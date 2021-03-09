Tek tek belli oldu! Hepsi siliniyor! Memur, emekli, Bağkur'lu, dul, yetim, engelli herkes için geçerli! O paraları ise...



2008 tarihinden beri tarım Bağkur'luyum, Ocak 2021 tarihi itibariyle 4 a sigortalı işe başlayacağım,4/a kapsamında işe başladığımda tarım Bağkur'u otomatik kapanır mı? Nasıl bir yol izlemem gerekir? Teşekkür ederim. – Levent K.

Merhaba, 4/A sigorta bildirimlerinde aktif olan Bağkur tescili pasif hale getirilmektedir. Ancak kurum bunu daha sonradan da tespit edebilmektedir. Sigortalı olarak çalışmaya başladığınızda adınıza Bağkur prim borcu tahakkuk etmesin istiyorsanız kuruma dilekçe ile sigortalı olarak çalışmaya başladığınızdan dolayı Bağkur sigortalılığınızın durdurulmasına ilişkin dilekçe verebilirsiniz. En sağlıklı yol yazılı başvuru yoludur.



Merhabalar, Bagkur'a faiziyle birlikte 32.000TL borcum var. Ben borcumun silinmesini ve günlerimden düşmesini istiyorum. Bunun için ne yapmam gerekiyor? Ayrıca sağlık ve ilaç hizmetlerinden tekrar faydalanabilmem için ne yapmam gerekiyor? – Ali Soy

Merhaba, Bağkur borçlularına ilişkin süreler 31.01.2021 tarihine kadar dondurulacaktır. 31.10.2020 Tarihi ve öncesine ilişkin borçlar silinecek, ticari faaliyeti devam edenler için 01.11.2020 tarihinden itibaren yeniden Bağkur tescili girilecektir. Bu süreyi beklemeden borçlarınızın dondurulmasını istiyorsanız aşağıdaki linkten indireceğiniz formu doldurarak 1.maddeyi işaretleyeceksiniz, kuruma teslim edebilirsiniz.