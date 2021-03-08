Dul yetim aylığı nedir?

Sigortalı bir kişinin vefat durumunda maaşının eşine veya çocuklarına kalmasıdır. Burada çocukların yaş ve medeni durumuna göre miktarlar yüzdelik olarak dağıtılabilir. Yani maaşı sadece eş almayabilir konu hakkındaki tüm detayları buradan öğrenebilirsiniz. Sgk, cinsiyet ayrımı yapmaksızın maaşı geride kalan bireylere her ay düzenli ödeme yapmaktadır. Sigortalı olan kişi öldükten sonra eşine dul aylığı, çocuklarına ise yetim aylığı bağlanıyor.

Cinsiyet ayrımı yapılmadığı gibi erkek çocuklarda daha farklı bir durum söz konusu. Zira erkek çocuklarının yetim aylığı 18 yaşına kadardır ancak kızlarda yaş sınırı evlenmeyene kadar sürer. Erkek çocuk eğitimini orta okula kadar devam ederse yani yaşı 20 ye kadar maaşını almaya devam eder. Eğer üniversiteyi okuyorsa bu yaş miktarı 25 e kadar çıkacaktır. dediğimiz gibi kız çocukları daha avantajlı olup, evlenmeyene ve sigortalı bir işe girmediği kadar maaşı almaya devam edecektir.