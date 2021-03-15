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    • SGK
    • 15.03.2021 14:48
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    • 15.03.2021 14:48
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    ’dan müjde! Başvuran herkese 2 bin 925 TL ödeme yapılacak… , ve 'de...

    tarafından bu zor günlerde vatandaşlar için ödemeler gelmeye devam ediyor. Her ay düzenli olarak ödemeler hesaplara yatacak. Yüz binlerce şahsın faydalanacak olduğu fırsatların ayrıntıları açıklandı. Müracaat süreçleri internet üzerinden yapılacak ve ardından bankalar aracılığı ile her ay hesaplara yatırılacak. li Çocuk Bakıcılarının Teşviki Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi kapsamında , ve 'de çalışan anneler başvuru kriterlerine uygun olmaları halinde aylık 325 Euro bakıcı desteği ödemesi yapıyor. İşte çalışan annelere bakıcı desteği parası başvuru şartları!

    takvim.com.tr
    SGK’dan müjde! Başvuran herkese 2 bin 925 TL ödeme yapılacak…

    SGK tarafından bu zorlu günlerde vatandaşlar için ödemeler gelmeye devam ediyor. Her ay düzenli olarak ödemeler hesaplara yatacak. Eğitimli Çocuk Bakıcılarının Teşviki Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi kapsamında Ankara, İstanbul ve İzmir'de çalışan annelere devlet başvuru kriterlerine uygun olmaları halinde aylık 325 Euro bakıcı desteği ödemesi yapıyor. İşte çalışan annelere bakıcı desteği parası başvuru şartları! Başvuru süreçleri için ön kayıt işlemleri 0 ila 24 aylık durumları karşısında yapılacak. Bunlara 24 aylık çocuklar da dahi edilecek. Bir yandan da kişilerin çocukları ile beraber Ankara, İzmir ve İstanbul illeri içerisinde ikamet ediyor olma şartları aranır.

    0 ve 24 ay şartı…

    Avrupa birliği kapsamında ortaklaşa bir şekilde Ankara, İzmir ve İstanbul sınırlarında eğitimli çocukların teşvik edilmesi için destekler veriliyor. Bu illerde çocukları ile beraber ikamet eden anneler e devlet şifreleri ile beraber sgkegitimlibakici.org' ve 'sgk.org.tr' adresleri üzerinden başvuru yapabilecekler. 0 ila 24 aylık çocukları olan anneler 4A kapsamında çalışma hayatına devam ediyorlarsa başvurularını devam ettirebilecekler.

    Bakıcı destekleri…

    Başvuru süreçleri için ön kayıt işlemleri 0 ila 24 aylık durumları karşısında yapılacak. Bunlara 24 aylık çocuklar da dahi edilecek. Bir yandan da kişilerin çocukları ile beraber Ankara, İzmir ve İstanbul illeri içerisinde ikamet ediyor olma şartları aranır. Anneler ile çocukların aynı ilde ikamet etmesi gerekir. Eğer anneler bekarsa çocukların velayetlerine sahip olmaları gerekir. Çocuk ile aynı adreste yaşamına devam eden anneler için verilecek.Başvurular en genç kayıt tarihleri ile beraber olacak şekilde işverenlerin yanında hem sigortalı hem de tam zamanlı olarak çalışmaları gerekir. Eğitimli çocuk bakıcılarının da tam zamanlı ve sigortalı bir şekilde çalışarak çocuklara bakıyor olması şartları aranır. SGK kayıtları sırasında proje kapsamında yer alacak annelerin analık izni yapmaması şartı aranır. Bakıcıların ücretleri en az asgari ücret düzeyinde olması aranır.

        ÇALIŞAN ANNEYE BAKICI PARASI BAŞVURU NASIL YAPILIR?

        Başvurular e-devlet üzerinden veya Sosyal Güvenlik Kurumu internet sitesi üzerinden yapılıyor. Başvuru için aşağıda bulunan linke tıklayabilirsiniz.

        ÇALIŞAN ANNEYE BAKICI PARASI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

        Annenin kesin kayıt tarihi itibarıyla son bir yılda SGK'ya bildirilen kazancının aylık ortalamasının, brüt asgari ücretin iki katını aşmaması gerekiyor. (2019 yılı için 5.116 TL.)

        Çocuklar için yaş sınırı kaç?

        0-60 aylık çocuğu olan anneler faydalanabilecek.

        Anne için yaş sınırı var mı?

        Hayır, yok.

        650 lira kreş desteği hangi illerde geçerli?

        İstanbul: 3.250

        Ankara: 1.500

        İzmir: 1.500

        Antalya: 1.500

        Bursa: 1.250

        Malatya: 750

        Elazığ: 500

        Doğum izni alan çalışan anne faydalanabilecek mi?

        Hayır, faydalanamayacak.

        Sigortalı olmak şart mı?

        Evet. Annelerin en geç kesin kayıt tarihinden bir gün önce bir işverenin yanında 4/A sigortalısı olarak tam zamanlı çalışmaya başlamış olması gerekiyor.

        İşten ayrılanlara destek sürecek mi?

        İşten çıkarılma durumunda iş arayan ve çocuğu kreş, anaokulu veya gündüz bakımevinde devam edenler, en fazla üç ay projeden faydalanabilir.

        Süt izni kullanan çalışan anne faydalanabilecek mi?

        Evet faydalanabilecek.

        Kaç kişiye ödeme yapılacak?

        10 bin 250 anne gerekli şartları taşıması halinde destekten faydalanacak.

        Yazın destek sürecek mi?

        Yaz aylarında da mali desteğin sürmesi için çocuğun kreş, anaokulu veya gündüz bakımevine gönderilmesi gerekiyor. Çocuğunu yaz okuluna gönderenler ise bunu belgeyle kanıtlamak durumunda.

        Destek ne zaman sona erer?

        24 ay sonra. Ancak çocuk 72 aylık olduğunda ya da ilkokula başladığında 24 ay mali destek almış olmasa dahi mali destek sona erer. Şartlar mücbir sebepler haricinde üç kez ihlal edilirse anne hakkını kaybeder.

            Çalışan anneye kreş desteği nasıl yapılır?

            Projeye ön kayıt için www.sgkkurumsalcocukbakimi.org internet sitesi üzerinden e-Devlet şifresiyle başvuru yapılabiliyor.

            *Birden fazla çocuk için destek alınamıyor.

            *Çalışan annenin çocuğu ile aynı evde yaşaması şart.

            KREŞ DESTEĞİ BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

            Çocuğunuz kreş, anaokulu veya gündüz bakımevine sizin çalıştığınız süreye paralel ve düzenli olarak devam etmelidir. Denetim amacıyla, önceden haber vermeksizin çocuğunuzun devam ettiği ve sistemde kayıtlı olduğu kreş, anaokulu veya gündüz bakımevine ziyaretler gerçekleştirilecektir. Çocuğunuzun hasta olması veya başka nedenlerle devam edememesi durumunda lütfen Proje Ofisleri ile hemen irtibata geçiniz.
            Takvim ayları itibarıyla; bir işverenin yanında aylık 30 gün çalışmanız bulunmalıdır (Rapor durumları hariç, işvereniniz sizin adınıza SGK'ya 30 gün çalıştığınızı bildirmelidir.). 30 gün ve üzeri raporlu olmanız durumunda lütfen durumu hemen yerel ofise bildiriniz. Bildirim süresi, rapor tarihinden itibaren en geç 7 gündür.
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            Haberler SGK SGK’dan müjde! Başvuran herkese 2 bin 925 TL ödeme yapılacak… Ankara, İstanbul ve İzmir'de...