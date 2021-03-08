SGK, SSK, Bağkur, emekli, memur ve milyonları ilgilendiren açıklama sonunda geldi. Her şey en detayları ile tek tek açıklandı. SGK o parayı almak için kişilerin en az 90 günü dolması şartını açıkladı. SGK merkezlerine kıdeme esas yazı olarak teslim edilirse tazminat ödemesi alabilecekler. Kişiler bu süreçlerde ne zaman emekli olurum ya da ne kadar maaş alırım gibi birçok detayı merak ediyor.
Yurt dışında çalışan birisi nasıl ve ne zaman emekli olabilir?
Yurt dışında yaşamına devam eden Türk vatandaşları ya da mavi kartı olan kişilerin eğer sigorta girişleri varsa ülkeye döndükleri zaman yurt dışı borçlanması yapabilecekler. Bu sayede emekli olma haklarını elde edecekler. Eğer kişilerin sigorta girişleri yoksa anlaşmalı olan ülkelerde çalışmaları olma durumuna göre o ülkelerde sigorta başlangıç tarihleri baz alınacak. Detaylı hesaplama yapmak isteyen kişilerin sigorta girişi olup olmama, yaşları, ne zamandır o ülkelerde çalışma hayatına devam ediyor olduğu gibi detaylar ile öğrenebilecekler.
Biriken yetim aylıklarının ne kadar olduğu nasıl öğrenilir?
Dul ya da yetim aylıkları kişilerin yazılı bir şekilde başvuru yapma durumlarına göre ödenen aylıklardır. Son süreçler içerisinde otomatik tescil ile bağlanan ve merkez müdürlükleri genel müracaat şartını artıyor. Bu yüzden de müracaat edilen sürelere göre aylık talep edilmesi pek de mümkün olmuyor. Fakat taleplerde bulunulmasının ardından ödenmemiş olan aylık tutarları söz konusu olduğu zaman kişiler e devlet üzerinden ya da en yakın SGK merkezlerine giderek öğrenebilecekler.Birikmiş aylık talep edilen tarihinden daha sonra aylık bağlanmasına kadar geçen sürede oluşan ödemelere denir.