Tek tek belli oldu! Hepsi siliniyor! Memur, emekli, Bağkur'lu, dul, yetim, engelli herkes için geçerli! O paraları ise...

İşçi, memur, dul, yetim, emekli, emekli, bu sorulara yanıt arıyor. Askerlik vazifesini yapan ve askerlikte geçirmiş oldukları belli bir sürenin ya da tamamının çalıştıkları işleri ile ilgili sigortalı geçirmiş oldukların günlere sayılması için yapılan askerlik borçlanması hesaplaması nasıl yapılır? Vatandaşların er ya da erbaş olarak silah altında bulunmaları ile Yedek Subay Okulu'nda geçirmiş oldukları sürelerin borçlandırılması yasal mevzuatlar nezdinde mümkündür. Askerlik borçlanması hesaplama işlemlerinden yararlanabilmek için askerlik vazifesinin yerine getirilmesi gerekiyor. Askerlik vazifesini yerine getirmeyen hiç kimse askerlik borçlanmasından yararlanamamaktadır. Vatandaşların askerlik borçlanması en fazla askerlikte geçirdikleri süre kadar olabilmekte.
Yetim aylığı alıyordum işe girince kesildi 4 ay sonra işten çıktım 3 yıl geçti aradan sigortadan yararlanmak için tekrar maaşı bağlattık şimdi birikmiş aylık görünüyordu ama şimdi görünmüyor silinmiş sebebi nedir – Kübra T.
Merhaba, yetim aylıkları talep üzerine bağlanan aylıklardır. Müracaat etmediğiniz dönemlere ilişkin tutarlar iade edilmez. Birikmiş aylık tutarları sisteme hatalı olarak ödeniyor ancak çekilmiyor gibi yansıtılmış, memur da bunu düzeltmiş. Geriye dönük müracaat etmediğiniz dönemleri maalesef talep edemezsiniz.
6.1.1988 tarihinde sigortalı olarak işe başladım, 15.02.1990 tarihinde emekli sandığına tabi oldum. 22.09.2005 tarihinde emekli sandığından ayrıldım, 2015 yılından beri SSK'ya toplam 1037 gün prim ödedim. Ne zaman hangi kurumdan emekli olurum? Vereceğiniz bilgi için şimdiden teşekkür ederim. Mustafa Üstünol
Merhaba Mustafa Bey, sigortalılık statüsü hizmet listenizde bildirilen son 7 yıllık sürenin 1261 günden fazlası şeklinde hesaplanmaktadır. Sizin adınıza bildirilen son 7 yıllık hizmetlerin 1261 günden fazlası 4/c olduğundan mevcutta 4/c'ye tabi işlemleriniz yapılır. Ancak 4/a'ya tabi (SSK) ödemiş olduğunuz 1037 günü 1261 güne tamamlarsanız diğer tüm hizmetleriniz de 4/a'ya aktarılır. Böylelikle tahsis hesaplamalarınız 4/a sigortalısı olarak yapılır. 06.01.1988 tarihli sigortalılık başlangıcınıza istinaden 50 yaş 5375 prim gün şartlarına tabi olacaksınız 4/a'ya geçtiğinizde.
2008 tarihinden beri tarım Bağkur'luyum, Ocak 2021 tarihi itibariyle 4 a sigortalı işe başlayacağım,4/a kapsamında işe başladığımda tarım Bağkur'u otomatik kapanır mı? Nasıl bir yol izlemem gerekir? Teşekkür ederim. – Levent K.
Merhaba, 4/A sigorta bildirimlerinde aktif olan Bağkur tescili pasif hale getirilmektedir. Ancak kurum bunu daha sonradan da tespit edebilmektedir. Sigortalı olarak çalışmaya başladığınızda adınıza Bağkur prim borcu tahakkuk etmesin istiyorsanız kuruma dilekçe ile sigortalı olarak çalışmaya başladığınızdan dolayı Bağkur sigortalılığınızın durdurulmasına ilişkin dilekçe verebilirsiniz. En sağlıklı yol yazılı başvuru yoludur.
Merhabalar, Bagkur'a faiziyle birlikte 32.000TL borcum var. Ben borcumun silinmesini ve günlerimden düşmesini istiyorum. Bunun için ne yapmam gerekiyor? Ayrıca sağlık ve ilaç hizmetlerinden tekrar faydalanabilmem için ne yapmam gerekiyor? – Ali Soy
Merhaba, Bağkur borçlularına ilişkin süreler 31.01.2021 tarihine kadar dondurulacaktır. 31.10.2020 Tarihi ve öncesine ilişkin borçlar silinecek, ticari faaliyeti devam edenler için 01.11.2020 tarihinden itibaren yeniden Bağkur tescili girilecektir. Bu süreyi beklemeden borçlarınızın dondurulmasını istiyorsanız aşağıdaki linkten indireceğiniz formu doldurarak 1.maddeyi işaretleyeceksiniz, kuruma teslim edebilirsiniz.