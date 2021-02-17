TC kimlik kimlik no ve arzuhal ile müracaat yaptığınız zaman 801 TL ödemeyi SGK'dan alabilirsiniz. Bu bağlamda cenaze ödemesi almak için 5 sene içinde vefat tarihinin ifade edildiği arzuhali Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü'ne ya da SGK Merkezi'ne dolaysız olarak yapılabilmektedir. Ölüm eden bireyin yakınlarına yalnızca bir kereye mahsus olmak üzere, belirli bir meblağda, SGK tarafından cenaze tahsisatı veriliyor. SGK tarafından yapılan cenaze desteği için ölüm eden bireyin sigortalı olması ehemmiyetli. Peki, 2021 senesinde cenaze desteği ne kadar oldu? Cenaze desteği ne zaman alınabiliyor? Bu desteği almak için müracaat koşulları nelerdir?
801 TL'lik cenaze yardımından yararlanmak isteyen vatandaşlar için başvuruların nasıl yapılacağı da merak konusu oldu. Vefat eden kişilerin yakınlarına cenaze masraflarını karşılamak adına, geçtiğimiz yıl 716 TL ödeme yapılıyordu. Ödemeler bu yıl zamlandı. Toplam da 801 TL ödeme yapılıyor. SGK yılda 1 kez ödenecek olan yardımı, sigorta girişi olanların yakınlarına verilecek.
SGK tarafından yapılan cenaze yardımı için vefat eden kişinin sigortalı olması önemli. Vefat eden sigortalının cenazesi için masraflarını karşılamak adına yardım talep edebilecek olan yakınları sırasıyla şöyledir.
Öncelikli hak sahibi, nikahlı eşi sayılır. Eşi yoksa ölen kişinin nüfusuna kayıtlı çocukları başvuru yapabilir. Çocukları yoksa anne ve babası cenaze yardımı alabilir. O da yoksa kardeşleri talepte bulunabilir. Ödenek kardeşlerine eşit olarak dağıtılır. Birinci dereceden yakını bulunmayan kişiler için masraf yapan yakını cenaze giderlerini belgelendirdiğinde cenaze yardımı alabilir. Birinci dereceden bir yakını varken onun yerine vefat eden kişinin amcası, dayısı, halası gibi başka bir yakını başvuru yaparsa geçerli olmuyor.