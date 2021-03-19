Tek tek açıklama yapıldı! Emeklilik için yüzde 60 fırsatı! Milyonlarca çalışan bu haberi bekliyordu!

Ardı ardına açıklama yapıldı! Emeklilik için yüzde 60 koşulu fırsatı! Ülkemizde kalıtsal veya sonradan aralıksız hale gelen rahatsızlıklarından dolayı engelli veya malulen emekli olmak isteyen yarım milyondan fazla vatandaşımız var. Engellierin emeklilikte 1 Ekim 2008 tarihi milat. Bu tarihte uygulamaya giren yasa, engelli çalışanlara bazı ödünler tanıyor. Başka bir deyişle 1 Ekim 2008'den evvel işe başlayanlar ile 1 Ekim 2008 sonrası işe başlayanların emeklilik vakitleri de değişiyor. 1 Ekim 2008'den evvel işe başlayan engelli çalışanların emeklilik koşulları SSK'lı, memur ve Bağkurlu statüsüne göre değişiklik gösteriyor ve kademeli bir emeklilik koşulu getiriyor.
'Kademeli' sistem
1 Ekim 2008'den önce işe başlayan engelli çalışanların emeklilik şartları SSK'lı, memur ve Bağkurlu statüsüne göre farklılık gösteriyor ve kademeli bir emeklilik şartı getiriyor. 1991'den önce işe giren yüzde 40-59 engeli olanlar 15 yıl ve 3600 günle emekli olabilirken, 1997-2000'de işe girenler 18 yıl ve 4080 güne tabi oluyor.
Malullüğün Temel Kriteri Nedir?
Kişinin çalışma ve meslekte kazanma gücü kaybına bakılan maluliyet tespitinde, bu duruma sebep olan hastalık veya kazanın sigortalı olarak çalışmaya başladıktan sonra meydana gelmesi gerekir. Doğuştan veya sonradan meydana gelen herhangi bir hastalık ya da kaza sonucu oluşabilen engellilik tespiti ise malullükten bağımsız bir durumdur.