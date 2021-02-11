İkramiye de veriliyor! Ardı ardına açıklandı 5 yıl erken emekli oluyorlar! Milyonlarca kişiyi çok yakından ilgilendiriyor!

Ülkemizde emekli olma şartlarını SGK tanımlamakta olup bu mevzuda bazı iş gruplarına istisnai haklar tanınmaktadır. Bu kapsamda Sosyal Güvenlik Müesseseyi Fiili Hizmet Süresi Zammı uygulaması ile bazı iş gruplarını yapan bireylere aşınma hisseyi ile çalışma vakitlerine ek gün rakamı bitirilmekte, bu sayede bu bireyler erken emeklilik hakkı kazanmaktadır. Erken emeklilik hakkı kazanan meslekler kurşun ve arsenikte, cam fabrika ve atölyelerinde, cıva üretiminde, çimento ve kok fabrikalarıyla termik santrallerde, alüminyum, demir-çelik, döküm ve asit üretimi fabrikalarında, Emniyet, MİT, basın ve gazetecilik meslekleri olarak açıklandı.
KİMLER ERKEN EMEKLİ OLABİLİR?
Yayımlanan liste kapsamında kurşun ve arsenikte, cam fabrika ve atölyelerinde, cıva üretiminde, çimento ve kok fabrikalarıyla termik santrallerde, alüminyum, demir-çelik, döküm ve asit üretimi fabrikalarında, Emniyet, MİT, basın ve gazetecilik sektörlerine ait olan 45 meslek grubu içerisinde yer alan çalışanlar ek prim gün sayısı sayesinde 10 yılda erken emeklilik hakkı elde edecekler.
ERKEN EMEKLİ EDEN MESLEKLER
Yapılan habere göre erken emeklilik hakkı kazanan meslekler kurşun ve arsenikte, cam fabrika ve atölyelerinde, cıva üretiminde, çimento ve kok fabrikalarıyla termik santrallerde, alüminyum, demir-çelik, döküm ve asit üretimi fabrikalarında, Emniyet, MİT, basın ve gazetecilik meslekleri olarak açıklandı.