Çalışmadan da emeklilik fırsatı! Ev hanımlarına müjde hemen emekli olabilirsiniz! Başvuru şartları en çok merak edilen detaylar arasındaki yerini koruyor. Milyonlarca vatandaş emekli olacağı günlerin hayalini kurarken ev hanımlarının merak ettiği konulardan birisi de emeklilik şartları oluyor. Şu anda emeklilik için yasalarımız yıl, yaş ve prim olmak üzere 3 şart koyuyor. Yıl için belli bir süre sigortalı olarak geçirmek gerekiyor ve bu kapsamda yaş da işe giriş tarihine göre belirleniyor. Primin yine aynı şekilde işe giriş tarihine göre günlük olarak ödenmesi gerekiyor. Bir de bilindiği üzere isteğe bağlı sigorta sistemi var. Bu sistem sayesinde başta ev hanımları olmak üzere çalışma imkanı olmayan ya da çalışmaya ara vermiş, primi eksik olanlar emekli olabiliyor.
3 ŞART
Emeklilik için yasalarımız yıl, yaş ve prim olmak üzere 3 şart koyuyor. Yıl için belli bir süre sigortalı olarak geçirmek lazım.
Yaş da işe giriş tarihine göre belirleniyor. Primin ise yine işe giriş tarihine göre günlük olarak ödenmesi gerekiyor. Primi isterseniz birisine ait işyerinde çalışarak, isterseniz kendi işyerinizi açarak ya da bir şirkete ortak olarak veya borçlanarak kazanabiliyorsunuz.
İSTEĞE BAĞLI SİGORTA SİSTEMİ
Bir de isteğe bağlı sigorta sistemi var. Bu sistem sayesinde başta ev hanımları olmak üzere çalışma imkanı olmayan ya da çalışmaya ara vermiş, primi eksik olan vatandaşlar emeklilik hakkına kavuşuyor.
İsteğe bağlı sigortalılar kendi primlerini kendileri ödeyerek günlerini tamamlayabiliyor.