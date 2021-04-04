90 GÜN ŞARTI…

Aylık bağlama işlemlerinin daha uzun bir zaman alması söz konusu olursa avans sistemleri devreye girecek. Emeklilik başvurularını yapan vatandaşların maaş bağlama süresi ortalama olarak 90 gün şartına denk gelir ve hala aylıklar bağlanmamış olursa da SGK kapsamında vatandaşlar yazılı bir şekilde başvuru yaparak tam üç maaş birden ödeme alabilecekler.

SGK, avans ödemeleri ise net asgari ücret ödemelerinin ortalama olarak 3 katına kadar çıkabilecek. Yıl içerisinde vatandaşlara verilen avans tutarı ise 8 bin 477 TL seviyesine kadar artış gösterdi. Avansların bağlanacak olması aylıkları birikmiş olan vatandaşların tutarlarından daha fazla olan bölümleri için verilen tutarlar yüzde 25 oranında maaşlardan kesilerek ödenecek.