6 AYDA BİR ENFLASYON ZAMMI

Milyonlarca emekli gözünü Ramazan Bayramı ikramiyesine çevirirken; 1.000 liralık ödemeye '6 ayda bir enflasyon zammı yapılması' teklif edildi. Talep hayata geçerse ikramiye bin 83 lira olacak. 2018 yılında hayata geçirilen bayram ikramiyesi, emekliler için ek gelir oldu. Geçtiğimiz 3 yıl boyunca Ramazan ve Kurban bayramları öncesinde 1.000'er lira ikramiye alan emekliler, gözünü bu yılın ödemelerine çevirdi.

Ramazan Bayramı ikramiyesi heyecanla beklenirken, tutarda artış talepleri gündeme geldi.

Türkiye Emekliler Derneği, "Nasıl maaşlara 6 ayda bir enflasyon oranında zam yapılıyorsa, ikramiyelere de bu zam yansıtılmalı" açıklaması yaptı.