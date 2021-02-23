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    • SGK
    • 23.02.2021 11:40
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    • 23.02.2021 11:40
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    ? , , Bağkur'luya ödeme var mı? 23 Şubat Çalışma Bakanlığı'ndan intibak zammı...

    İntibak zammı için son gelişmelerde bazı sendikalar ve emekli derneği arzlarını dile getirdiler. Emekliler 355 TL intibak zammı konusunda çok uzun süredir çalışma halindeler. 2000 senesinden sonra emekli olanlar için intibak çalışması uzun zamandır gündemde. Kısa vakit evvel ücretlerine enflasyon zammı alan emekliler için intibak düzenlemesi olup olmayacağı medyada sıkça yer almaya başladı. Peki emeklilere intibak yasası var mı? İşte emekliler ismine yürütülen çalışmalar. İntibak düzenlemesi 2000 yılından önce emekli olanlar için çıkarıldı ancak 2000 yılından sonra emekli olanlar için bu alanda bir düzenleme yapılmadı.

    takvim.com.tr
    355 TL intibak zammı geldi mi? SSK, SGK, Bağkur'luya ödeme var mı?

    Milyonlarca emekliyi çok yakından ilgilendiriyor ve harekete geçildi. 13 milyon emekliye müjde geldi. 355 liraya kadar zam gelecek. 13 milyon emeklinin gözü kulağı intibak zammında. İntibak zammı ile ilgili yeni bilgiler geliyor. 2000 sonrası emeklileri ilgilendiren intibak düzenlemesi Meclis'ten geçerse emeklinin maaş farkı yapılacak ek ödemeyle giderilecek. Düşük emekli maaşı alanlara aradaki maaş farkı kadar ilave ödeme yapılacak. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen çalışmanın Meclis'e gelmesi bekleniyor. Peki, İntibak zammı ile SSK, Memur ve Bağkur emekli maaşları ne kadar olacak? İşte emekli intibak zamları ile ilgili merak edilenler...

    EMEKLİLERE 2021'DE İNTİBAK DÜZENLEMESİ VAR MI?

    Emeklilerin intibak düzenlemesine dair beklentileri gerçekleşirse maaşları 355 TL'ye varan ek zam yapılması sağlanacak. Uzun süredir gündemde olan ve bu alanda önemli çalışmalar yürüten emekliler, intibak düzenlemesinin 2000 yılından sonra emekli olanlar için de sağlanması için yargı yoluna da başvuru yaptılar.

    ÇALIŞMA İLE MALİYE BAKANLIĞI'NIN ÇALIŞMASI VAR MI?

    İntibak düzenlemesine ilişkin son gelişmelerde bazı sendikalar ve emekli derneği taleplerini dile getirdiler.

    2000 yılından emekli olanların maaşlarına yönelik düzenlemenin gerçekleşmesini isteyen sendikalar ve emeklli dernekleri bu konuda hükümetten çalışma bekliyorlar. Son dönemlerde emekli maaşlarına yapılan iyileştirmelerin ardından bu düzenlemenin tam zamanı olduğu ifade edilen talepler gerçekleşirse maaşlarda 350 TL'ye ulaşan ek zam olacak.

    Ancak bu konuda ne Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın ne de Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bilinen bir çalışması bulunmuyor. İki bakanlıkta söz konusu taleplerin ardından herhangi bir resmi açıklamada bulunmadılar.

        EMEKLİ İNTİBAK ZAMMI SON GELİŞMELER

        2000 yılı ve sonrasında emekli olan vatandaşlar tarafından intibak düzenlemesinin kendileri için de hayata geçirilmesi bekleniyor. Memur emeklilerine yönelik intibak talebi, toplu sözleşme görüşmeleri sırasında Memur-Sen tarafından gündeme taşındı.

        Kamu Personeli Danışma Kurulu (KPDK) toplantılarında ele alınıp karara bağlanması beklenen talep hayata geçerse, aynı unvanlı kadro ya da görevden emekli olanlar arasında kurum kaynaklı emekli maaşı farkı ek ödemeyle giderilecek. Düşük maaş sahiplerine aradaki fark kadar ilave ödeme gerçekleştirilecek.

        SSK ve Bağ-Kur'luların talebi hayata geçerse, milyonlarca emeklinin maaşı değişecek. 2000'den sonra emekli olanlara, ilk intibaktaki gibi 50 ile 355 lira arasında zam yolu açılacak. 2000 yılı ve sonrasında emekli olanların maaşı yeniden hesaplanacak. Türkiye Emekliler Derneği, çıkacak bir intibak düzenlemesinden yaklaşık 5 milyon emeklinin yararlanabileceğini belirtiyor.

        EMEKLİ MAAŞI FARKI EK ÖDEMEYLE GİDERİLECEK

        2000 yılı ve sonrasında emekli olanlar, intibak düzenlemesinin hayata geçirilmesini bekliyor. Memur emeklilerine yönelik intibak talebi, toplu sözleşme görüşmeleri sırasında Memur-Sen tarafından gündeme getirilmişti.

        Kamu Personeli Danışma Kurulu (KPDK) toplantılarında ele alınıp karara bağlanması beklenen talep hayata geçerse, aynı unvanlı kadro ya da görevden emekli olanlar arasında kurum kaynaklı emekli maaşı farkı ek ödemeyle kapatılacak. Düşük maaş sahiplerine aradaki fark kadar ilave ödeme yapılacak.

        SSK ve Bağ-Kur'luların intibak talebi hayata geçerse, milyonlarca emeklinin maaşında gözle görülür değişiklik olacak. 2000'den sonra emekli olanlara, ilk intibaktaki gibi 50 ile 355 lira arasında zam yolu açılacak. 2000 yılı ve sonrasında emekli olanların maaşı yeniden hesaplanacak. Türkiye Emekliler Derneği, çıkacak bir intibak düzenlemesinden yaklaşık 5 milyon emeklinin yararlanabileceğini belirtiyor.



        İNTİBAK DÜZENLEMESİ

        2000 yılından önce sigorta primi olan ancak 2000 yılından sonra emekli olan vatandaşlar karma sistem hesaplaması ile maaşlarını alıyor. 2000 yılından sonra emekli olanlar vatandaşların emeklilikleri de iki ana gruba ayrılıyor. makta. 2008 öncesi emekli olanlar ve 2008 sonrası emekli olanlar.

        Tüm bu farklılıkların ortadan kaldırılması için ise Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın çalışması olduğu bildirildi. Bu çalışma ile emekli vatandaşların maaşlarında düzenlemeler olacak ve farklılıklar giderilecek. Emekli vatandaşlara yönelik hayata geçirilecek düzenleme ile SSK, Bağ Kur ve Emekli Sandığı'ndan emekli olan vatandaşlar tek çatı altında toplanacak.

            GELİR ARTIRACAK 10 TALEP

            Banka promosyonlarına bir artış daha yapılsın.

            Aylıklara yüzdeli zamlar yerine seyyanen zamlar yapılsın.

            Her ay verilen ek ödeme oranı maaşın yüzde 4-5'inden yüzde 9-10'una yükseltilsin.

            2000 sonrasında emekli olanlar için de intibak düzenlemesi yapılsın. Kamudan aynı unvanlı kadro ya da görevden emekli olanlar arasındaki kurum kaynaklı emekli maaşı farkı da ilave ödemeyle kapatılsın.

            Bayram ikramiyeleri yeniden belirlensin.

            Çalışırken verilen aile yardımı, emeklilikte de verilsin.

            Emeklilerden sağlıkta katkı payı alınmasın.

            Emeklilik için yaşı bekleyenler Genel Sağlık Sigortası'ndan yararlandırılsın.

            Emekliler yaş sınır olmaksızın toplu taşıma araçlarından ücretsiz yararlandırılsın.

            Bin 500 liraya çıkarılan taban emekli aylığında bir artış daha yapılsın.
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            Haberler SGK 355 TL intibak zammı geldi mi? SSK, SGK, Bağkur'luya ödeme var mı? 23 Şubat Çalışma Bakanlığı'ndan intibak zammı...