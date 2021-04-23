SGK tarafından vatandaşlara çeşitli durumlarda ödemeler yapılıyor. Rapor parası ya da iş göremezlik ödeneği adıyla bilinen ödemeler Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından çalışanların raporlu oldukları sürenin işveren tarafından maaştan kesilmesi nedeniyle oluşan mağduriyetleri gidermek adına veriliyor. Vatandaşlar bu paraları PTT'den alabiliyor. İş göremezlik ödeneği hesaplama işlemleri daha önce son 3 ay olarak belirleniyordu. Son yaşanan gelişmelerle birlikte hesaplama işlemlerinde değişikliğe gidildiği ve son 12 ayın hesaplanacağı ifade edildi.
SGK tarafından raporlu olduğu nedeni ile çalışamayan kişilere belirlenen tutarlarda ödenecek olan para Ziraat Bankası hesaplarına yatırılır. Paranın yatırılmasını takip eden 6 ay boyunca bu tutar çekilmezse banka SGK rapor parası olarak hesaba yatırılan tutarı SGK kurumunun banka hesabına iade eder.
Sahte sigorta yapılarak SGK'dan yüksek bedeller alındığı saptandı. Bu nedenle iş göremezlik ve analık gibi ödemelerde haksız kazancın önlenmesi için hesaplama 3 ay üzerinden değil, geriye doğru 12 ay üzerinden yapılacak.
PAKET ÇALIŞMASI
Hükümette çalışmaları süren ekonomik paketle ilgili tüm bakanlıkların önerileri toplandı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın gündeme alınmasını istediği yasal düzenlemelerden biri de iş kazalarına ilişkin ödeneklerde yapılan sahtekarlıklar oldu. Maddenin gerekçesinde yaşanan sorun şöyle özetlendi:
SAHTE SİGORTA OLAYI
"Geçici iş göremezlik ödeneği hesaplanırken, ödeneğe esas kazanç sigortalının son 3 aydaki ortalama kazancına göre belirlenmektedir.
Sahte sigortalılık yapılarak ve ödeneğe esas kazanç ilgili üç aylık dönemde daha yüksek gösterilerek yüksek geçici iş göremezlik ödenekleri alınabilmektedir.