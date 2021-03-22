Dikkat! Başvuranın borcu siliniyor! Son tarih 31 Mart...

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Denizli İl Müdürü Abdullah Mersin, SGK'ya borçlu vatandaşların yapılandırma işlemleri için son başvuru tarihinin 31 Mart 2021 olduğunu söyledi.
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Denizli İl Müdürü Abdullah Mersin, 7256 sayılı Yapılandırma Kanunun süresinin uzatıldığını hatırlatarak, son ödeme tarihi 28 Şubat 2021 tarihinden 31 Mart 2021 tarihine kadar uzatıldığını söyledi. SGK'ya borçluların yapılandırma kapsamından yararlanabilmesi için SGK İl Müdürü Mersin açıklamada bulundu.
İl Müdürü Mersin; "7256 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun kapsamında SGK'ya olan borçlarını yapılandırılan ve borçların peşin ödeme yolunu tercih edenlerin ödeme süresi ile taksitle ödeme yolunu seçenlerin ilk taksit ödeme süreleriyle yine aynı kanun uyarınca Bağ-kur kapsamında durdurulan sigortalılık sürelerinin ihyasına ilişkin yapılacak ödemelerin süresi 31 Mart 2021 Çarşamba günü sona ermektedir" dedi.