Bakıcı destekleri…

Başvuru süreçleri için ön kayıt işlemleri 0 ila 24 aylık durumları karşısında yapılacak. Bunlara 24 aylık çocuklar da dahi edilecek. Bir yandan da kişilerin çocukları ile beraber Ankara, İzmir ve İstanbul illeri içerisinde ikamet ediyor olma şartları aranır. Anneler ile çocukların aynı ilde ikamet etmesi gerekir. Eğer anneler bekarsa çocukların velayetlerine sahip olmaları gerekir. Çocuk ile aynı adreste yaşamına devam eden anneler için verilecek.Başvurular en genç kayıt tarihleri ile beraber olacak şekilde işverenlerin yanında hem sigortalı hem de tam zamanlı olarak çalışmaları gerekir. Eğitimli çocuk bakıcılarının da tam zamanlı ve sigortalı bir şekilde çalışarak çocuklara bakıyor olması şartları aranır. SGK kayıtları sırasında proje kapsamında yer alacak annelerin analık izni yapmaması şartı aranır. Bakıcıların ücretleri en az asgari ücret düzeyinde olması aranır.