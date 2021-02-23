Milyonlarca emekliyi çok yakından ilgilendiriyor ve harekete geçildi. 13 milyon emekliye müjde geldi. 355 liraya kadar zam gelecek. 13 milyon emeklinin gözü kulağı intibak zammında. İntibak zammı ile ilgili yeni bilgiler geliyor. 2000 sonrası emeklileri ilgilendiren intibak düzenlemesi Meclis'ten geçerse emeklinin maaş farkı yapılacak ek ödemeyle giderilecek. Düşük emekli maaşı alanlara aradaki maaş farkı kadar ilave ödeme yapılacak. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen çalışmanın Meclis'e gelmesi bekleniyor. Peki, İntibak zammı ile SSK, Memur ve Bağkur emekli maaşları ne kadar olacak? İşte emekli intibak zamları ile ilgili merak edilenler...
EMEKLİLERE 2021'DE İNTİBAK DÜZENLEMESİ VAR MI?
Emeklilerin intibak düzenlemesine dair beklentileri gerçekleşirse maaşları 355 TL'ye varan ek zam yapılması sağlanacak. Uzun süredir gündemde olan ve bu alanda önemli çalışmalar yürüten emekliler, intibak düzenlemesinin 2000 yılından sonra emekli olanlar için de sağlanması için yargı yoluna da başvuru yaptılar.
ÇALIŞMA İLE MALİYE BAKANLIĞI'NIN ÇALIŞMASI VAR MI?
İntibak düzenlemesine ilişkin son gelişmelerde bazı sendikalar ve emekli derneği taleplerini dile getirdiler.
2000 yılından emekli olanların maaşlarına yönelik düzenlemenin gerçekleşmesini isteyen sendikalar ve emeklli dernekleri bu konuda hükümetten çalışma bekliyorlar. Son dönemlerde emekli maaşlarına yapılan iyileştirmelerin ardından bu düzenlemenin tam zamanı olduğu ifade edilen talepler gerçekleşirse maaşlarda 350 TL'ye ulaşan ek zam olacak.
Ancak bu konuda ne Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın ne de Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bilinen bir çalışması bulunmuyor. İki bakanlıkta söz konusu taleplerin ardından herhangi bir resmi açıklamada bulunmadılar.