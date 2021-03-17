7256 Sayılı Yapılandırma Kanunu milyonların yüzünü güldürdü. Primler için yapılandırma, dondurma ya da ihya imkanları sağlanırken; bu şekilde çok sayıda kişiye de emeklilik yolu açıldı. Borcunu ödeyerek emekli olabilecek vatandaşlar, başvurusunu yaptı.



MAAŞINDAN ÖDE!

Şimdi sıra ödemelere geldi. Sağlanan avantajları kaybetmemek için ilk 2 taksitin zamanında ve tam ödenmesi gerekiyor. Yapılandırmada peşin ödeme ve ilk taksit için son 15 güne girildi. İlk taksit ödemeleri 31 Mart'ta sona erecek.



Ödemede zorlananlar için ise kredi imkanı var. Yapılandırma ya da ihya ile emekli olabilecek durumda bulunup 1 Şubat'a kadar başvurusunu yapanlar, Ziraat Bankası, Halk Bankası ve VakıfBank'tan kredi kullanabilecek.



Aylık 1.60 faiz oranlı 36 ay vadeli kredinin geri ödemesi emekli aylığından yapılacak. Krediden, doğum ve askerlik borçlanması yaparak emekli olabilecekler de yararlanacak.



İNDİRİM İMKANI

Yapılandırma ile gecikme ceza ve faizleri silindi, bunun yerine Yİ-ÜFE üzerinden hesaplama yapıldı. 31 Mart'a kadar peşin ödeme yapanlar, Yİ-ÜFE tutarının yüzde 90'ını ödemiyor.



Normalde durdurulan hizmet süreleri güncel primle ihya edilirken, yapılandırma kapsamında başvuranlardan borcun doğduğu tarihteki anapara ile o tarihten bu yana hesaplanan enflasyon farkı isteniyor.



Yapılandırma ya da ihya ile emekli olunması için ödemenin tamamlanması gerekecek.

Haberler SGK Hesaplı emeklilik için son 15 gün