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    • SGK
    • 28.03.2021 10:15
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    • 28.03.2021 10:15
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    1800 TL'ye yükselebilir! konusu gündeme geldi mi?

    Emeklilere seyyanen zam kimlere verilecek? Emekliler Ocak zamlarını ceplerine koymaya hazırlanırken, 'nden (TÜED) 'Yüzdeli yerine seyyanen zam ve aylıkları artıran yeni bir hesaplama modeli' çağrısı geldi. Emeklilerin aylık maaşını yükseltme isteği çerçevesinde bütün çalışanlar için seyyanen zam yapılması konusu gündeme alındı. Yüzdelik zamlarda maaşlara bağlı olarak farklı zam alınmasından vazgeçilip bütün emeklilere eşit düzeylerde zamlar yapılacak. Söz konusu teklifin kabul edilmesi halinde en düşük emekli maaşları aylık 1800 TL olacak. Peki konusu gündeme geldi mi?

    takvim.com.tr
    En düşük emekli maaşı son dakika 1800 TL'ye yükselebilir!

    Emekli maaşlarına iki türlü zam yapılır. Bu zamlardan ilki yüzdelik zamlardır. Yüzdelik zam olarak ifade edilen zamlara göre herkesin maaşına göre zam yapılmaktadır. Emekli aylıklarının artırılabilmesi için öneriler sunan Türkiye Emekliler Derneğinin sunduğu yeni teklife göre emeklilikte seyyanen zam sistemi uygulanması talep ediliyor. Öte yandan talepler çerçevesinde yüzde 35'lerde olan alt sınırın aylık bağlama oranının yüzde 70'e yükseltilmesi isteniyor.

    En düşük emekli aylığı 1800 TL'ye yükselebilir

    Türkiye Emekliler Derneği'nin yaptığı açıklamalarda emekli aylıklarının 6 aylık enflasyon oranlarına bağlı olarak tespit edilen yüzdelik zamlar yerine seyyanen zam uygulanması durumunda emeklilerin daha yüksek tutarlarda maaş alabilecekleri ifade edilmiştir. TÜFE oranlarında uygulanan yüzdelik zamların yetersiz olduğu belirtilirken, emekli aylıklarına seyyanen zam yapılması önerisi sunuldu.

    Gösterge sistemine geçiş yapılıp mevcut sistemde 35'teki alt sınır aylık bağlama oranlarının 2 kat artırılıp en az yüzde 70 bandına getirilmesi talep ediliyor. Söz konusu uygulamayla en düşük emekli aylığının 1800 TL'ye yükselmesi öngörülüyor.

    Seyyanen zam taleplerinin hükümet tarafından dikkate alınmayıp yüzdelik zamlardan devam edilmesi bekleniyor. TÜFE üzerinden yüzdelik zam hesapları yapılarak zam yapılması o andaki ekonomik durum temel alınmak suretiyle belirlenmektedir. Eşit oranda zam yapılması halinde emeklilerin tamamını memnun edecek zam oranlarının karşılanmayıp bu şekilde zam yapamayacağı ağırlık kazanmaktadır.

    Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Başkanı Kazım Ergün ise emekli maaşlarına ilişkin 2 çağrı yaptı.

    SSK ve Bağ- Kur emeklilerine TÜFE'ye endeksli yüzdeli zamlar yerine seyyanen zam verilmesini isteyen Ergün "5510 sayılı Kanun'un 55. Maddesi değiştirilmeli ve seyyanen zamlar ile birlikte refahtan da pay verilmelidir" dedi.

        Emekli maaşı hesaplama sisteminin değiştirilmesini de isteyen Ergün, şöyle konuştu:

        'İNTİBAK YAPILMALI'

        "Çalışılan dönemler için tek bir aylık hesaplama sistemi getirilmeli. Sigortalı olarak çalışılan süre uzadıkça emekli aylıklarını artıran yeni bir hesaplama modeli olmalı. Karma sisteme göre bağlanan emekli aylıkları arasında oluşan farkın giderilmesi amacıyla da eşit aylık ödenmesi için intibak yapılmalı."
        Bu ay zamlı maaşlarına kavuşacak olan emekliler, ücret farklılıklarının giderilmesi için intibak yapılmasını istiyor.

        SEYYANEN NEDİR?

        Arapça kökenli bir kelime olan Seyyanen eşit miktarda anlamını taşımaktadır. Son zamanlarda çok kullanılan bu kelime eşit zam anlamına gelmektedir.

        SEYYANEN ZAM NE DEMEKTİR?

        Seyyanen zam, tüm çalışanlara eşit zam yapılması anlamına gelmektedir. Yani belli bir çalışan grubuna yüzdelik zam değil, eşit zam yapılmasıdır. Yüzdelik zamda herkes maaşına göre farklı zam alır. Yüzdelik zamda herkes maaşına göre farklı zam alır. Örneğin seyyanen zam da oran 200 TL ise, herkesin maaşı o kadar artar.
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        Haberler SGK En düşük emekli maaşı son dakika 1800 TL'ye yükselebilir! Emekliye seyyanen zam konusu gündeme geldi mi?