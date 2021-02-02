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    • SGK
    • 02.02.2021 16:46
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    • 02.02.2021 16:46
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    Milyonlarca çalışana büyük fırsatlar! 'de erken emekli olmanın 4 farklı yolu belli oldu!

    En çok merak edilen ne zaman emekli olurum için sizlere kesin 4 yolu açıklıyoruz. Başka emeklilik ve erken emeklilik yolu bulunmadığını sizlere söyleyelim. Yoğun stres ve tempoda uzun yıllardır sürdürdüğünüz çalışma hayatınızda herkeste olduğu gibi sizin de doğal olarak en büyük arzunuz rahat ve yaşam kalitesi yüksek bir emeklilik hayatıdır. Emeklilikte yaşa takılanlar erken emekli olmak için mücadelelerine devam ederken yeni bir güncelleme yaparak erken emekli olunan meslek sayısını 45'e yükseltti. SGK tarafından yapılan güncelleme ile bazı meslek gruplarına 10 senede emekli olma hakkı tanındı.

    takvim.com.tr
    Türkiye'de erken emekli olmanın 4 farklı yolu belli oldu!

    Milyonlarca çalışanın en önemli amacı bir an önce emekli olmaktır. Bu bağlamda erken emeklilik için çeşitli formüller vardır. Haberimizde bu formülleri sizler için derledik. Emeklilik için birinci müjde çocuklar. Kadın çalışanlar çocukları üzerinden prim kazanma imkanı buluyor. Bu kapsamda borçlanma hakları ön plana giriyor. Bazı mesleklerde 10 senede erken emeklilik hakkı tanınırken bazı meslek grubunda yer alan kişiler için ise 5 yılda erken emekli olmanın yolu açıldı. Öte yandan doğum borçlanması ile erken emekli olmak için kadınlar tam 3 çocuklarından yararlanabilecekler.

    ASKERLİK 1 YIL GERİYE ÇEKER

    Erkeklerde ise askerlik süreleri hem yaşı geriye çekerken hem de prim kazanma imkanı veriyor.
    Sigortalıların askerlikte geçen sürelerinin tamamını veya bir kısmını para ödeyerek emeklilik hesaplarına saydırmaları imkanı var. Sigortalı olmadan önce yapılan askerlik için borçlanılması, sigorta giriş tarihi borçlandığı gün kadar geriye gidiyor. 1988 girişli birisi 1 yıl askerlik borçlanırsa 1987 girişli oluyor ve şartları buna göre belirleniyor. Böylece en az 1 yaş önce emeklilik imkanı bulunuyor.

    ÇOCUKLAR KAZANDIRIR

    Kadın çalışanlar için çocukları üzerinden prim kazanma imkanı bulunuyor. Bu imkan 3 çocuğa kadar borçlanma ile 2160 gün yani 6 yıl kazandırıyor. Böylece yaşı ve yılı dolmuş bir anne 3 çocuğu varsa 6 yıl erken emekli olabiliyor. Burada tek şart annenin borçlanacağı çocuklarının sigortalı olunan tarihten sonra dünyaya gelmiş olması.

        BU MESLEKLERE DİKKAT

        Kanunun Fiili Hizmet Süresi Zammı (FHSZ) diye tarif ettiği bu avantaj belli mesleklere uygulanıyor. Ağır işlerde çalışanlar, madenciler, gazeteciler, gemi adamları gibi mesleklerde çalışanlar sigortalılık sürelerine belli oranda gün eklenerek ve işe girişi geriye çekerek emeklilik imkanına kavuşuyor. Yani bir yılda 12 ay çalışmış birisi 15 ay çalışmış gibi kabul ediliyor ve işe giriş tarihi de 3 ay geri çekiliyor. Bu da normal çalışanlara göre erken emeklilik ortaya çıkartıyor.

        STAJ SİGORTASI İLE ERKEN EMEKLİLİK

        Staj sigortası ile erken emeklilik sayesinde vatandaşlar borçlanma yaparak ortalama olarak 1 ve 2 yıl arasında daha erke emekli olabilecekler. Bu kapsamda vatandaşlar büyük bir avantaj sahibi olacaklar. Borçlanma haklarından yararlananlar prim ödeme şartlarından düşürebilecekler.

        NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM?

        Bu sayfada kişilerin emeklilik yaşı hesaplama yapabilmek adına ilk olarak formu doldurması istenir. Formun doldurulması sırasında kişilerin sigorta bilgilerini girmesi gerekir. Bilgilerin girilmesi sonrasında ise sistem tarafından hesaplamalar yapılarak sonuç ekranda yayınlanır. Yayınlanan bilgilerde yaş bilgisi de yer aldığından dolayı kişiler tek bir uygulama ile hem emeklilik yaşı hesaplama hem de emeklilik sorgulama yapmaktadır. Ne zaman emekli olurum uygulamasında yapılan emeklilik yaşı hesaplama işlemlerinin örnek bir sonuç sayfası şöyledir;

        NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM HESAPLAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

        Sonuç sayfasında görüldüğü gibi kişilerin hangi tarihte emekli olacağı hesaplandığından dolayı kişilerin kaç yıl sonra ve kaç yaşında emekli olacağı da öğrenilir. Bu konuda bilgi almak isteyenlerin benzer adımları takip etmesi yeterlidir. Esgm-sgk sayfasında yer alan emeklilik yaşı hesaplama yazısında sorgulamada güncel sigorta bilgilerin girilmesi gerektiği ifade edilir.

        Kişilerin emeklilik yaşı hesaplama için doğru sonuçları alabilmesi adına güncel sigorta bilgilerini kullanması zorunludur. Sigorta bilgilerini bilmeyen ya da güncel sigorta bilgilerini öğrenmek isteyenler e devlet üzerinden sigorta dökümü alınmalıdır. Döküm alındıktan sonra sigorta bilgileri öğrenilerek, emeklilik yaşı hesaplama için forma bilgiler girilebilir. Tüm hizmetler ücretsiz odluğundan çok kısa süre içerisinde işlemler tamamlanabilir.
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        Haberler SGK Milyonlarca çalışana büyük fırsatlar! Türkiye'de erken emekli olmanın 4 farklı yolu belli oldu!