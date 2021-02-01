Emeklilik maaş hesaplaması nasıl yapılıyor? 2021 Bugün emekli olsam ne kadar maaş alırım? Sorusunun yanıtı internetten pek çok kişi tarafından araştırılıyor. Çalışanlara belirli yaş ve prim gününden sonra emekliye ayrılma hakkı doğuyor. Milyonlarca çalışan bugünün hayalini kuruyor ve emekli olacağı tarihi merak ediyor. Emekli olanlar ise 2021 yılı ile birlikte ne kadar zamlı maaş alacağını sık sık sorguluyor. İşte emekli maaşı sorgulaması ile ilgili merak edilen tüm bilgileri haberimizin içeriğinde bulabilirsiniz.
2021 EMEKLİ MAAŞI ZAMMI NE KADAR?
2021 emekli maaşı zammı ocak ayında belli oldu. Enflasyon rakamlarına göre belirlenen emekli maaşlarına yapılacak olan zam oranıyla beraber hesaplama tablosu da yayımlandı. 2020 yılı ikinci altı aylık döneminde enflasyon yüzde 8,37 gerçekleşti. Gerçekleşen bu enflasyon oranından kaynaklı olarak ilave yüzde 4,33 artış ile birlikte kamu görevlileri ile memur emeklilerinin aylık ve ücretlerinde ocak ayından geçerli olmak üzere toplamda yüzde 7,33 artış yapıldı. Diğer yandan zamlı maaş ve enflasyon farkı 15 Ocak'ta yatacak.
2021 ASGARİ ÜCRET
Milyonlarca çalışanın maaşını etkileyecek olan 2021 asgari ücret zammı son ücret kararı verildi. Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'un açıklamasında 1 Ocak tarihinden itibaren asgari ücretin brüt 3577 lira 50 kuruş, net 2825 lira 90 kuruş olarak değişeceği bilgisi paylaşıldı. Bu nedenle emekli maaşının ne kadar olacağı merak ediliyordu. Aralık ayı enflasyonunun açıklanmasının ardından 2021 emekli maaşı zam oranı da netleşti.