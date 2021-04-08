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    • 09.04.2021 07:22
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    • 09.04.2021 07:22
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    - ve emeklisine 1.084 lira... İkramiyeye son dakika zam talebi! Milyonlar o güne dikkat kesildi!

    Bu yıl milyonlarca emekli iki bayramın hemen öncesinde bayram ikramiyesi alacak. ayının yaklaşmasıyla beraber ödeme tarihleri hakkında resmi makamlardan açıklama beklenirken ikramiyelere zam yapılıp yapılmayacağı ise merak edildi. Son olarak yılda 2 kez verilen 1.000 liralık ödemeye 6 ayda bir enflasyon zammı yapılması teklifi sunuldu. Konu hakkında açıklama yapan , "Nasıl maaşlara 6 ayda bir enflasyon oranında zam yapılıyorsa, ikramiyelere de bu zam yansıtılmalı" ifadelerine yer verdi.

    takvim.com.tr
    Milyonlar o güne dikkat kesildi! 1.084 lira...

    Emekliler 2018 yılından bu yana yılda iki kez bayram öncesi verilen ikramiyeleri beklemeye başladı. Emekli vatandaşlara yılda iki defa verilen emekli bayram ikramiyesi devlet tarafından emeklilere tanınmış bir haktır. Emekli bayram ikramiyesinin geçmişi çok uzun olmasa da etkisi çok büyüktür. 13 milyon emekli vatandaş her yıl Ramazan bayramı ve Kurban Bayramı öncesinde emekli bayram ikramiyesi ödemesi almaktadırlar. Emekliler için bir yan gelir olan bayram ikramiyeleri geçim sıkıntısına adeta ilaç gibi gelmektedir. Son zamanlarda 1.000 liralık ödemeye '6 ayda bir enflasyon zammı yapılması' talep edildi.


    EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR?

    Emekli bayram ikramiyelerinin miktarı ilk ödenmeye başladığı günden itibaren her emekli için ayrım yapılmaksızın 1.000 TL'dir. Bunu tüm emekliler bayram ikramiyesi ödeme zamanında alabilmektedirler. Ancak burada dul ve yetim aylığı alanlar için ince bir ayrıntı vardır. Emekli olan eş veya babadan dolayı bağlanan maaşlara 1.000 TL emekli ikramiyesi verilmemektedir. Maaş bağlanma oranına göre bu ödemeler yapılmaktadır. Yüzde 75 oranında maaş bağlanmışsa 750 TL, yüzde 50 oranında maaş bağlanmışsa 500 TL ve yüzde 25 oranında maaş bağlanmışsa 250 TL bayram ikramiyesi alınmaktadır. Maaş bağlanma oranları vefat eden emeklinin dul ve yetim aylığı almaya hak kazanan varislerinin sayısına göre belirlenmektedir.

    6 AYDA BİR ENFLASYON ZAMMI

    Milyonlarca emekli gözünü Ramazan Bayramı ikramiyesine çevirirken; 1.000 liralık ödemeye '6 ayda bir enflasyon zammı yapılması' teklif edildi. Talep hayata geçerse ikramiye bin 83 lira olacak. 2018 yılında hayata geçirilen bayram ikramiyesi, emekliler için ek gelir oldu. Geçtiğimiz 3 yıl boyunca Ramazan ve Kurban bayramları öncesinde 1.000'er lira ikramiye alan emekliler, gözünü bu yılın ödemelerine çevirdi.

    Ramazan Bayramı ikramiyesi heyecanla beklenirken, tutarda artış talepleri gündeme geldi.

    Türkiye Emekliler Derneği, "Nasıl maaşlara 6 ayda bir enflasyon oranında zam yapılıyorsa, ikramiyelere de bu zam yansıtılmalı" açıklaması yaptı.

        NASIL DEĞİŞECEK?

        Talep gerçekleşirse, ikramiye Ocak ve Temmuz aylarında bir önceki 6 aylık enflasyon oranında artacak.

        Geçtiğimiz Ocak'ta bir önceki 6 aylık enflasyon yüzde 8.36 olarak gerçekleşmişti.

        Buna göre; ikramiye bin liradan bin 83 lira 60 kuruşa çıkacak. Talep hayata geçerse Ramazan Bayramı ikramiyesi olarak emeklilere bin 83 lira ödenecek.

        Temmuz'da da bir önceki 6 aylık enflasyon oranında artış yapılarak Kurban Bayramı ikramiyesi verilecek. İkramiye artışından, kapsamdaki dul ve emekliler de yararlanacak.

        Aynı zamanda emekliler Ramazan Bayramı ikramiyesini ne zaman alacak sorusu da merak ediliyor. Ramazan Bayramı ikramiyesi için kritik tarih 10-12 Mayıs olarak karşımıza çıkıyor.

        ÖDEME TAKVİMİ BELLİ

        Bu yıl Ramazan Bayramı 13-15 Mayıs'a denk geliyor. Eğer erken ödeme yönünde bir karar alınmazsa Ramazan Bayramı ikramiyesinin 10-12 Mayıs arasında ödenmesi bekleniyor.

        Kurban Bayramı ise 20-23 Temmuz'a denk geliyor. Buna göre de Kurban Bayramı ikramiyesi 12-19 Temmuz arasında alınabilecek. Tam tarihi Çalışma Bakanlığı duyuracak.
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        Haberler SGK SGK-SSK ve Bağ-Kur emeklisine 1.084 lira... İkramiyeye son dakika zam talebi! Milyonlar o güne dikkat kesildi!