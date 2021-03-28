Binlerce vatandaşın çalışmaya başladığı ilk günden beri hayallerinde sadece emeklilik olmaktadır. Fakat emekli olduğu halde işte çalışmaya devam eden vatandaş kıdem tazminatı alabilir mi? Emekli vatandaşın da bir kesinti yaşar mı? Kıdem tazminatı 2021 ne kadar oldu? Milyonların beklediği asgari ücret 2021 zam oranının açıklanması ile birlikte zamlı maaşlar da belli oldu. Kıdem tazminatı tavan fiyatı ne kadar oldu? Kıdem tazminatı hesaplama nasıl yapılır? İşte 2021 kıdem tazminatı ile ilgili merak edilenler... Herhangi bir iş sözleşmesinin kıdem tazminatını gerektiren bir nedenle feshi durumunda, çalışılan her tam yıl için 30 günlük brüt ücret tutarında kıdem tazminatı ödenmektedir. Bir yıldan artan süreler de oranlanarak hesaplamaya dahil edilmektedir.
Emekli maaşıma hak kazandıktan sonra çalışmaya hayatına devam edebilir miyim?
Emekli olsanız dahi çalışmaya devam ede bilirsiniz. İster bir iş yerinde isterseniz kendi adınıza çalışa bilirsiniz.
Emekli maaşımda kesinti yaşar mıyım?
Emekli olduğunuz durumda yeniden çalışmaya başlaya bilirsiniz ama bu sigortanın statüsüne göre değişiklik gösterir. 4A' lı yani SGK olarak çalışan kişinin önünde 2 seçenek bulunuyor:
İlk aylığı kesintiye uğrayarak çalışma devam etmesi, bu durumda olan kişilerin normal şekilde sigortalı olarak çalışması halinde emekli olduğu halde çalışmaya başlamadan önce alınan maaşın, çalışılan zamana göre priminin güncellenmesi durumunda emeklilikten sonraki çalışmalarda maaşa yansıyor ve maaş arta biliyor.
Sosyal Güvenlik Destek Primi'ne tanı olarak çalışması, buna bağlı olarak çalışan vatandaşların emekli maaşlarında kesinti yaşamadan çalışmaya devam edebiliyorlar. Ama işveren tarafından aldıkları maaşın yüzden 7.5 oranında Sosyal Güvenlik Destek Primi kesiliyor. Ama emekli maaşında azalma yaşanmıyor. Çalışma döneminde kısmı ücret de düşüş söz konusudur.