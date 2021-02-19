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    • 19.02.2021 08:50
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    • 19.02.2021 08:50
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    Ve netleşti! Emekliler dikkat: Çift maaş imkanı geliyor! Kimlerin çift maaş alacağı açıklandı…

    Dul ve öksüzler için uzun zamandır merak edilen ayrıntılar belirli olmaya başladı. Muhakkak koşulları yerine getiren vatandaşlara birden fazla ücret bağlanabilecek. Çift maaş almak isteyen vatandaşların emekli olması da fark etmeyecek. Emekli vatandaşlar, emekli maaşlarının yanında ek olarak başka ödemeler de alabiliyor. Bazı durumda emekli kadının üç farklı emekli maaşı alma hakkı doğuyor. Sadece emekli olanlar değil yetim kalan çocuklar da hem annesinden hem de babasından maaş bağlatabiliyor. Eşi vefat eden emekli vatandaşlar dul aylığı kapsamında bir ek ödeme alabiliyor. Peki bunun şartları nelerdir? Kimler ek ödeme alabiliyor?

    takvim.com.tr
    Emekliler dikkat: Çift maaş imkanı geliyor! Kimlerin çift maaş alacağı açıklandı…

    Dul ve yetimler için uzun zamandır merak edilen detaylar belli olmaya başladı. Belirli şartları yerine getiren vatandaşlara birden fazla maaş bağlanabilecek. Ülkemizde dul ve yetim olanlar için belirli şartları yerine getirmeleri durumunda birden fazla maaş alma hakları veriliyor. Çift maaş olarak verilen bu haklardan yararlanmak isteyenlerin sosyal güvenlik tarafından belirlenen yasaları incelemesi ve buna göre araştırması gerekiyor.Erkeklere de verilecek…

    Eşlerden birisi vefat etme durumunda diğer kalan eşler için ölüm maaşları veriliyor. Bu maaşlar her ne kadar sadece kadınlara verilecek gibi bir anlayış olsa bile bu durum pek de doğru değildir. Sadece eşi ölen kadınlar için değil bir yandan da eşleri ölen erkekler için de maaşlar veriliyor. Eşi vefat etmiş kadıların eşlerinin sigortalı olma durumlarının uygun olması karşısında geliri var mı ya da yok mu gibi durumlara bakılmaksızın aylıklar bağlanabiliyor.

    Eşlerden dul maaşı alma adımlarını yerine getirebilmek için vatandaşların emekli olması ya da çalışma hayatına devam ediyor olması da fark etmeyecek.

    Yetim kalan kız çocukları evlendikleri süreye, çalışmadıkları süreçlere, erkeklerde de 25 yaşına kadar öğrenci oldukları sürede maaş ödemeleri yapılıyor. Bu süreçlerde en merak edilen olaylardan bir tanesi de bir kadının hem eşlerinin ölmesi hem de ölen babalarından iki maaş alabilecek mi alamayacaklar mı konusu oluyor.

        Bu durum aslında 2008 yılından daha önce farklı kurumlarda olma şartı ile beraber ödemeler veriliyordu. Fakat 2008 yılından daha sonra çift maaşların önleri de kapatıldı. Yine de vatandaşların ölüm tarihleri baz alınarak bazı durumlarda çift maaş ödemesi durumlar ön plana çıkabiliyor.

        Dul maşları 1 Kasım 2008 tarihinden daha sonra bağkur ve emekli sandıklarına tabi olan vatandaşlar için 1800 gün, SSK kapsamında yer alanlar için de 900 gün prim ödeme şartları ile veriliyor.


        3 FARKLI MAAŞ ALINABİLİYOR

        Kendi çalışmasından dolayı SSK emeklisi olarak maaş alırken, vefat eden Bağ-Kur emeklisi kocasının ölümünden sonra dul aylığı alan kadın, Emekli Sandığı'ndan emekli olmuş babasının vefatından sonra yetim aylığı da alabiliyor. Yani üç maaşa da hak kazanıyor.

        KİMLER YARARLANIR?

        Yetim aylığından kız çocuklarının faydalanabilmesi için evli, bekar, dul veya çalışıp çalışmadığı çok önemli. Kız çocukları, yaşları ne olursa olsun, bekar, dul veya boşanmışlarsa, çalışmıyor, kendi sigortalılığı nedeniyle gelir ya da aylık almıyorsa yetim maaşı alabilirler. Anne ya da babanın ölümü sonrası bağlanacak aylıklardan bir tanesinin Emekli Sandığı kanun kapsamında olması halinde yetim kız çocuklarına her iki aylık tam ödeniyor. Erkek çocukların ise öğrenim görmemeleri halinde 18 yaşını, orta öğrenim görmeleri halinde 20 yaşını, yükseköğrenim görmeleri halinde ise 25 yaşını doldurmamış olmaları gerekiyor. 25 yaşından sonra ölüm aylığı hakkı bitiyor.

            İŞTE KAFA KARIŞTIRAN TABLO

            Anne-babanın ölümünün 30 Eylül 2008 sonrası olması halinde;

            ✔ Her ikisi de SSK'lı ise yüksek aylığın tamamı, düşük aylığın da yarısı bağlanır.

            ✔ Her ikisi Bağkurlu ise yüksek aylığın tamamı, düşük aylığın yarısı ödenir.

            ✔ Her ikisi Emekli Sandığı'na tabi ise yüksek olan maaş bağlanır.

            ✔ Her ikisi de 1 Ekim 2008'den önce memur olan eski memursa yüksek olan maaş,

            ✔ Her ikisi de 1 Ekim 2008'den sonra memur olmuşsa yükseğin tamamı, düşük olanın ise yarısı bağlanır.

            ✔ Anne, babadan biri Bağkur ya da SSK'lı, diğeri Emekli Sandığı'na tabi ise yetim iki maaşı tam alır.

            Ölümlerden biri 1 Ekim 2008 öncesi ise;

            ✔ İkisi SSK'lı ise yüksek olan tam, düşük olan yarım ödenir.

            ✔ İkisi de Bağkurlu ise yüksek olan maaş bağlanır.

            ✔ İkisi de memur ise tercih edilen aylık bağlanır.

            ✔ Sigorta statüleri farklı ise tam maaş bağlanır.

            Ölümlerden ikisi de 1 Ekim 2008 öncesi ise;

            ✔ Anne ve babanın sigortalılık statüsü farklı ise iki maaşın ikisi de tam ödenir.

            ✔ İkisi de SSK'lı ise yüksek olan tam, düşük olan yarım ödenir.

            ✔ İkisi de Bağkurlu ise tek maaş ödenir.

            ✔ İkisi de devlet memuru ise ve memurluk 1 Ekim 2008'den önce başladı ise tercih edilen aylık tam ödenir.
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            Haberler SGK Ve netleşti! Emekliler dikkat: Çift maaş imkanı geliyor! Kimlerin çift maaş alacağı açıklandı…