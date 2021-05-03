EMEKLİ İKRAMİYESİ YATTI MI?

Başkan Erdoğan ikramiyeyle ilgili 1100 TL müjdesini geçtiğimiz hafta duyurmuştu. Merakla beklenen emekli bayram ikramiyesi henüz yatırılmadı. Ödemelerin önümüzdeki günlerde yapılması bekleniyor.

BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLDU?

Başkan Erdoğan, "Bin artı enflasyon. Bu da büyük ihtimalle enflasyon 85 TL tutuyor ama onu 100 TL'ye tamamlayacağız. İnşallah 1100 TL olarak duyuracağız. Bunu da Meclis'e değil kararname ile göndereceğim. Vakit kaybetmeden bayrama yetiştirelim istiyorum." demişti.