Çalışanlar için emekli olabilmek en önemli beklentidir. Bu anlamda erken emekli olma yolları araştırılmaya devam ediyor. 2000 ve 2008'de çıkan yasalar bu kişilerin geriye dönük borçlanmasını ortadan kaldırdı. Bu hakların geri alındığı Yargıtay kararları mevcut. Siz de bu yolla hakkınızı arayabilirsiniz. Ancak bunun için hizmet birleştirilmesi adı verilen yöntemin kullanılması gerekir. Kadınlar için özel olarak sunulan doğum borçlanması ve erkekler için tanınan askerlik borçlanmasına ek olarak vatandaşların 8 yıl daha erken emekli olabilmesinin yolu açılmıştır. Peki, 8 yıl erken emeklilik için ne yapılması gerekiyor? Kimler bu formülden yararlanabilir?
8 YIL ERKEN EMEKLİ NASIL OLUNUR?
4 Ekim 2000'den önce sigortalı olarak ticaret hayatına başlayan BAĞ-KUR'lu vatandaşlara erken emeklilik müjdesi verildi. Yapılan düzenlemelerle birlikte 4 Ekim 2000 yılından öncesinde BAĞ-KUR tescili olan esnaf 20 Nisan 1982 tarihine kadar tescilini geriye götürebilme hakkına sahiptir. Ancak bu noktada tescilin geriye götürebilmesi için sigorta tescilinin aktif hale getirildiği tarihten sonraki dönemlere ait vergi kaydı ve şirket ortaklığının olması gerekir. Oda kaydı olanlar ise sigortasını 22 Mart 1985 tarihine kadar çekebilir.
4 Ekim 2000 tarihinden sonra BAĞ-KUR tescili olanlar ise ne yazık ki bu hakka sahip değildir. Başka bir ifadeyle 2000 tarihinden öncesi sigortalı olarak işletilmez. Bu kapsamda 4 Ekim 2000 tarihine kadar BAĞ-KUR kaydı ve tescili olmayan sigorta hak sahiplerinin emeklilik şartları 4 Ekim 2000 tarihinden sonraki döneme ilişkindir.
HİZMET HAKKI BİRLEŞTİRİLEBİLİR
Sigortalı olarak çalışma hayatını sürdürenlerin emeklilik zamanın hesaplanmasında mensup olduğu bütün sigortalılık statüleri dikkate alınır. Ancak bunun için hizmet birleştirilmesi adı verilen yöntemin kullanılması gerekir. Hizmet birleştirilmesi birden fazla kurumda ve birden fazla sigortalılık statüsünde çalışanların emeklilik zamanını erkene çekerken emeklilik maaşlarının miktarını da yükseltir. Üstelik emeklilik için yapılan askerlik ve doğum borçlanması gibi hizmet borçlanmaları da bu hesaba katılır.