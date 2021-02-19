Ve netleşti! Emekliler dikkat: Çift maaş imkanı geliyor! Kimlerin çift maaş alacağı açıklandı…

Dul ve yetimler için uzun zamandır merak edilen detaylar belli olmaya başladı. Belirli şartları yerine getiren vatandaşlara birden fazla maaş bağlanabilecek. Ülkemizde dul ve yetim olanlar için belirli şartları yerine getirmeleri durumunda birden fazla maaş alma hakları veriliyor. Çift maaş olarak verilen bu haklardan yararlanmak isteyenlerin sosyal güvenlik tarafından belirlenen yasaları incelemesi ve buna göre araştırması gerekiyor.Erkeklere de verilecek…
Eşlerden birisi vefat etme durumunda diğer kalan eşler için ölüm maaşları veriliyor. Bu maaşlar her ne kadar sadece kadınlara verilecek gibi bir anlayış olsa bile bu durum pek de doğru değildir. Sadece eşi ölen kadınlar için değil bir yandan da eşleri ölen erkekler için de maaşlar veriliyor. Eşi vefat etmiş kadıların eşlerinin sigortalı olma durumlarının uygun olması karşısında geliri var mı ya da yok mu gibi durumlara bakılmaksızın aylıklar bağlanabiliyor.
Eşlerden dul maaşı alma adımlarını yerine getirebilmek için vatandaşların emekli olması ya da çalışma hayatına devam ediyor olması da fark etmeyecek.
Yetim kalan kız çocukları evlendikleri süreye, çalışmadıkları süreçlere, erkeklerde de 25 yaşına kadar öğrenci oldukları sürede maaş ödemeleri yapılıyor. Bu süreçlerde en merak edilen olaylardan bir tanesi de bir kadının hem eşlerinin ölmesi hem de ölen babalarından iki maaş alabilecek mi alamayacaklar mı konusu oluyor.