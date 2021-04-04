Şartları tamamladıktan sonra emekli olmak için hak kazanarak SGK'ya başvuru yapan vatandaşlar sadece 10 gün kadar kısa süre içerisinde maaşlarına kavuşabilecekler. SGK, emekli maaşının bağlanmasını bekleyenlere istemeleri halinde 6 bin 972 liraya varan avans veriyor. Talepler hayata geçerse, mevcut emekliler için de avans sistemi başlayacak. Bu bağlamda Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) başvuruda bulunarak maaşının 3 katı ön ödeme ve 10 maaş kredi alabilecek.
90 GÜN ŞARTI…
Aylık bağlama işlemlerinin daha uzun bir zaman alması söz konusu olursa avans sistemleri devreye girecek. Emeklilik başvurularını yapan vatandaşların maaş bağlama süresi ortalama olarak 90 gün şartına denk gelir ve hala aylıklar bağlanmamış olursa da SGK kapsamında vatandaşlar yazılı bir şekilde başvuru yaparak tam üç maaş birden ödeme alabilecekler.
SGK, avans ödemeleri ise net asgari ücret ödemelerinin ortalama olarak 3 katına kadar çıkabilecek. Yıl içerisinde vatandaşlara verilen avans tutarı ise 8 bin 477 TL seviyesine kadar artış gösterdi. Avansların bağlanacak olması aylıkları birikmiş olan vatandaşların tutarlarından daha fazla olan bölümleri için verilen tutarlar yüzde 25 oranında maaşlardan kesilerek ödenecek.
Emeli aylıklarının bağlanması için beklemekte olan vatandaşlar için avans imkanlarının bir yandan mevcut olan emekliler için de gelmesi ön görülüyor.
Avans tutarlarının ortalama olarak 3 maaş kadar olması ön görülüyor. Taleplerin hayata geçmesinin ardından emekli vatandaşlar nakit ihtiyaçlarını faizsiz bir şekilde verilen avans yöntemleri ile karşılamak için hak kazanacaklar. Alınan avanslar da ardından küçük taksit ödemeleri ile vatandaşların maaşlarından faizsiz bir şekilde kesilecek.