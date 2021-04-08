Emekliler 2018 yılından bu yana yılda iki kez bayram öncesi verilen ikramiyeleri beklemeye başladı. Emekli vatandaşlara yılda iki defa verilen emekli bayram ikramiyesi devlet tarafından emeklilere tanınmış bir haktır. Emekli bayram ikramiyesinin geçmişi çok uzun olmasa da etkisi çok büyüktür. 13 milyon emekli vatandaş her yıl Ramazan bayramı ve Kurban Bayramı öncesinde emekli bayram ikramiyesi ödemesi almaktadırlar. Emekliler için bir yan gelir olan bayram ikramiyeleri geçim sıkıntısına adeta ilaç gibi gelmektedir. Son zamanlarda 1.000 liralık ödemeye '6 ayda bir enflasyon zammı yapılması' talep edildi.
EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR?
Emekli bayram ikramiyelerinin miktarı ilk ödenmeye başladığı günden itibaren her emekli için ayrım yapılmaksızın 1.000 TL'dir. Bunu tüm emekliler bayram ikramiyesi ödeme zamanında alabilmektedirler. Ancak burada dul ve yetim aylığı alanlar için ince bir ayrıntı vardır. Emekli olan eş veya babadan dolayı bağlanan maaşlara 1.000 TL emekli ikramiyesi verilmemektedir. Maaş bağlanma oranına göre bu ödemeler yapılmaktadır. Yüzde 75 oranında maaş bağlanmışsa 750 TL, yüzde 50 oranında maaş bağlanmışsa 500 TL ve yüzde 25 oranında maaş bağlanmışsa 250 TL bayram ikramiyesi alınmaktadır. Maaş bağlanma oranları vefat eden emeklinin dul ve yetim aylığı almaya hak kazanan varislerinin sayısına göre belirlenmektedir.
6 AYDA BİR ENFLASYON ZAMMI
Milyonlarca emekli gözünü Ramazan Bayramı ikramiyesine çevirirken; 1.000 liralık ödemeye '6 ayda bir enflasyon zammı yapılması' teklif edildi. Talep hayata geçerse ikramiye bin 83 lira olacak. 2018 yılında hayata geçirilen bayram ikramiyesi, emekliler için ek gelir oldu. Geçtiğimiz 3 yıl boyunca Ramazan ve Kurban bayramları öncesinde 1.000'er lira ikramiye alan emekliler, gözünü bu yılın ödemelerine çevirdi.
Ramazan Bayramı ikramiyesi heyecanla beklenirken, tutarda artış talepleri gündeme geldi.
Türkiye Emekliler Derneği, "Nasıl maaşlara 6 ayda bir enflasyon oranında zam yapılıyorsa, ikramiyelere de bu zam yansıtılmalı" açıklaması yaptı.