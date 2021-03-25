Hemen bunu yapın! 48 yaşında emeklilik fırsatı kaçmaz! SGK ile alakalı araştırmalarda en fazla aranan terimler arasında 'Ne zaman emekli olurum?' suali geliyor. Emeklilik koşullarının bireye göre değişmesi sebebiyle bu alanda kendi durumlarını bilmek isteyen emekli vatandaşlar SGK uzmanlarına sualler soruyorlar. Emekli olmak isteyen vatandaşların çok büyük kısmı yaş koşulunu sağlamayı bekliyor. Gün ve prim koşulunu sağlayan vatandaşlar son yapılan tertip etme kapsamında emekli olacakları yaşı bekliyorlar.
48 YAŞINDA EMEKLİLİK
1976 doğumluyum. SSK giriş tarihim 1 Ocak 1992. Toplam 3359 gün prim ödemem var. Ayrıca 291 gün de Bağkur primim bulunuyor. Acaba ne zaman emeli olurum? (Kadın Çalışan)
Emekli olmak için 20 yıl sigortalılık süresi, 5525 gün prim ödeme ve 48 yaş şartlarına tabisiniz. 1875 gün daha prim ödeyerek, priminizi 5525 güne tamamlayacağınız tarihte emekli olabilirsiniz. Ayrıca 3600 günden fazla priminiz olduğundan, bundan sonra prim ödemeseniz de 58 yaşınızı dolduracağınız tarihte emekli olmanız da mümkün.
EMEKLİLİK PRİM GÜN SAYISI
Emekli olma hayali kuran milyonlarca vatandaş, emekli olabilmek için gün sayıyor. Emekli olmanın bazı şartları vardır. Bunlar; sigortalılık süresi, yaş ve emeklilik primi sayısından geçiyor. Bu şartlar yerine getirildiği takdirde (Yaş, sigortalılık süresi ve prim gününün tamamlanmasıyla) Sigorta Güvenlik Kurumu tarafından, vatandaşlara emekli maaşı verilir. Ortalama 5000-7000 prim gün sayısı ile emekli olmaya hak kazanırsınız.