SGK tarafından bu zorlu günlerde vatandaşlar için ödemeler gelmeye devam ediyor. Her ay düzenli olarak ödemeler hesaplara yatacak. Eğitimli Çocuk Bakıcılarının Teşviki Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi kapsamında Ankara, İstanbul ve İzmir'de çalışan annelere devlet başvuru kriterlerine uygun olmaları halinde aylık 325 Euro bakıcı desteği ödemesi yapıyor. İşte çalışan annelere bakıcı desteği parası başvuru şartları! Başvuru süreçleri için ön kayıt işlemleri 0 ila 24 aylık durumları karşısında yapılacak. Bunlara 24 aylık çocuklar da dahi edilecek. Bir yandan da kişilerin çocukları ile beraber Ankara, İzmir ve İstanbul illeri içerisinde ikamet ediyor olma şartları aranır.
0 ve 24 ay şartı…
Avrupa birliği kapsamında ortaklaşa bir şekilde Ankara, İzmir ve İstanbul sınırlarında eğitimli çocukların teşvik edilmesi için destekler veriliyor. Bu illerde çocukları ile beraber ikamet eden anneler e devlet şifreleri ile beraber sgkegitimlibakici.org' ve 'sgk.org.tr' adresleri üzerinden başvuru yapabilecekler. 0 ila 24 aylık çocukları olan anneler 4A kapsamında çalışma hayatına devam ediyorlarsa başvurularını devam ettirebilecekler.
Bakıcı destekleri…
Başvuru süreçleri için ön kayıt işlemleri 0 ila 24 aylık durumları karşısında yapılacak. Bunlara 24 aylık çocuklar da dahi edilecek. Bir yandan da kişilerin çocukları ile beraber Ankara, İzmir ve İstanbul illeri içerisinde ikamet ediyor olma şartları aranır. Anneler ile çocukların aynı ilde ikamet etmesi gerekir. Eğer anneler bekarsa çocukların velayetlerine sahip olmaları gerekir. Çocuk ile aynı adreste yaşamına devam eden anneler için verilecek.Başvurular en genç kayıt tarihleri ile beraber olacak şekilde işverenlerin yanında hem sigortalı hem de tam zamanlı olarak çalışmaları gerekir. Eğitimli çocuk bakıcılarının da tam zamanlı ve sigortalı bir şekilde çalışarak çocuklara bakıyor olması şartları aranır. SGK kayıtları sırasında proje kapsamında yer alacak annelerin analık izni yapmaması şartı aranır. Bakıcıların ücretleri en az asgari ücret düzeyinde olması aranır.