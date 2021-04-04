Son dakika haberi: Bir süredir tüm emekli vatandaşlar ek ödeme hakkında yaşanan gelişmeleri mercek altına alıyor. Bilindiği gibi milyonlarca kişiye her ay maaşlarıyla birlikte ek ödeme de veriliyor. 2006 yılında vergi iadesi kaldırılarak, yerine ek ödeme uygulamasına geçildi. Emekli maaşının yüzde 4'ü, ek ödeme olarak tüm emeklilerin her ay hesabına yatırılıyor. Yüzde 4'lük ek ödeme emekliden emekliye değişmiyor. Ocak ve temmuz olmak üzere senede iki kere maaşlara zam gelmekte, zamlarla birlikte alınacak ek ödeme tutarı da artıyor.
YÜZDE 4-5
Tüm emekliler, her ay maaşlarıyla birlikte ek ödeme de alıyor. Vergi iadesinin yerine gelen ek ödeme maaşın yüzde 4'ü-5'i oranında oluyor.Maaşı bin 554 liranın altında olanlara yüzde 5, üstünde olanlara yüzde 4 oranında ek ödeme veriliyor. Ancak emekliler, bu oranın artık düşük kaldığını belirterek, artırılmasını istiyor.
EN ÇOK 690 TL
Türkiye Emekliler Derneği'nin (TÜED) teklifi, oranın yüzde 8-10 olması yönünde.Bu talep hayata geçerse, emeklilerin büyük çoğunluğunun ek ödeme tutarları katlanacak. Emekliler maaşlarının yüzde 8-10'u oranında ek ödeme almaya başlayacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gelirinde oran yüzde 8 olursa 276,33 liraya, yüzde 10 olursa 414,51 liraya varan artış yaşanacak.6 bin 908 lira 35 kuruş olan en yüksek maaşı alan emekliye 276,33 lira yerine 552,66 ya da 690,84 lira ek ödeme verilecek.