınız. Boşlukları doldurduktan sonra "gönder" butonuna tıklayın. Açılan sayfada emekliliğiniz hangi yılda gerçekleşeceğini görebilirsiniz. Unutmayın bu tip online ortamda yapılan sorgulamalar sadece fikir vermek içindir. Emeklilik hesaplamanızı kesin olarak görmek için SGK'nın bağlı olduğunuz şubesine başvurmalısınız.

            Bağkurlu ne zaman emekli olur?

            https://uyg.sgk.gov.tr/EMEKTARWEB/hakKazanma.do linkini adres çubuğunuza yerleştirin ve 'enter'a basın. Açılan sayfada emeklilik türü, cinsiyetinizi, doğum tarihinizi, varsa maluliyetinizi, maluliyet derecesiniz ve yine varsa yurt dışı borçlanma durumunuzu belirtmelisiniz. Tüm boşlukları doldurduktan sonra "tamam" butonuna basarak 4B'den ne zaman emekli olabileceğinizi öğrenebilirsiniz.
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