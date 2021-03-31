Milyonları ilgilendiriyor: Emeklilikte 3’lü hesaba dikkat! Bunu yapıp yüksek maaş alabilirsiniz!

Yüksek emekli maaşı almak artık çok kolay! 2000 yılı ve öncesinde sigorta girişi olanların yüksek maaş için bazı kriterleri karşılaması gerekiyor. Bir yandan çalışma hayatına devam eden milyonlar diğer yandan da yüksek emekli maaşının nasıl alınabileceği konusunda uzman yorumlarını okuyor. Bu bağlamda asıl püf nokta çalışma hayatında. Yüksek emekli aylığının temeli çalışırken atılıyor. En önemli kriter, prime esas kazanç. Tüm çalışma hayatındaki ücretler dikkate alınıyor, bazı noktalara dikkat etmek maaşı yükseltiyor. Peki, emekli maaşı nasıl artırılır? İşte dikkat edilmesi gereken noktalar!