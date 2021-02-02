Milyonlarca çalışanın en önemli amacı bir an önce emekli olmaktır. Bu bağlamda erken emeklilik için çeşitli formüller vardır. Haberimizde bu formülleri sizler için derledik. Emeklilik için birinci müjde çocuklar. Kadın çalışanlar çocukları üzerinden prim kazanma imkanı buluyor. Bu kapsamda borçlanma hakları ön plana giriyor. Bazı mesleklerde 10 senede erken emeklilik hakkı tanınırken bazı meslek grubunda yer alan kişiler için ise 5 yılda erken emekli olmanın yolu açıldı. Öte yandan doğum borçlanması ile erken emekli olmak için kadınlar tam 3 çocuklarından yararlanabilecekler.
ASKERLİK 1 YIL GERİYE ÇEKER
Erkeklerde ise askerlik süreleri hem yaşı geriye çekerken hem de prim kazanma imkanı veriyor.
Sigortalıların askerlikte geçen sürelerinin tamamını veya bir kısmını para ödeyerek emeklilik hesaplarına saydırmaları imkanı var. Sigortalı olmadan önce yapılan askerlik için borçlanılması, sigorta giriş tarihi borçlandığı gün kadar geriye gidiyor. 1988 girişli birisi 1 yıl askerlik borçlanırsa 1987 girişli oluyor ve şartları buna göre belirleniyor. Böylece en az 1 yaş önce emeklilik imkanı bulunuyor.
ÇOCUKLAR KAZANDIRIR
Kadın çalışanlar için çocukları üzerinden prim kazanma imkanı bulunuyor. Bu imkan 3 çocuğa kadar borçlanma ile 2160 gün yani 6 yıl kazandırıyor. Böylece yaşı ve yılı dolmuş bir anne 3 çocuğu varsa 6 yıl erken emekli olabiliyor. Burada tek şart annenin borçlanacağı çocuklarının sigortalı olunan tarihten sonra dünyaya gelmiş olması.