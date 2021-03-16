Prim borcunu yapılandırarak ya da ihya ederek emekli olabilecek Bağ-Kur'lulara kredi imkanı sağlandı. SGK ve kamu bankaları anlaştı. İsteyen yüzde 1.60 faizle 36 ay vadeli emeklilik kredisi çekebilecek. Ziraat Bankası, Halk Bankası ve VakıfBank, emekliliğe hak kazanan Bağ-Kur'luların birikmiş borçlarını ödeyerek, dondurulmuş hizmet sürelerini ihya ederek emekli olmalarına destek için kredi desteği verecek. Sigortalılar, yapılandırılan sigorta prim borçlarının peşin ödeme tarihinin son gününe kadar bankadan aylık 1.60 faiz oranı ve 36 ay vade ile kredi kullanabilecek. Kredi desteğinden yararlanmak isteyenler önce sosyal güvenlik il-merkez müdürlüklerine başvurularını yapacak. Buradan alacakları emekli olabileceklerine dair yazıyla bu bankaların şubelerine müracaat edebilecek.
PRİM YAPILANDIRMASINA 3 KAMU BANKASINDAN KREDİ
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank arasında imzalanan kredi işbirliği protokolü kapsamında emekli olabilecek sigortalılara özel olanaklarla kredi sağlanacak.
Söz konusu kredi ve yapılandırma ilişkin açıklama ise Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı İsmail Yılmaz'dan geldi. Tören kapsamında yapmış olduğu konuşmasında kredi hakkında bilgi veren SGK Başkanı Yılmaz yapılandırma adına sürecin devam ettiğini söyledi. Başvuruların 1 Şubat tarihine kadar, ödemelerin ise 31 Mart tarihine kadar süreceğini ifade eden Yılmaz şu ifadeleri kullandı.
36 AY VADE İMKANI
Sigortalılar, yapılandırılan sigorta prim borçlarının peşin ödeme tarihinin son gününe kadar bankadan aylık 1.60 faiz oranı ve 36 ay vade ile kredi kullanabilecek. Kredi desteğinden yararlanmak isteyenler önce sosyal güvenlik il-merkez müdürlüklerine başvurularını yapacak. Buradan alacakları emekli olabileceklerine dair yazıyla bu bankaların şubelerine müracaat edebilecek.