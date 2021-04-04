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    • SGK
    • 04.04.2021 08:15
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    • 04.04.2021 08:15
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    Emeklilere süper i! 3 maaşlık nakit avans geliyor: Başvuranlar hemen yapılıyor para anında hesaba yatıyor

    Koşulları bitirdikten sonra emekli olmak için hak kazanarak ’ya müracaat yapan vatandaşlar yalnızca 10 gün kadar kısa müddet içerisinde ücretlerine kavuşabilecekler. Aylık bağlama müddetleri uzayan emekliler için bütün 8 bin 477 TL bedelinde avanslar geliyor. Ülkemizde emekli olmak için hak kazanmak adına kişilerin sigortalı çalışma, yaş ve prim ödemelerinin aynı anda tamamlanma şartı gerekiyor. 3 şartı aynı anda yerine getirebilen vatandaşlar SGK üzerinde başvuru yaparak ödeme alabilecekler. Emekli aylıkları almak için son yıllarda işlemler daha  hızlı olmaya başladı. Günümüzde emeklilik başvurusu yapmak için SGK’ya giderek sadece bir dilekçe vermesi yeterli olacak. 1 hafta ila 10 günlük süre içerisinde sonuçlar geliyor.

    takvim.com.tr
    3 maaşlık nakit avans geliyor: Başvuranlar hemen yapılıyor para anında hesaba yatıyor

    Şartları tamamladıktan sonra emekli olmak için hak kazanarak SGK'ya başvuru yapan vatandaşlar sadece 10 gün kadar kısa süre içerisinde maaşlarına kavuşabilecekler. SGK, emekli maaşının bağlanmasını bekleyenlere istemeleri halinde 6 bin 972 liraya varan avans veriyor. Talepler hayata geçerse, mevcut emekliler için de avans sistemi başlayacak. Bu bağlamda Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) başvuruda bulunarak maaşının 3 katı ön ödeme ve 10 maaş kredi alabilecek.

    90 GÜN ŞARTI…

    Aylık bağlama işlemlerinin daha uzun bir zaman alması söz konusu olursa avans sistemleri devreye girecek. Emeklilik başvurularını yapan vatandaşların maaş bağlama süresi ortalama olarak 90 gün şartına denk gelir ve hala aylıklar bağlanmamış olursa da SGK kapsamında vatandaşlar yazılı bir şekilde başvuru yaparak tam üç maaş birden ödeme alabilecekler.

    SGK, avans ödemeleri ise net asgari ücret ödemelerinin ortalama olarak 3 katına kadar çıkabilecek. Yıl içerisinde vatandaşlara verilen avans tutarı ise 8 bin 477 TL seviyesine kadar artış gösterdi. Avansların bağlanacak olması aylıkları birikmiş olan vatandaşların tutarlarından daha fazla olan bölümleri için verilen tutarlar yüzde 25 oranında maaşlardan kesilerek ödenecek.

    Emeli aylıklarının bağlanması için beklemekte olan vatandaşlar için avans imkanlarının bir yandan mevcut olan emekliler için de gelmesi ön görülüyor.

    Avans tutarlarının ortalama olarak 3 maaş kadar olması ön görülüyor. Taleplerin hayata geçmesinin ardından emekli vatandaşlar nakit ihtiyaçlarını faizsiz bir şekilde verilen avans yöntemleri ile karşılamak için hak kazanacaklar. Alınan avanslar da ardından küçük taksit ödemeleri ile vatandaşların maaşlarından faizsiz bir şekilde kesilecek.

        TÜM EMEKLİLER İÇİN GEÇERLİ OLACAK

        Emekli maaş avansı uygulamasının tüm emeklileri kapsaması adına çalışmalar yapılmaktadır. Çalışma sonunda nakit sıkıntısı çeken emekliler, Sosyal Güvenlik Kurumuna başvuru yaparak maaş avansını alabilecek. Maaş avansı asgari ücretin 3 katı olacak.

        SGK EMEKLİ MAAŞI AVANS ŞARTLARI

        * Emeklilik başvurusunu yapmış olanlar

        * Emekli aylığı 90 gün geçmiş ve bağlanmamış olanlar

        EMEKLİYE MAAŞ AVANSI TAKSİTLE ÖDENECEK

        Emekli maaş avansı alan kişilerin geri ödemesinde faiz uygulanmayacak. Ayrıca emekli avansının geri ödemesi taksitle yapılacak.
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        Haberler SGK Emeklilere süper son dakika haberi! 3 maaşlık nakit avans geliyor: Başvuranlar hemen yapılıyor para anında hesaba yatıyor