Milyonları ilgilendiriyor: Emeklilikte 3’lü hesaba dikkat! Bunu yapıp yüksek maaş alabilirsiniz!

Yüksek emekli maaşı almak artık çok kolay! 2000 yılı ve öncesinde sigorta girişi olanların yüksek maaş için bazı kriterleri karşılaması gerekiyor. Bir yandan çalışma hayatına devam eden milyonlar diğer yandan da yüksek emekli maaşının nasıl alınabileceği konusunda uzman yorumlarını okuyor. Bu bağlamda asıl püf nokta çalışma hayatında. Yüksek emekli aylığının temeli çalışırken atılıyor. En önemli kriter, prime esas kazanç. Tüm çalışma hayatındaki ücretler dikkate alınıyor, bazı noktalara dikkat etmek maaşı yükseltiyor. Peki, emekli maaşı nasıl artırılır? İşte dikkat edilmesi gereken noktalar!
Yüksek emekli aylığının temeli çalışırken atılıyor. Emekli maaşını belirleyen en önemli parametre, çalışırken Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) bildirilen prime esas kazanç. Yani brüt maaş. Brüt maaşı yüksek olanlar emekli olduklarında da yüksek maaş alıyor.
İlk işe girilen tarihteki kazançtan son kazanca kadar tüm maaşlar emekli aylığı hesaplanırken kullanılıyor. Emekli maaşı hesaplamasında kullanılan aylık bağlama oranları farklı dönemler için farklı oranlarda uygulanıyor.
Emeklilik için yapılan hesaplamalarda 2000 yılı öncesi, 2000-2008 10. ayı arası ve 2008 yılının 10. ayından sonrası olmak üzere 3 ayrı dönem uygulanıyor.
ORANLAR FARKLI
İki ayrı yerden sigortalı olmak da maaşı artırıcı rol oynuyor.
Ayrıca bordroda gerçek maaşın gösterilmesi, asgari ücret gösterilmemesi de emekli maaşını olumlu etkiliyor.