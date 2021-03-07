Sigorta girişi bulunmayan ya da herhangi bir işte sigortalı olarak çalışmayan ev hanımları için emekli olmalarına dair yasa tasarısı düzenlendi.

TBMM'ye sunulan yasa tasarısı kapsamında ev hanımları için emeklilik bir hayal olmaktan çıkıyor. Yapılan son düzenleme ile birlikte hiç çalışmayan ev hanımları belirlenen 25 yıllık evlilik ve 50 yaş şartına uymaları halinde emekliliğe hak kazanıyorlar. Yasa tasarısının kabul edilmesi ve yürürlüğe konulması halinde; ev hanımları çalışma hayatlarının olup olmamasına bakılmaksızın borçlanarak emekli olabilecekler. Emeklilik için başvuruda bulunacak kişilerin SGK ile bağının olmaması şarttır.