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    • SGK
    • 19.03.2021 12:23
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    • 19.03.2021 12:23
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    Tek tek açıklama yapıldı! Emeklilik için yüzde 60 fırsatı! Milyonlarca çalışan bu haberi bekliyordu!

    Milyonlarca çalışan bekliyordu! 'de milyonlarca çalışan ve memur emekli olacağı tarihi merak ediyor. Yaş, yıl ve prim şartlarını tamamlayanlar emekli olabiliyor. Ancak bazı kesimlerin erken emeklilik imkanları da bulunuyor. Bu kesimlerden birisi de vatandaşlar. mevzuatında, bazı rahatsızlıkları ya da engelleri bulunan vatandaşlar için erken emeklilik imkanları bulunuyor. İster doğuştan engelli olup 'lı, Bağkur'lu ya da memur olarak çalışmaya başlasın, isterse işe girdikten sonra engelli olsun, her engellinin erken emekli olma hakkı bulunuyor.

    takvim.com.tr
    Tek tek açıklama yapıldı! Emeklilik için yüzde 60 fırsatı!

    Ardı ardına açıklama yapıldı! Emeklilik için yüzde 60 koşulu fırsatı! Ülkemizde kalıtsal veya sonradan aralıksız hale gelen rahatsızlıklarından dolayı engelli veya malulen emekli olmak isteyen yarım milyondan fazla vatandaşımız var. Engellierin emeklilikte 1 Ekim 2008 tarihi milat. Bu tarihte uygulamaya giren yasa, engelli çalışanlara bazı ödünler tanıyor. Başka bir deyişle 1 Ekim 2008'den evvel işe başlayanlar ile 1 Ekim 2008 sonrası işe başlayanların emeklilik vakitleri de değişiyor. 1 Ekim 2008'den evvel işe başlayan engelli çalışanların emeklilik koşulları SSK'lı, memur ve Bağkurlu statüsüne göre değişiklik gösteriyor ve kademeli bir emeklilik koşulu getiriyor.

    'Kademeli' sistem

    1 Ekim 2008'den önce işe başlayan engelli çalışanların emeklilik şartları SSK'lı, memur ve Bağkurlu statüsüne göre farklılık gösteriyor ve kademeli bir emeklilik şartı getiriyor. 1991'den önce işe giren yüzde 40-59 engeli olanlar 15 yıl ve 3600 günle emekli olabilirken, 1997-2000'de işe girenler 18 yıl ve 4080 güne tabi oluyor.

    Malullüğün Temel Kriteri Nedir?

    Kişinin çalışma ve meslekte kazanma gücü kaybına bakılan maluliyet tespitinde, bu duruma sebep olan hastalık veya kazanın sigortalı olarak çalışmaya başladıktan sonra meydana gelmesi gerekir. Doğuştan veya sonradan meydana gelen herhangi bir hastalık ya da kaza sonucu oluşabilen engellilik tespiti ise malullükten bağımsız bir durumdur.

        Engellilik Nasıl Tespit Edilir?

        Engellilik oranı 'Özürlülük Ölçütü Sınıflandırması ve özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkındaki Yönetmelik' esas alınarak tespit edilir. Tespit yapılırken, kişilerin çalışma gücü göz önüne alınmadan yalnızca engel oranına bakılır. Belirlenen engellilik oranı, maluliyete ilişkin tespitte kullanılmaz. Yani sizin %60 oranında bir engelli raporunuz mevcutsa, bu rapora istinaden malulen emekli olamazsınız. Engellilik oranı ile malullük oranı farklı yönetmelikler esas alınarak farklı amaçlar için tespit edilen oranlardır. Sigortalının engellilik oranı, malullük oranı ile ilişkilendirilmemekte ve birbirinin yerine kullanılmamaktadır.

        Örnek: Bir sigortalıda, sıkça rastladığımız hastalıkların birden fazlasının olduğunu varsayalım. A hastalığına bağlı engel oranının %20, B hastalığına bağlı engel oranının %30, C hastalığına bağlı engel oranının %20, D hastalığına bağlı engel oranının %30 olduğu varsayılan bu kişinin engel oranı tespit edilirken bu oranların hepsi dikkate alınmakta ve birlikte değerlendirilmektedir.

        Ancak malullük tespitinde, bu hastalıkların çalışmaya engel olup olmadığına bakılmaktadır. Dolayısıyla bu hastalıklar nedeniyle kişi belirli bir engellilik oranına sahip olsa bile malul sayılmayabilir.

        Bazı durumlarda %60 üzeri engellilik oranına sahip olan kişilerin maluliyet taleplerinin reddedilmesi de bu sebepten kaynaklanmaktadır. Bir engellinin aynı zamanda malul sayılabilmesi için hastalığının sigortalılığından sonra ortaya çıkması ve çalışma gücünde %60 oranında azalmaya sebep olması gerekmektedir.

        Malulen Emeklilik Şartları

        Malulen emekli olacak kişinin, sigortalılık statüsü fark etmeksizin en az 10 yıllık hizmet süresinin bulunması, bu süre içerisinde en az 1800 prim gününün bulunması, %60 ve üzerinde çalışma gücü kaybının tespit edilmiş olması gerekmektedir.

        Hesaplı emeklilik için son 15 gün

        7256 Sayılı Yapılandırma Kanunu milyonların yüzünü güldürdü. Primler için yapılandırma, dondurma ya da ihya imkanları sağlanırken; bu şekilde çok sayıda kişiye de emeklilik yolu açıldı. Borcunu ödeyerek emekli olabilecek vatandaşlar, başvurusunu yaptı.



            MAAŞINDAN ÖDE!

            Şimdi sıra ödemelere geldi. Sağlanan avantajları kaybetmemek için ilk 2 taksitin zamanında ve tam ödenmesi gerekiyor. Yapılandırmada peşin ödeme ve ilk taksit için son 15 güne girildi. İlk taksit ödemeleri 31 Mart'ta sona erecek.

            Ödemede zorlananlar için ise kredi imkanı var. Yapılandırma ya da ihya ile emekli olabilecek durumda bulunup 1 Şubat'a kadar başvurusunu yapanlar, Ziraat Bankası, Halk Bankası ve VakıfBank'tan kredi kullanabilecek.

            Aylık 1.60 faiz oranlı 36 ay vadeli kredinin geri ödemesi emekli aylığından yapılacak. Krediden, doğum ve askerlik borçlanması yaparak emekli olabilecekler de yararlanacak.



            İNDİRİM İMKANI

            Yapılandırma ile gecikme ceza ve faizleri silindi, bunun yerine Yİ-ÜFE üzerinden hesaplama yapıldı. 31 Mart'a kadar peşin ödeme yapanlar, Yİ-ÜFE tutarının yüzde 90'ını ödemiyor.

            Normalde durdurulan hizmet süreleri güncel primle ihya edilirken, yapılandırma kapsamında başvuranlardan borcun doğduğu tarihteki anapara ile o tarihten bu yana hesaplanan enflasyon farkı isteniyor.

            Yapılandırma ya da ihya ile emekli olunması için ödemenin tamamlanması gerekecek.
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            Haberler SGK Tek tek açıklama yapıldı! Emeklilik için yüzde 60 fırsatı! Milyonlarca çalışan bu haberi bekliyordu!