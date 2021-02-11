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    • SGK
    • 12.02.2021 10:21
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    • 12.02.2021 10:21
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    İkramiye de veriliyor! Ardı ardına açıklandı 5 yıl erken emekli oluyorlar! Milyonlarca kişiyi çok yakından ilgilendiriyor!

    yıpranma payı genelgesi 2021 ile beraber erken emekli eden meslekler listesi açıklandı. Yayımlanan yeni genelge bazı meslek gruplarına erken emekli olmak hakkı tanınmış oldu. Güncelleme sonrası erken emeklilik hakkı tanınan meslekler sayısı 45'e yükseldi. Erken emeklilik yanında ikramiye de alıyorlar. Yıpranma gün sayısı, yapılan işe göre 5 ile 8 yıl arasında değişiyor; işçi ve memurun emekli olacağı yaş haddinden düşüyor. Bu, prim sorunu olmayan işçi ya da memurun 5 yıl erken emekli olmasını sağlıyor. Peki, kimler erken emekli olabilir, kimler erken emeklilikten yararlanacak, kimler erken emekli olabilecek, erken emekli olan meslekler hangileri, yıpranma payı hesaplama 2021 için nasıl yapılacak?

    Ardı ardına açıklandı 5 yıl erken emekli oluyorlar! İkramiye de veriliyor!

    Ülkemizde emekli olma şartlarını SGK tanımlamakta olup bu mevzuda bazı iş gruplarına istisnai haklar tanınmaktadır. Bu kapsamda Sosyal Güvenlik Müesseseyi Fiili Hizmet Süresi Zammı uygulaması ile bazı iş gruplarını yapan bireylere aşınma hisseyi ile çalışma vakitlerine ek gün rakamı bitirilmekte, bu sayede bu bireyler erken emeklilik hakkı kazanmaktadır. Erken emeklilik hakkı kazanan meslekler kurşun ve arsenikte, cam fabrika ve atölyelerinde, cıva üretiminde, çimento ve kok fabrikalarıyla termik santrallerde, alüminyum, demir-çelik, döküm ve asit üretimi fabrikalarında, Emniyet, MİT, basın ve gazetecilik meslekleri olarak açıklandı.

    KİMLER ERKEN EMEKLİ OLABİLİR?

    Yayımlanan liste kapsamında kurşun ve arsenikte, cam fabrika ve atölyelerinde, cıva üretiminde, çimento ve kok fabrikalarıyla termik santrallerde, alüminyum, demir-çelik, döküm ve asit üretimi fabrikalarında, Emniyet, MİT, basın ve gazetecilik sektörlerine ait olan 45 meslek grubu içerisinde yer alan çalışanlar ek prim gün sayısı sayesinde 10 yılda erken emeklilik hakkı elde edecekler.

    ERKEN EMEKLİ EDEN MESLEKLER

    Yapılan habere göre erken emeklilik hakkı kazanan meslekler kurşun ve arsenikte, cam fabrika ve atölyelerinde, cıva üretiminde, çimento ve kok fabrikalarıyla termik santrallerde, alüminyum, demir-çelik, döküm ve asit üretimi fabrikalarında, Emniyet, MİT, basın ve gazetecilik meslekleri olarak açıklandı.

        FAZLADAN SÜRE KAZANILIYOR

        Bu hak, son yapılan düzenlemelerle 350 bin sağlıkçı ile cezaevi görevlilerine tanındı. Şu anda toplam 45 işkoluna erken emeklilik imkânı tanınmış durumda. Çimento sektöründe çalışandan tutun da cam ve madencilik alanında çalışanlara kadar birçok meslek bu listeye dahil. Bu kapsamda belli mesleklerde çalışanlar her bir yıl için emekliliklerine 60 ya da 90 gün, kimi mesleklerde ise 180 gün fazladan süre (yıpranma hakkı) kazanıyor.



        EMEKLİLİK YAŞINI ÖNE ÇEKİYOR

        Normal çalışma süresi olan 360 günün üzerine çalıştığı riskli sektöre ve kanunun bu sektörde tanıdığı artı süreye göre fazladan hizmet süresi ekleniyor. Normal şartlarda 360 gün çalışılması gerekirken, cıva üretiminde çalışanlar bir yıl içinde 450 gün çalışmış sayılıyor. Madenlerde çalışanlar için bu süre daha fazla 180 gün, yani 6 ay. Yeraltı madenlerinde çalışan bir işçi 360 gün çalıştığında fiili hizmet süresi zammı uygulandığında 540 gün çalışmış sayılıyor; bu da emekliliği öne çekiyor.



        5 YIL YIPRANMA HAKKI VE 2.5 YIL ERKEN EMEKLİLİK

        Sağlıkçılara tanınan yıpranma hakkı, 3 Ağustos 2018 tarihinden sonraki çalışmalara uygulanıyor. Sağlıkçılara çalıştıkları her 360 güne karşılık, 60 gün ilave edilecek. Sağlık çalışanları, yıpranma hakkı kapsamında 5 yıla kadar fiili hizmet süresi zammından yararlanabilecek. Otuz yıl çalışanlar, 35 yıl çalışmış kabul edilerek, emekli aylıkları 35 yıl hizmet üzerinden bağlanacak. Yaş haddinden de fiili hizmet süresi zammının yarısı oranında indirim yapılacak. Beş yıl yıpranma hakkı elde eden bir sağlık çalışanı, 2.5 yıl erken emekli olabilecek.

            BU TARİHTEN SONRA GEÇERLİ

            Ceza infaz kurumları personeline sağlanan yılda 90 günlük yıpranma hakkından kurum müdürü, idare memuru, infaz ve koruma başmemuru, infaz ve koruma memuru unvanlı kadrolarda bulunlar ile bu kurumlarda hükümlü ve tutuklularla irtibat içindeki diğer görevliler yararlanabiliyor. Ceza infaz kurumu personeli için yıpranma, 25 Ağustos 2017'den sonraki çalışmaları için geçerli olacak.



            EMEKLİLİK İKRAMİYESİ DE ÖDENİYOR

            Yıpranma gün sayısı yapılan işe göre 5 ile 8 yıl arasında değişiyor. Işçi ve memurların yararlandıkları yıpranma sürelerinden üç yılı geçmemek üzere işçi ve memurun emekli olacağı yaş haddinden düşüyor. Bu, prim sorunu olmayan işçi veya memurun üç yıl erken emekli olmasını sağlıyor. Memurların yararlandıkları yıpranma sürelerine ayrıca emeklilik ikramiyesi de ödeniyor.
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            Haberler SGK İkramiye de veriliyor! Ardı ardına açıklandı 5 yıl erken emekli oluyorlar! Milyonlarca kişiyi çok yakından ilgilendiriyor!