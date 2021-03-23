SGK tarafından gelen müjdeli haber sayesinde tam 8 yıl daha erken emekli olma fırsatları geliyor. İnsanların çalışma hayatına başlamalarının ardından en merak edilen konulardan bir tanesi olan ne zaman emekli olacağım sorusu adeta her ülkede ön planda yer alıyor. Milyonlarca vatandaş en erken ne zaman emekli olabileceğinin yollarını arıyorlar. Bu kapsamda çalışanların SGK mevzuatlarında yer alan koşulları sağlayıp sağlamadıkları önem kazanıyor. Kendi nam ve hesabına bağlı olarak 4B sigortalılık statüsünden emekli olmak isteyenlerin ilk ticarete başladıkları tarih dikkate alınır. Bu noktada 4 Ekim 2000 tarihi ve öncesinde ticaret hayatına adım atanlar erken emeklilik için paçalarını sıvadılar.
EMEKLİLİK YAŞI 8 YIL ERKENE ALINDI, MİLYONLARCA KİŞİ ARTIK EMEKLİ SAYILIYOR…
SGK'dan gelen müjdeli haberler ile beraber vatandaşlar ne zaman emekli olabileceklerini bir hayli merak ediyor. Prim gün ödeme ve sigortalı çalışma şartlarını yerine getiren vatandaşlar bazen yaş şartlarından dolayı emekli olamıyor. SGK tarafından gelen haber ile artık tam 8 yıl erken emekli olma fırsatları geliyor.
BAĞ-KUR'LULAR İÇİN 8 YIL ERKEN EMEKLİLİK MÜJDESİ VERİLDİ
Kendi nam ve hesabına bağlı olarak 4B sigortalılık statüsünden emekli olmak isteyenlerin ilk ticarete başladıkları tarih dikkate alınır. Bu noktada 4 Ekim 2000 tarihi ve öncesinde ticaret hayatına adım atanlar erken emeklilik için paçalarını sıvadılar.
Yapılan yenilikle birlikte 4 Ekim 2000 tarihinden önce 4B sigortalılık tescili bulunan esnaf, 20 Nisan 1982 tarihine kadar tescilini geriye alabiliyor. Tescili daha önceki dönemleri de ifade edebilmesi için; sigorta başlangıcının aktif olduğu süreçten itibaren vergi kaydı ve şirket ortağının bulunması gerekir. Vergi kaydı ya da şirket ortaklığı bulunmayan ancak oda kaydı olanlar ise; sigortasını 22 Mart 1985 tarihine kadar geri götürebilirler.
Erken emeklilik hakkının geçerli olduğu tarih 4 Ekim 2000 ve öncesi olarak belirlenmiştir. Bu nedenle bu tarihten sonra yapılan tescillerde hak sahipliği bulunmaz