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    • SGK
    • 08.03.2021 09:49
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    • 08.03.2021 09:51
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    , , Bağkur, emekli, memur ve milyonları ilgilendiren açıklama! 90 gün olmadan o parayı alamazsınız…

    , , Bağkur, emekli, memur ve milyonları ilgilendiren açıklama sonunda geldi. Her şey en ayrıntıları ile tek tek açıklandı. SGK o parayı almak için bireylerin en az 90 günü dolması koşulunu açıkladı. SGK merkezlerine kıdeme temel yazı olarak teslim edilirse tazminat ödemesi alabilecekler. Bireyler bu süreçlerde ne zaman emekli olurum ya da ne kadar ücret alırım gibi bir hayli ayrıntıyı merak ediyor. Sigortalı bir kişinin vefat durumunda maaşının eşine veya çocuklarına kalmasıdır. Burada çocukların yaş ve medeni durumuna göre miktarlar yüzdelik olarak dağıtılabilir. Yani maaşı sadece eş almayabilir konu hakkındaki tüm detayları buradan öğrenebilirsiniz.

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    SGK, SSK, Bağkur, emekli, memur ve milyonları ilgilendiren açıklama!

    SGK, SSK, Bağkur, emekli, memur ve milyonları ilgilendiren açıklama sonunda geldi. Her şey en detayları ile tek tek açıklandı. SGK o parayı almak için kişilerin en az 90 günü dolması şartını açıkladı. SGK merkezlerine kıdeme esas yazı olarak teslim edilirse tazminat ödemesi alabilecekler. Kişiler bu süreçlerde ne zaman emekli olurum ya da ne kadar maaş alırım gibi birçok detayı merak ediyor.


    Yurt dışında çalışan birisi nasıl ve ne zaman emekli olabilir?

    Yurt dışında yaşamına devam eden Türk vatandaşları ya da mavi kartı olan kişilerin eğer sigorta girişleri varsa ülkeye döndükleri zaman yurt dışı borçlanması yapabilecekler. Bu sayede emekli olma haklarını elde edecekler. Eğer kişilerin sigorta girişleri yoksa anlaşmalı olan ülkelerde çalışmaları olma durumuna göre o ülkelerde sigorta başlangıç tarihleri baz alınacak. Detaylı hesaplama yapmak isteyen kişilerin sigorta girişi olup olmama, yaşları, ne zamandır o ülkelerde çalışma hayatına devam ediyor olduğu gibi detaylar ile öğrenebilecekler.

    Biriken yetim aylıklarının ne kadar olduğu nasıl öğrenilir?

    Dul ya da yetim aylıkları kişilerin yazılı bir şekilde başvuru yapma durumlarına göre ödenen aylıklardır. Son süreçler içerisinde otomatik tescil ile bağlanan ve merkez müdürlükleri genel müracaat şartını artıyor. Bu yüzden de müracaat edilen sürelere göre aylık talep edilmesi pek de mümkün olmuyor. Fakat taleplerde bulunulmasının ardından ödenmemiş olan aylık tutarları söz konusu olduğu zaman kişiler e devlet üzerinden ya da en yakın SGK merkezlerine giderek öğrenebilecekler.Birikmiş aylık talep edilen tarihinden daha sonra aylık bağlanmasına kadar geçen sürede oluşan ödemelere denir.

        Dul yetim aylığı nedir?

        Sigortalı bir kişinin vefat durumunda maaşının eşine veya çocuklarına kalmasıdır. Burada çocukların yaş ve medeni durumuna göre miktarlar yüzdelik olarak dağıtılabilir. Yani maaşı sadece eş almayabilir konu hakkındaki tüm detayları buradan öğrenebilirsiniz. Sgk, cinsiyet ayrımı yapmaksızın maaşı geride kalan bireylere her ay düzenli ödeme yapmaktadır. Sigortalı olan kişi öldükten sonra eşine dul aylığı, çocuklarına ise yetim aylığı bağlanıyor.

        Cinsiyet ayrımı yapılmadığı gibi erkek çocuklarda daha farklı bir durum söz konusu. Zira erkek çocuklarının yetim aylığı 18 yaşına kadardır ancak kızlarda yaş sınırı evlenmeyene kadar sürer. Erkek çocuk eğitimini orta okula kadar devam ederse yani yaşı 20 ye kadar maaşını almaya devam eder. Eğer üniversiteyi okuyorsa bu yaş miktarı 25 e kadar çıkacaktır. dediğimiz gibi kız çocukları daha avantajlı olup, evlenmeyene ve sigortalı bir işe girmediği kadar maaşı almaya devam edecektir.

        Dul yetim aylığı başvuru şartları neler?

        Öncelikle vefat eden eşin sigortalı olması gerekiyor. Ölen kişinin eşine dul aylığı, çocuklarına da yetim aylığı bağlanacaktır. Yetim aylığı için erkek çocuk 18 yaşına kadar (eğitim hariç), kız çocukları içinde evlenmeyene kadar ve sigortalı bir işe girmediğine kadar maaş bağlanacaktır. Çocukları engelli ise hiçbir şart aranmaksızın direk maaş bağlanır. Bunlardan ilki sigortalının ölüm tarihi itibariyle eş ve çocuklara bağlanacak aylıkların toplamının sigortalının aylığından az olması ikincisi ise geçiminin sağlığında sigortalı tarafından sağlandığının belgelenmesidir. Sigortalının ölümü tarihinde eş ve çocuklarına bağlanacak aylıkların toplamı sigortalının aylığına eşit ise ana ve babanın aylık alma hakkı ortadan kalkmaktadır.

        Hak sahiplerinden birinin daha sonra aylıktan çıkması halinde dahi ana ve babaya aylık bağlanamamaktadır. Birinci koşul gerçekleşse dahi ayrıca herhangi bir geliri veya malvarlığı bulunduğu tespit edilen ana ve babalar yine hak sahibi sayılmamaktadırlar.

        Dul ve yetim maaşı başvurularınızı bağlı bulunduğunuz il ve ilçelerde bulunan SGK binasına şahsen yapılmaktadır. Müracaat sonrasında dul ve yetim aylığı hak kazananların maaşları, 45 gün içinde sonuçlanır.
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        Haberler SGK SGK, SSK, Bağkur, emekli, memur ve milyonları ilgilendiren açıklama! 90 gün olmadan o parayı alamazsınız…
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