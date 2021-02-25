Müjde milyonlarca kişi hemen emekli olacak! Emekli olma yaşı düştü! Resmi gazetede yayımlandı…

SGK kurumlarında sigortalı bir şekilde çalışma hayatına devam eden vatandaşlar ne vakit emekli olacaklarını merak ediyor. Sosyal güvenlik sistemine göre gelen belirlenen şartlara göre borçlanma ile erken emekli olabilirler. Yıpratıcı ve ağır işlerde çalışan vatandaşlara fazladan hizmet süresi ekleniyor. Bu sayede emekli olmak için gereken çalışma süresi azalıyor ve kişilerin emekli olacakları yaş haddi de düşüyor. Ağır işlerde çalışanlara verilen bu ek çalışma günü sayısına "fiili hizmet süresi zammı" ya da bilinen adı ile "yıpranma hakkı" deniyor.
YIPRANMA HAKKI NEDİR?
"Fiili hizmet süresi zammı" ya da yıpranma hakkı uygulaması ağır işte çalışan işçi ve memurların daha erken yaşlarda emekli olmalarını sağlıyor. Önceki yıllarda yıpranma hakkı genellikle ağır sanayide çalışan işçilere tanınırdı. Ancak son yıllarda yapılan düzenlemeler sayesinde artık bu hak arsenik işçilerinden tutun da milletvekilleri ve basın mensuplarına kadar uzanan çeşitlilikteki iş kolları için geçerli hale geldi.
Özellikle 2018'de yapılan düzenlemeler sonucu bu hakkı uzun zamandır bekleyen sağlık çalışanları ve cezaevi görevlileri de yıpranma hakkı primleri almaya hak kazandı. Son düzenlemeler ile beraber toplamda 45 iş kolu yıpranma hakkı ile erken emeklilik fırsatına sahip oldu. Yıpranma hakkı kapsamındaki iş kollarında çalışanlar her çalışma yılında emekliliklerine genellikle 60 ya da 90 gün, bazı mesleklerde ise 180 gün fazla prim hakkı kazanıyor.