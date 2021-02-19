Ve netleşti! Emekliler dikkat: Çift maaş imkanı geliyor! Kimlerin çift maaş alacağı açıklandı…

Eşlerden dul maaşı alma adımlarını yerine getirebilmek için vatandaşların emekli olması ya da çalışma hayatına devam ediyor olması da fark etmeyecek.

Yetim kalan kız çocukları evlendikleri süreye, çalışmadıkları süreçlere, erkeklerde de 25 yaşına kadar öğrenci oldukları sürede maaş ödemeleri yapılıyor. Bu süreçlerde en merak edilen olaylardan bir tanesi de bir kadının hem eşlerinin ölmesi hem de ölen babalarından iki maaş alabilecek mi alamayacaklar mı konusu oluyor.