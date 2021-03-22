Emeklilik işlemlerinde zaman zaman sıkıntılar yaşanabiliyor. Emeklilikte Yaşa Takılan vatandaşların ortak olan sorunu, kendilerine işe giriş tarihinde vaat edilen emeklilik sisteminin daha sonradan değişmiş olması. 1999 yılı öncesinde işe giren vatandaşları etkileyen bu düzenlemede emekli olmak isteyen vatandaşların belli bir yaşa gelmeleri gerekiyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz dönemlerde çok net dille EYT konusunda düzenleme olmayacağı açıklamaları halen etkisini sürdürüyor. O dönem EYT konusunda açıklamalarda bulunan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk bakanlığı eyt için yürüttüğü bir çalışması olmadığını ifade etmişti. Peki EYT'de son dakika gelişmesi var mı? EYT yaş düzenlemesi Meclis'e geldi mi?
EYT'LİLERLE İLGİLİ YENİ DÜZENLEME GELECEK Mİ?
Emeklilikte yaşa takılanlar emekli olamadıkları dönemde çalışma hayatına devam ediyor ve çalıştıkça, emekli aylıklarında düşüş meydana geliyor. Bu paradoksun önlenmesi açısından emeklilikte yaşa takılanların, EYT'li olarak geçirdikleri sürelerde çalıştıkları dönem boyunca emekli maaşlarının düşmeyeceği bir yöntem üzerinde çalışılıyor. Yapılacak bu değişiklikle birlikte emeklilikte yaşa takılanların çalışmaya devam etseler bile maaşlarının düşmemesi sağlanacak.
BUGÜN EYT YASASI ÇIKSA KİMLER EMEKLİ OLUR?
Emeklilikte Yaşa Takılan vatandaşların ortak olan sorunu, kendilerine işe giriş tarihinde vaat edilen emeklilik sisteminin daha sonradan değişmiş olması. 1999 yılı öncesinde işe giren vatandaşları etkileyen bu düzenlemede emekli olmak isteyen vatandaşların belli bir yaşa gelmeleri gerekiyor.
SGK mevzuatına göre emeklilik hakkı için gerekli olan prim gün ve yaş şartından ikisini tamamlayan EYT'li vatandaşlar, yaş şartının eski sisteme göre olmasını talep ediyorlar. Bu düzenlemenin gelmesi durumunda ise her EYT'li vatandaş kendi işe giriş, prim, gün şartına göre belli bir yaşta emekli olacaklar.