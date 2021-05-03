Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • SGK
    • 03.05.2021 13:44
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 03.05.2021 13:44
    ABONE OL

    ? ?

    Milyonlarca bu ay maaş ödemesinin yanında zamlı ikramiyelerini de alacak. İkramiyelerin ödeme tarihleri merakla beklenirken maaşların 13 Mayıs Perşembe günü başlayan Ramazan Bayramı'ndan önce yatırılıp yatırılmayacağı akıllarda yer ediniyor. Bu bağlamda en çok araştırılan sorular arasında "?" sorusu yer alıyor. Peki, ? İşte merak edilenler...

    takvim.com.tr
    Emekli maaşları bayramdan önce yatırılacak mı?

    13 milyondan fazla emekli vatandaş ikramiye ve maaş ödemeleri hakkında yaşanan son dakika gelişmelerini yakından takip ediyor. İkramiyelere yapılacak olan zam müjdesiyle büyük sevinç yaşayan emekliler bir yandan da Ramazan Bayramı öncesinde maaşların yatırılıp yatırılmayacağını merak ediyor. Peki, emekli maaşları bayramdan önce yatacak mı? Tam kapanmada emekli maaşı nasıl alınacak? İşte detaylar...

    EMEKLİ MAAŞLARI BAYRAMDAN ÖNCE YATACAK MI?

    Emekli maaşlarının bayramdan önce yatırılıp yatırılmayacağına dair resmi bir açıklama yapılmadı. Konu hakkında son dakika gelişmesi yaşanırsa anında takvim.com.tr'den öğrenebilirsiniz.

    TAM KAPANMADA EMEKLİ MAAŞI NASIL ALINACAK?

    Emekliler, tam kapanma dönemi içerisinde 3-15 Mayıs'taki maaş ve ikramiyeleri ile diğer maaş, aylık ve ücret ödemeleri için Türkiye Bankalar Birliğince açıklanacak takvim ve sürelere uymak, T.C. kimlik numarası veya diğer usullere göre açıklanacak takvim ve süreler içerisinde kendi grubuna denk gelen sürede kullanmak, maaş ödemesinin yapılacağı bankanın ikametine en yakın şubesine gidip gelmek ve güzergah ve zaman kuralına uygun davranmak kaydıyla bankalara ve ATM'lere gidebilecek.

    Ödemeler sırasında fiziki mesafe kuralı başta olmak üzere salgınla mücadele tedbirlerine aykırı görüntülerin oluşmaması için mülki idare amirlerinin koordinasyonunda banka yönetimlerince gerekli tedbirlerin alınacak, açık bulundurulacak şube ve çalıştırılacak personel sayısının artırılacak.

    Yoğunlaşmanın önüne geçilebilmesi amacıyla bu dönemde banka şubeleri açılış-kapanış saatlerinde esnemeye gidilebilecek.

    Engelli ve yaşlı aylıkları ile sosyal destek ödemelerinin 5-10 Mayıs'ta gerçekleşeceği hatırlatılarak, bu kapsamda, PTT kartına ya da İBAN numarasına gönderileceklerin haricindeki toplam 1 milyon 633 bin 94 hak sahibinin ödemelerinin, valilerin koordinasyonunda ve Vefa sosyal destek grupları bünyesinde, PTT dağıtıcıları, kolluk görevlileri ve diğer kamu personeli aracılığıyla yapılacağı belirtildi. Hak sahiplerine ödemeleri, ikametlerde teslim edilecek.

        EMEKLİ İKRAMİYESİ YATTI MI?

        Başkan Erdoğan ikramiyeyle ilgili 1100 TL müjdesini geçtiğimiz hafta duyurmuştu. Merakla beklenen emekli bayram ikramiyesi henüz yatırılmadı. Ödemelerin önümüzdeki günlerde yapılması bekleniyor.

        BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLDU?

        Başkan Erdoğan, "Bin artı enflasyon. Bu da büyük ihtimalle enflasyon 85 TL tutuyor ama onu 100 TL'ye tamamlayacağız. İnşallah 1100 TL olarak duyuracağız. Bunu da Meclis'e değil kararname ile göndereceğim. Vakit kaybetmeden bayrama yetiştirelim istiyorum." demişti.

        KİMLER İKRAMİYE ALACAK?

        SGK'dan yaşlılık, vazife malullüğü, malullük, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri alanlara ödenecek. Ayrıca SGK'dan aylık alan; şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahiplerine verilecek.

        NE KADAR ÖDENECEK?

        Emekliler bin 100 lira alacak. Ölüm aylığı alanlara ölüm aylığı oranında, sürekli iş göremezlik ödeneği alanlara iş göremezlik derecesi oranında ödeme yapılacak.

        2 AYLIK ALANLAR NE YAPACAK?

        2 dosyadan hangisinde aylık oranı daha yüksek ise o dosya baz alınarak ödenecek.

        NE ZAMAN VERİLECEK?

        Bu yıl Ramazan Bayramı 13-15 Mayıs tarihlerine denk geliyor. Bu tarihe kadar ikramiye hesaplara yatırılacak. Büyük bir ihtimalle bu hafta ödemelerin başlaması bekleniyor.
            AB'den öneri! Aşı olanlara büyük rahatlık
            Haberler SGK Emekli maaşları bayramdan önce yatacak mı? Tam kapanmada emekli maaşı nasıl alınacak?