Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • SGK
    • 25.02.2021 10:05
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 25.02.2021 10:05
    ABONE OL

    Müjde milyonlarca kişi hemen emekli olacak! Emekli olma yaşı düştü! Resmi gazetede yayımlandı…

    Borçlanma yaparak prim eksikleri için borçlanma yapabilecekler. Fakat bazı vatandaşlar tarafından yanlış anlaşılıyor olduğu için karlı çıkmayı planlarken zararlı çıkabilecekler. Prim borçlanması sayesinde 49 ya da 51 yaşında erkenden emekli olabilecekler. Peki, bunun için hangi şartlar aranıyor? Önceki yıllarda yıpranma hakkı ile erken emeklilik hakkı elde eden mesleklerin sayısı 18'di. Son yıllarda yapılan düzenlemeler sayesinde bu iş kollarının sayısı 45'e çıktı. Peki hangi meslekler emeklilik için gereken yaş haddini düşürüyor? Yıpranma hakkı nedir? Bu soruların yanıtını sizin için araştırdık.

    takvim.com.tr
    Müjde Milyonlarca kişi hemen emekli olacak! Emekli olma yaşı düştü!

    SGK kurumlarında sigortalı bir şekilde çalışma hayatına devam eden vatandaşlar ne vakit emekli olacaklarını merak ediyor. Sosyal güvenlik sistemine göre gelen belirlenen şartlara göre borçlanma ile erken emekli olabilirler. Yıpratıcı ve ağır işlerde çalışan vatandaşlara fazladan hizmet süresi ekleniyor. Bu sayede emekli olmak için gereken çalışma süresi azalıyor ve kişilerin emekli olacakları yaş haddi de düşüyor. Ağır işlerde çalışanlara verilen bu ek çalışma günü sayısına "fiili hizmet süresi zammı" ya da bilinen adı ile "yıpranma hakkı" deniyor.

    YIPRANMA HAKKI NEDİR?

    "Fiili hizmet süresi zammı" ya da yıpranma hakkı uygulaması ağır işte çalışan işçi ve memurların daha erken yaşlarda emekli olmalarını sağlıyor. Önceki yıllarda yıpranma hakkı genellikle ağır sanayide çalışan işçilere tanınırdı. Ancak son yıllarda yapılan düzenlemeler sayesinde artık bu hak arsenik işçilerinden tutun da milletvekilleri ve basın mensuplarına kadar uzanan çeşitlilikteki iş kolları için geçerli hale geldi.

    Özellikle 2018'de yapılan düzenlemeler sonucu bu hakkı uzun zamandır bekleyen sağlık çalışanları ve cezaevi görevlileri de yıpranma hakkı primleri almaya hak kazandı. Son düzenlemeler ile beraber toplamda 45 iş kolu yıpranma hakkı ile erken emeklilik fırsatına sahip oldu. Yıpranma hakkı kapsamındaki iş kollarında çalışanlar her çalışma yılında emekliliklerine genellikle 60 ya da 90 gün, bazı mesleklerde ise 180 gün fazla prim hakkı kazanıyor.

        Başka bir deyişle, bir çalışanın normal çalışma süresi olan 360 günün üstüne yıpranma hakkı kapsamında tanınan artı süreye göre fazladan hizmet süresi ilave ediliyor. Örneğin, normal şartlarda yıllık 360 gün çalışması gereken bir ağır sanayi işçisi 450 gün çalışmış sayılıyor. Bu da mesleklere göre değişecek şekilde emeklilik süresini birkaç yıl öne çekiyor. Toplam yıpranma hakkı gün sayısı 3 yılı geçmeyecek şekilde işçi ve memurların emekli olması için gereken yaş haddinden düşüyor. Böylece prim sorunu olmayan çalışanlar 3 yıl erken emekli olabiliyor. Bu kapsamdaki memurlara ayrıca emeklilik ikramiyesi de ödeniyor.

        Hangi meslekler erkenden emekli olabilecekler?·

        Su altında çalışanlar,·

        Emniyet ve MİT mensubu,

        · itfaiyeci,

        · gazeteci,

        · madenci,

        · demir-çelik işçileri

        · TSK görevlileri kendilerine tanınan 60 ve 180 gün arasında yıpranma paylarından yararlanarak erkenden emekli olabilecekler.Prim borçlanması ile erkenden emekli olacak vatandaşların eğer prim borçları yoksa bu kapsamda yaş hadlerinden düşürülerek de üç yıla kadar daha erken emekli olabilecekler.

        Doğum borçlanması nedir?

        Doğum borçlanması, SGK kapsamında çalışan bir kadının doğum yapması sebebiyle işten uzak kalmasının bu sebepten dolayı da primlerinin yatmamasının önüne geçiyor. Doğum yaptıklarından dolayı primleri yatmayan kadınlar, doğum borçlanması haklarını kullanarak, yatmayan primlerini ödeyebiliyor. Bu da emekliliklerinin gecikmesini önlüyor. 4A, 4B ve 4C kapsamında sigortalı çalışan kişiler bu haktan yararlanıyor. En fazla 3 çocuk için doğum borçlanması yapılıyor.

            Askerlik borçlanması

            Askere giden ve prim ödemeleri yatmayan vatandaşlar, askerlik borçlanması yapmak istiyorlar. Askerde geçirdikleri süre, askerlik şubeleri veya Kuvvet Komutanlıkları ile belgelendirildiği takdirde, askerde geçirdikleri günler fiili hizmet sürelerine ekleniyor.

            Askerlik borçlanması yapmak isteyen vatandaşların, askerliklerini er ya da erbaş olarak yapmaları gerekmektedir.

            Askerlik borçlanması en fazla askerde geçen süre kadar yapılmaktadır.

            Askerde olduğunuz dönemde SGK priminiz yatıyor ise, bu borçlanmadan yararlanamazsınız.

            Bu borçlanmayı yaparak eksik olan primlerinizi doldurabilir ve erken emekli olabilirsiniz.
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Haberler SGK Müjde milyonlarca kişi hemen emekli olacak! Emekli olma yaşı düştü! Resmi gazetede yayımlandı…